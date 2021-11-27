Госпереворот и "вагнергейт": как понимать острые заявления Зеленского

Во время пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский сделал ряд достаточно резких заявления. На грани выдачи гостайны. Речь о выпадах в адрес экс-главы ГУР Василия Бурбы (в ракурсе спецоперации по "вагнеровцам") и о фактическом обвинении в адрес самого богатого человека Украины – Рината Ахметова – в якобы подготовке госпереворота.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали эти заявления главы государства и рассказали, насколько оправдано было их делать в таком формате.

Президент прояснил свою позицию, расставил точки над "и". Кому-то это нравится, кому-то нет

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко отмечает, что в последнее время мы видим достаточно жесткое противостояние между Офисом президента (ОП) и Ринатом Ахметовым.

"Активно, целенаправленно "ахметовские" каналы бьют по главе ОП Андрею Ермаку. Серьезная медиа-атака. У президента нет своих каналов, так что нет возможности в медийном поле как-то на это отвечать. Но у него есть другие определенные возможности, которые он теоретически может использовать, – поясняет эксперт. – То, что сказал Зеленский в адрес Ахметова, можно рассматривать как предупреждение. В стиле: если кто-то пытается вовлечь Рината Леонидовича в опасную авантюру, этого не стоит делать. Дал понять, что на Банковой всё знают. Плюс – уточнил, что информацию о возможном госперевороте ему дали западные пресс-службы, а не связанный с президентом – украинские. Это важный момент – и определенный сигнал для тех сил, которые пытаются расшатать ситуацию".

При этом, продолжает Игорь Петренко, Зеленский был хоть и эмоционален, но достаточно аккуратен в высказываниях. Подчеркнул, что есть определенные записи, подтверждающие, что Ахметова пытались куда-то вовлечь. Уточнил, что на них нет голоса самого богатого украинца, просто некие люди говорят о его возможном вовлечении. Пригласил самого бизнесмена или его представителей прийти и дать определенные объяснения.

а также по вчерашнему эфиру шоу Савика Шустера, Ринат Леонидович решил идти на обострение. Либо это просто заявления на публику, а за кулисами идут некие переговорные процессы", – отмечает Игорь Петренко. "То есть, оставляется возможность для поиска взаимопонимания. Но, судя по тем заявлениям, которые сделал Ахметов

По его словам, у Зеленского есть желание путем деолигархизации создать новые правила игры. Суть – чтобы государство получало больше денег от тех бизнесов, которые находятся в руках олигархов. И которые за счет государства создают очень удобные для себя – не конкурентные – условия. Получают сверхприбыли, тогда как казна явно недополучает.

"Команда Зеленского хочет пересмотреть это. Что, понятно, не нравится, в том числе Ахметову. И что железную руду ему придется возить по "Укрзализныце" с куда большим тарифом, чем ранее. И что может вырасти рента на эту самую железную руду (соответствующий законопроект вскоре рассмотрят во втором чтении). Не нравятся штрафы от АМКУ, не нравится тариф на электроэнергию. И так далее, – перечисляет эксперт. – Так что мы услышали предупреждение: есть определенная информация, давайте проясним ситуацию. Не огульные обвинения, не угрозы, а предложение. Если не придете – это уже ваши проблемы".

Поясняя довольно жесткие и откровенные высказывания Зеленского по Бурбе и "вагнергейту", Игорь Петренко акцентирует, что до этого президент старался не касаться данной темы, ссылаясь на государственную тайну.

"Но, учитывая, что ситуация набрала общественный резонанс, а спецоперацию по "вагнеровцам" комментирует кто ни попадя, ему пришлось отвечать на неудобные вопросы. Тем более, что оппоненты президента создали чуть ли не культ личности Бурбы. При том, что тот в свое время возглавлял печально известный отдел "К" в СБУ, который все клеймили за коррупцию и давление на бизнес. А тут из Бурбы вдруг делают святого, потому что он решил выступить против Зеленского. В итоге президент озвучил ту информацию, которую, думаю, мог давать в рамках гостайны. То, о чём в той или иной мере уже писали разные источники. Тем более, Зеленский не вдавался в детали, – отмечает эксперт. – Лишь уточнил, что Бурба не в первый раз пытался столкнуть Украину с серьезными государствами – Китаем, США, Турцией".

Игорь Петренко напоминает, что сперва многие говорили, будто это была общая спецоперация украинских и иностранных спецслужб. Но расследование Bellingcat этого не подтвердило.

"И Зеленский прав, что не поддержал идею с посадкой "вагнеровцев" на самолет турецких авиалиний, с возможной принудительной посадкой. Какая реакция была бы тогда у президента Турции Эрдогана? О каком бы сотрудничестве, в том числе в ракурсе беспилотников, мы могли бы тогда вести речь? Все эти моменты и прояснил президент во время пресс-марафона. Да, выступления по этим моментам у президента были эмоциональные (впрочем, не только по ним). Но это, возможно, потому что "накопилось" в связи с разными манипуляциями, фейками и передергиванием, которые исходили из разных источников, включая телеканалы олигархов", – поясняет эксперт.

Он также подчеркивает, что со стороны власти есть провал коммуникации.

"Если бы в ОП раньше отреагировали, дав пояснения по спецоперации, связанной с "вагнеровцами", ситуация выглядела бы куда лучше для Зеленского и его команды. Даже если бы пояснили, что не могут давать комментарии из соображений гостайны. А так были противоречивые заявления, которые, понятно, не играют на руку ОП, – отмечает Игорь Петренко. – Ну, а сейчас президент прояснил свою позицию, расставил точки над "и". Кому-то это нравится, кому-то нет. И это нормально"

Президент Зеленский ради того, чтобы понравиться, готов стратегические козыри принести в жертву тактическим эмоциям

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким так комментирует обвинения в адрес Бурбы и Ахметова со стороны Зеленского во время пресс-марафона:

"Дело даже не в том, что он, как пишут во многих источниках, использовал непроверенную, не понятно как переданную информацию. Вопрос в том, что во время пресс-марафона, критикуя Бурбу, который якобы "сливает" информацию, Зеленский тут же в следующей фразе – сам "сливает" информацию. Это очень важный момент в сфере психологии взаимоотношений, сфере психологии личности".

Валентин Ким акцентирует, что Владимир Зеленский в прошлом – актер. Причем актер мегауспешный, пользовавшийся в нашей стране неимоверной поддержкой, что выразилось в том, как народ проголосовал в 2019 году.

"И этот актер привык получать "лайки", аплодисменты, бурные овации. Это человек, профессионально выросший в среде принятия и расположенности к себе. А 26 ноября он сел за стол с журналистами, с которым приходится "воевать". А он "воевать" не привык, он всё равно хочет нравиться. Что в поведении Зеленского вчера прослеживалось многократно, – подчеркивает эксперт. – Он всё равно где-то пытался шутить, подбадривать журналистов, устанавливать неформальный контакт".

Безусловно, это можно рассматривать и как область манипуляции, отмечает Валентин Ким. По его мнению, это переговорные тактики и стратегии, в которых Зеленский не новичок. Но в этом проявляется и природное стремление Зеленского к установлению доверительных отношений, считает эксперт. К тому контакту, в котором он способен нравиться.

Политпсихолог продолжает:

"И вот мы видим, что этот человек садится за стол с журналистами, которые в основном настроены к нему как минимум критично. И он выдаёт им государственную тайну. Что, оказывается, у нас на 1 число запланирован путч. И эта тайна выдается сразу после того, как президент обвиняет Бурбу в том, что тот "сливает" информацию. Зеленский говорит: я не Бурба, я "сливать" информацию не буду. И тут же вываливает дозу компромата, который на самом деле является государственной тайной. А через пару минут вываливает еще одну секретную информацию – что якобы на Бурбу готовилось покушение за границей. И что мы, оказывается, это всё предотвратили. То есть, еще одна гостайтна ушла в народ просто, чтобы оказать впечатление и понравиться собеседникам. Или переубедить их в чём-то, или вызвать у них вау-эффект, или еще что-то – но, безусловно, связанное с эмоциональной сферой".

В этом ракурсе Валентин Ким предлагает вспомнить поведение президента Зелеского в первые месяцы на этой должности. Он практически сразу стал участником телефонного скандала, когда были рассекречены его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Тогда Зеленский, опять таки, ради красного словца, сделал несколько заявлений (в том числе о "стопроцентно" его человеке на должности генпрокурора, которую вскоре занял Рябошапка), за которые его до сих пор критикуют. И которые стоили Трампу первой попытки импичмента, – напоминает Валентин Ким. То есть, президент Зеленский ради того, чтобы понравиться, готов стратегические козыри принести в жертву тактическим эмоциям. И в этом плане мы получаем портрет человека, который очень хочет нравиться. Это укладывается в канву его предыдущей профессиональной деятельности (артиста), но не укладывается в канву его текущей профессиональной деятельности (президента). И в этом плане совершенно иначе выглядит скандал с "вагнеровцами". Где "слив" произошел, может быть, не целенаправленно, а во время совещания, телефонного разговора – просто для того, чтобы вызвать вау-эффект у своего собеседника. Не удивлюсь, если тот "слив" был совершенно случаен, вызван таким вот эмоциональными потребностями".

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский ответил , почему до сих пор живет на государственной даче.

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