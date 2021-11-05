Закон об олигархах подписан президентом: узурпация власти или необходимая борьба с самыми богатыми

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 ноября, безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" – известный как закон об олигархах.

Закон о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк

Напомним, что на этой неделе парламент устранил правовые коллизии, определив органом, который формирует реестр олигархов – Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" подписание закона и спрогнозировали, что нас ожидает дальше.

У правящей партии и президента есть все инструменты, чтобы проводить реформу так, как они видят

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков подчеркивает, что подписан рамочный закон, который вводит понятие "олигарх" и определяет процедуру создания списка олигархов.

"Это – один из основоположных и рамочных законов, который должен положить начало настоящей деолигархизации. Наконец-то олигархам придётся определиться: они занимаются бизнесом или занимаются политикой. Для многих это был не решаемый вопрос, но теперь им нужно будет выбрать или одно, или другое", – отмечает эксперт.

По его словам, у разных политиков есть разные видения того, каким должен быть закон, а некоторые вообще выступают против него.

"Но у правящей партии и президента есть все инструменты, чтобы проводить реформу так, как они видят. Тем более, что концепцию закона об олигархах поддерживает Евросоюз. Буквально на последнем саммите Украина — ЕС все члены союза поддержали этот пункт в совместном заявлении", – акцентирует Сергей Быков.

Идея для "монархизации" Зеленского просто гениальная

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что Зеленский одержим законом о деолигархизации.

"В его понимании этот документ должен стать катализатором роста его рейтинга, селекции крупного бизнеса руками СНБО, уничтожения неугодных средств массовой информации, недопущения политических конкурентов к выборам и невозможности финансирования их различными финансово-промышленными группами. И под предлогом всенародного одобрения "борьбы за справедливость, против всего плохого за всё хорошее" он сможет легко, уже на законном основании, ограничивать и навешивать ярлыки "олигарх" и перераспределять финансовые потоки. Идея для "монархизации" Зеленского просто гениальная. Но она не имеет ничего общего с демонополизацией отдельных секторов экономики и является своеобразным ноу-хау в этой области практически для всего мира", – подчеркивает Валерий Клочок.

Он обращает внимание, что ни европейские наши партнеры, ни партнеры из США или Великобритании особо не критиковали (точнее – вовсе не критиковали) эту идею.

"Вероятно, им выгодно, чтобы в Украине происходило перераспределение капитала и, следовательно, появилась возможность для вхождения на рынок транснациональных корпораций, – поясняет эксперт. – По крайней мере, такие возможности станут больше после старта деолигархизации. Хотя на самом деле такая новая практика не имеет ничего общего с тем же актом Шермана, который был принят в США еще в конце 19 века и направлен против монополии Рокфеллера. Обратите внимание, что лишь сегодня утром документ был подписан новым спикером парламента Стефанчуком – и направлен президенту. И сегодня же Зеленский его подписал. Тем более это очень заманчиво и медийно – сегодня пятница и вечером все ток-шоу будут обсуждать это событие".

Это попытка взять олигархов под контроль. Но не с точки зрения того, чтобы они не вредили, а лишь с целью принятия участия во всех схемах и всех бизнесах, которые у них есть

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" признался, что крайне негативно оценивает существование подобного закона.

"Фактически во всём мире, чтобы уменьшить влияние лиц со значительным материальным состоянием на политику, существует законодательство о лоббизме, об иностранных агентах. С лоббизма платятся соответствующие налоги, а не как у нас различные правоохранительные органы ставят себе в заслугу, когда ловят бизнесменов, которые, по их мнению, собираются подкупать депутатов. Но такая "покупка" услуг депутатов, только на цивилизованном уровне (лоббизм), существует во всем мире. Но с этого платят соответствующие налоги. И избиратели видят, кто и почему пытается поменять законодательство. И всё – на контроле государства", – поясняет эксперт.

Что касается украинского пути – закона об олигархах – он направлен, по мнению Ростислава Кравца, исключительно на узурпацию власти в стране.

"Это попытка взять олигархов под контроль. Но не с точки зрения того, чтобы они не вредили, а лишь с целью принятия участия во всех схемах и всех бизнесах, которые у них есть, – уверен эксперт. – Фактически неограниченные полномочия определять — кто является олигархом, кто не является, предоставленные СНБО, а также возможность оспорить это только в полностью парализованном суде, приведет к явным перекосам. Так можно завтра любое лицо назвать олигархом, ввести в отношении него, его бизнеса некие санкции, запреты. Не нравится – иди в суд. А там дело могут рассматривать годами. За это время бизнес будет или разрушен, или отобран конкурентами. В том числе — теми, кто находится у власти. Именно поэтому я считаю данный закон шагом к узурпации власти, не имеющим ничего общего с желанием наполнить бюджет, создать рабочие места, улучшить инвестиционный климат, уменьшить влияние олигархов на политику".

Ранее на портале "Комментарии" — Зеленский и Ахметов поссорились: эксперт рассказал о приближающейся войне в политике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!