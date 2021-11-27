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Госпереворот и "вагнергейт": как понимать острые заявления Зеленского

Эксперты проанализировали риторику президента Украины в адрес бывшего главы ГУР Бурбы и миллиардера Ахметова

сегодня, 15:00
Автор:

Елизавета Черных
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Во время пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский сделал ряд достаточно резких заявления. На грани выдачи гостайны. Речь о выпадах в адрес экс-главы ГУР Василия Бурбы (в ракурсе спецоперации по "вагнеровцам") и о фактическом обвинении в адрес самого богатого человека Украины – Рината Ахметова – в якобы подготовке госпереворота.

Госпереворот и "вагнергейт": как понимать острые заявления Зеленского

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали эти заявления главы государства и рассказали, насколько оправдано было их делать в таком формате. 

Президент прояснил свою позицию, расставил точки над "и". Кому-то это нравится, кому-то нет

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко отмечает, что в последнее время мы видим достаточно жесткое противостояние между Офисом президента (ОП) и Ринатом Ахметовым.

"Активно, целенаправленно "ахметовские" каналы бьют по главе ОП Андрею Ермаку. Серьезная медиа-атака. У президента нет своих каналов, так что нет возможности в медийном поле как-то на это отвечать. Но у него есть другие определенные возможности, которые он теоретически может использовать, – поясняет эксперт. – То, что сказал Зеленский в адрес Ахметова, можно рассматривать как предупреждение. В стиле: если кто-то пытается вовлечь Рината Леонидовича в опасную авантюру, этого не стоит делать. Дал понять, что на Банковой всё знают. Плюс – уточнил, что информацию о возможном госперевороте ему дали западные пресс-службы, а не связанный с президентом – украинские. Это важный момент – и определенный сигнал для тех сил, которые пытаются расшатать ситуацию".

При этом, продолжает Игорь Петренко, Зеленский был хоть и эмоционален, но достаточно аккуратен в высказываниях. Подчеркнул, что есть определенные записи, подтверждающие, что Ахметова пытались куда-то вовлечь. Уточнил, что на них нет голоса самого богатого украинца, просто некие люди говорят о его возможном вовлечении. Пригласил самого бизнесмена или его представителей прийти и дать определенные объяснения.

"То есть, оставляется возможность для поиска взаимопонимания. Но, судя по тем заявлениям, которые сделал Ахметова также по вчерашнему эфиру шоу Савика Шустера, Ринат Леонидович решил идти на обострение. Либо это просто заявления на публику, а за кулисами идут некие переговорные процессы", – отмечает Игорь Петренко.

По его словам, у Зеленского есть желание путем деолигархизации создать новые правила игры. Суть – чтобы государство получало больше денег от тех бизнесов, которые находятся в руках олигархов. И которые за счет государства создают очень удобные для себя – не конкурентные – условия. Получают сверхприбыли, тогда как казна явно недополучает.

"Команда Зеленского хочет пересмотреть это. Что, понятно, не нравится, в том числе Ахметову. И что железную руду ему придется возить по "Укрзализныце" с куда большим тарифом, чем ранее. И что может вырасти рента на эту самую железную руду (соответствующий законопроект вскоре рассмотрят во втором чтении). Не нравятся штрафы от АМКУ, не нравится тариф на электроэнергию. И так далее, – перечисляет эксперт. – Так что мы услышали предупреждение: есть определенная информация, давайте проясним ситуацию. Не огульные обвинения, не угрозы, а предложение. Если не придете – это уже ваши проблемы".

Поясняя довольно жесткие и откровенные высказывания Зеленского по Бурбе и "вагнергейту", Игорь Петренко акцентирует, что до этого президент старался не касаться данной темы, ссылаясь на государственную тайну.

"Но, учитывая, что ситуация набрала общественный резонанс, а спецоперацию по "вагнеровцам" комментирует кто ни попадя, ему пришлось отвечать на неудобные вопросы. Тем более, что оппоненты президента создали чуть ли не культ личности Бурбы. При том, что тот в свое время возглавлял печально известный отдел "К" в СБУ, который все клеймили за коррупцию и давление на бизнес. А тут из Бурбы вдруг делают святого, потому что он решил выступить против Зеленского. В итоге президент озвучил ту информацию, которую, думаю, мог давать в рамках гостайны. То, о чём в той или иной мере уже писали разные источники. Тем более, Зеленский не вдавался в детали, – отмечает эксперт. – Лишь уточнил, что Бурба не в первый раз пытался столкнуть Украину с серьезными государствами – Китаем, США, Турцией".

Игорь Петренко напоминает, что сперва многие говорили, будто это была общая спецоперация украинских и иностранных спецслужб. Но расследование Bellingcat этого не подтвердило.

"И Зеленский прав, что не поддержал идею с посадкой "вагнеровцев" на самолет турецких авиалиний, с возможной принудительной посадкой. Какая реакция была бы тогда у президента Турции Эрдогана? О каком бы сотрудничестве, в том числе в ракурсе беспилотников, мы могли бы тогда вести речь? Все эти моменты и прояснил президент во время пресс-марафона. Да, выступления по этим моментам у президента были эмоциональные (впрочем, не только по ним). Но это, возможно, потому что "накопилось"  в связи с разными манипуляциями, фейками и передергиванием, которые исходили из разных источников, включая телеканалы олигархов", – поясняет эксперт.

Он также подчеркивает, что со стороны власти есть провал коммуникации.

"Если бы в ОП раньше отреагировали, дав пояснения по спецоперации, связанной с "вагнеровцами", ситуация выглядела бы куда лучше для Зеленского и его команды. Даже если бы пояснили, что не могут давать комментарии из соображений гостайны. А так были противоречивые заявления, которые, понятно, не играют на руку ОП, – отмечает Игорь Петренко. – Ну, а сейчас президент прояснил свою позицию, расставил точки над "и". Кому-то это нравится, кому-то нет. И это нормально" 

Президент Зеленский ради того, чтобы понравиться, готов стратегические козыри принести в жертву тактическим эмоциям

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким так комментирует обвинения в адрес Бурбы и Ахметова со стороны Зеленского во время пресс-марафона:

"Дело даже не в том, что он, как пишут во многих источниках, использовал непроверенную, не понятно как переданную информацию. Вопрос в том, что во время пресс-марафона, критикуя Бурбу, который якобы "сливает" информацию, Зеленский тут же в следующей фразе – сам "сливает" информацию. Это очень важный момент в сфере психологии взаимоотношений, сфере психологии личности".

Валентин Ким акцентирует, что Владимир Зеленский в прошлом – актер. Причем актер мегауспешный, пользовавшийся в нашей стране неимоверной поддержкой, что выразилось в том, как народ проголосовал в 2019 году.

"И этот актер привык получать "лайки", аплодисменты, бурные овации. Это человек, профессионально выросший в среде принятия и расположенности к себе. А 26 ноября он сел за стол с журналистами, с которым приходится "воевать". А он "воевать" не привык, он всё равно хочет нравиться. Что в поведении Зеленского вчера прослеживалось многократно, – подчеркивает эксперт. – Он всё равно где-то пытался шутить, подбадривать журналистов, устанавливать неформальный контакт".

Безусловно, это можно рассматривать и как область манипуляции, отмечает Валентин Ким. По его мнению, это переговорные тактики и стратегии, в которых Зеленский не новичок. Но в этом проявляется и природное стремление Зеленского к установлению доверительных отношений, считает эксперт. К тому контакту, в котором он способен нравиться.

Политпсихолог продолжает:

"И вот мы видим, что этот человек садится за стол с журналистами, которые в основном настроены к нему как минимум критично. И он выдаёт им государственную тайну. Что, оказывается, у нас на 1 число запланирован путч. И эта тайна выдается сразу после того, как президент обвиняет Бурбу в том, что тот "сливает" информацию. Зеленский говорит: я не Бурба, я "сливать" информацию не буду. И тут же вываливает дозу компромата, который на самом деле является государственной тайной. А через пару минут вываливает еще одну секретную информацию – что якобы на Бурбу готовилось покушение за границей. И что мы, оказывается, это всё предотвратили. То есть, еще одна гостайтна ушла в народ просто, чтобы оказать впечатление и понравиться собеседникам. Или переубедить их в чём-то, или вызвать у них вау-эффект, или еще что-то – но, безусловно, связанное с эмоциональной сферой".

В этом ракурсе Валентин Ким предлагает вспомнить поведение президента Зелеского в первые месяцы на этой должности. Он практически сразу стал участником телефонного скандала, когда были рассекречены его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Тогда Зеленский, опять таки, ради красного словца, сделал несколько заявлений (в том числе о "стопроцентно" его человеке на должности генпрокурора, которую вскоре занял Рябошапка), за которые его до сих пор критикуют. И которые стоили Трампу первой попытки импичмента, – напоминает Валентин Ким.  То есть, президент Зеленский ради того, чтобы понравиться, готов стратегические козыри принести в жертву тактическим эмоциям. И в этом плане мы получаем портрет человека, который очень хочет нравиться. Это укладывается в канву его предыдущей профессиональной деятельности (артиста), но не укладывается в канву его текущей профессиональной деятельности (президента). И в этом плане совершенно иначе выглядит скандал с "вагнеровцами". Где "слив" произошел, может быть, не целенаправленно, а во время совещания, телефонного разговора – просто для того, чтобы вызвать вау-эффект у своего собеседника. Не удивлюсь, если тот "слив" был совершенно случаен, вызван таким вот эмоциональными потребностями".

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский ответил, почему до сих пор живет на государственной даче. 


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Источник: https://comments.ua/
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