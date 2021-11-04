Рада назначила четырех министров: итоги голосования и перспективы новых кадров

В четверг, 4 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение четырех министров. Экс-глава Минреинтеграции, бывший же вице-премьер Алексей Резников стал министром обороны. На его бывшую должность зашла нардеп от "слуг народа" Ирина Верещук.

Кабинет министров Украины - фото: job-sbu.org

Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин, руководивший до этого таможенной службой Украины. А в министры экономики (и первые вице-премьеры по ходу) ушла замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

Отметим, что Резникова поддержали 273 нардепа, Верещук – 260, Свириденко – 256, Рябикина – 237.

Эксперты оценили для портала "Комментарии" итоги голосования и перспективы новых министров.

Вопрос в том, смогут ли новые руководители урегулировать конфликты интересов, которые обостряются в министерствах

Для директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика результаты голосования оказались прогнозируемыми. При этом, по его мнению, они продемонстрировали, что монобольшинства у "зеленых" в Раде нет.

"В процессе всех голосований, за исключением Резникова (за него "слуги" дали 228 голосов), у "монообольшинства" не набиралось минимально необходимых 226. Помогали союзники в виде партийных групп "Довира" и "За майбутне". Мы видим устойчивую конфигурацию, которая существует в ВР уже достаточно долго. А в последнее время проявилась окончательно, – отмечает эксперт. – Естественно, "зеленые" не собираются ничего менять, признавать, что монобольшинства нет, а есть новая коалиция. Но и их партнеры не спешат подталкивать "Слугу народа" к пересозданию в коалицию. Я понимаю позицию и Веревского (который стоит за "Довирой") и Коломойского (явно просматривающегося за группой "За майбутне"). Им не хочется официально брать на себя ответственность за политику правительства – и заявлять о своем членстве в коалиции. Но голоса за нужные для Банковой решения они дают".

Комментируя личности новых министров, Виталий Кулик подчеркнул, что избрание министром обороны Резникова анонсировалось уже какое-то время. Так что это было не неожиданное решение.

Ну, а Рябикин появляется в качестве спарринг-партнера. Им вдвоем придется решать проблемы оборонного заказа. Это первоочередная задача, поставленная им президентом. И у них очень краткие сроки, чтобы ее решить", – считает Виталий Кулик. "А приход Рябикина в качестве министра стратегической промышленности как человека, связанного хорошими отношениями с Резниковым и Ермаком, говорит о том, что выстраивается некая линия – Ермак-Резников-Рябикин, которая должна обеспечивать контроль над Минобороны в целом и оборонной промышленностью – в частности. Заходя на пост министра обороны, Резников, я так понимаю, имеет приблизительный план действий, первоочередных мер. Некоторые он даже озвучил

Он также напоминает, что нас ожидает корпоратизация Укроборонпрома. Разделение концерна на два мегахолдинга – военного и аэро-космического.

"Рябикин уже заявил, что излишнее производство может быть реализовано через приватизацию. И за счет этого будут покрыты долги по зарплатам. Это значит, что часть мощностей, производственных комплексов могут быть приватизированы. В этом точно захотят принять участие некие группы интересов. И группа Ермак-Резников-Рябикин будет обеспечивать данный процесс. В этом им придется вступать в конкуренцию с нынешним руководством Укроборнопрома – Гусевым – и силами, которые стоят за ним. Частично это "соросята", частично другие группировки влияния. Посмотрим, чем это закончится. Оборонка – лакомый кусочек. На него в свое время претендовала группа Разумкова — Наталухи (руководитель парламентского комитета по экономике). Но так как Наталуха выступил в поддержку Свириденко в качестве нового министра экономики, возможно, произошла уже некая переориентация", – размышляет эксперт.

Что касается Свириденко, то ей, по мнению Виталия Кулика, придется разгребать завалы, которые оставил ее предшественник – Любченко.

"Уходил он с поста очень тяжело, всячески сопротивляясь, – рассказывает эксперт. – Есть все основания говорить, что создавал проблемы для "слуг". И что его люди мотивировали часть депутатов не голосовать за Свириденко. Но потом, возможно, что-то случилось. Не исключено, что на это повлияли обыски, которые состоялись вчера перед снятием Любченко с поста министра экономики. Говорят, что их проводили в доме, где якобы он живет или в доме, с ним связанным. Как бы то ни было, но Любченко сняли, а Свириденко назначили. И ей придется немало повозиться с наследием Любченко, ликвидировать мины, которые он оставил. Там завалов много. Начиная от экспортно-кредитного агентства, заканчивая таможней и налоговой".

Виталий Кулик отмечает, что новые министры приходят на ответственные, важные для президента и правительства направления. Они не "ноунеймы", все — известны, у каждого есть свой кейс.

"Скорее всего, они достаточно быстро войдут в курс дела. Каждый из них – менеджер с опытом, способный руководить большим хозяйством. Вопрос лишь в том, смогут ли они разруливать конфликты интересов, которые обостряются в министерствах. К примеру, как Верещук, ставшая главой Минреинтеграции, выстроит работу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Насколько пересмотрит позиции, которые были выстроены при Резникове. Будет ли смена состава украинских переговорщиков. Кто будет заниматься аналитическим обеспечением в данном министерстве и в ТКГ. Какие программы будут. Какая будет коммуникация с экспертным сообществом. При Резникове ее не было, звучал лишь монолог министерства, – отмечает эксперт. – Надеюсь, что Верещук вернет диалог и будет прислушиваться ко мнению, в том числе, критиков".

Данные назначения демонстрируют, что Украина переходит на европейскую модель управления государством

Политтехнолог Борис Тизенгаузен также считает итоги голосования прогнозируемыми. И поясняет: еще когда голосовали за отставку министра обороны Андрея Тарана и за формальную отставку Алексея Резникова с его предыдущей должности, было понятно, что голоса есть. Тем более, вопросы о новых министрах проговорили во фракции "Слуги народа".

"Оценивая эффективность новых министров, отмечу, что из четырех двоих я знаю лично. Могу сказать, что Алексей Резников и Ирина Верещук точно профессионально готовы. По Павлу Рябикину и Юлии Свириденко сказать столь однозначно не могу. Нужно будет какой-то период посмотреть на их работу. Но опыт есть у всех – у Резникова министерский, у Верещук – депутатский, у Рябикина как у главы таможни, у Свириденко – как сотрудника Офиса президента. Они почувствовали, что такое госслужба. И для них сейчас важно будет не просто показать эффективность на новых должностях, но и правильно это медийно освещать. Ведь у нас медийное поле работает так: если ты не освещаешь свою деятельность, даже если делаешь много и правильно, это значит, что ты ничего не делаешь. Но на первом месте, конечно коэффициент полезного действия (КПД) работы министерств", – подчеркивает Борис Тизенгаузен.

По его мнению, данные назначения демонстрируют, что Украина переходит на европейскую модель управления государством. Когда, условно говоря, министр обороны может стать министром образования.

"Мы приходим к пониманию того, что министр – политическая должность, что министр – это менеджер. Не обязательно быть доктором, чтобы быть министром здравоохранения. Это классическая европейская практика, – поясняет политтехнолог. – Что касается ухода предыдущих министров, отмечу, что не всегда это связано с неэффективностью того или иного чиновника. Я прекрасно общался и с предыдущим Кабмином, и с позапрошлым правительством. И могу сказать, что люди, приходя из бизнеса, не всегда правильно оценивают, как работает модель государства. Не зря специально учат госуправлению. Это всё же совершенно другая сфера деятельности. Не все готовы работать 24 на 7. Не все готовы, к тому, что сразу, с момента вступления в должность, их репутация подвергается атакам. За сделанное или не сделанное, за завышенные ожидания и так далее".

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