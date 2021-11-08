Мини-армия Разумкова: что делает экс-спикер и чем может ответить Банковая

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, отставленный с этого поста 7 октября, опубликовал поименный список нардепов своего межфракционного объединения "Розумна політика" в Верховной Раде. В него вошло 25 нардепов. Эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" дали оценку этой "презентации", спрогнозировав, как события могут развиваться далее.

Дмитрий Разумков. Фото из открытых источников

Своими действиями Разумков показывает, что готов к серьезной борьбе и не боится теряющих рейтинги "коллег"

Народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский поясняет, что межфракционное объединение не имеет статуса депутатской фракции или группы.

Виталий Журавский напомнил, что в 2019-м после досрочных парламентских выборов в Раде были сформированы 5 депутатских фракций из числа партий, которые преодолели 5% барьер (по партийным спискам и мажоритарке). Это фракции партий "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Также были созданы две партийный группы – "За майбутнє" (21 парламентарий) и "Довіра" (20). Партийные группы в парламенте создаются из людей, которые избраны в мажоритарных округах, из мажоритарщиков, вышедших из фракций, из независимых депутатов или депутатов, которые состоят в партиях, не прошедших в парламент. Межфракционные объединения же создаются из числа депутатов разных фракций и групп – под определенную цель. Есть такие объединения за НАТО, за единую поместную церковь и т.д. И создание такого объединения (то, что делает сейчас Разумков) вовсе не означает, что люди, которые в него входят, должны сложить мандаты, покинуть фракции и так далее.

При этом экс-нардеп не исключает, что непосредственно Разумкова "слуги" могут попытаться лишить мандата под соусом того, что он вышел из фракции, будучи депутатом-списочником.

"Разумков, действительно, когда его избрали спикером, вышел из фракции СН, стал внефракционным. Как того требовали нормы закона. Но, когда его выгнали с поста главы ВР (как по мне – по беспределу), он, насколько известно, написал заявление о вступлении во фракцию. И нет юридических причин лишить его мандата. Но "слугам" на это плевать, как вообще на нормы законы. А потому не исключаю, что на съезде в ноябре они могут проголосовать за лишение Разумкова мандата. И "ручной" ЦИК это решение поддержит. Ну, а если Разумков попытается оспорить это в суде (а он уже говорил, что будет подавать в суд, если его попытаются лишить мандата), там всё могут затянуть до очередных парламентских выборов, намеченных на осень 2023 года", – прогнозирует Виталий Журавский.

По его мнению, при любых раскладах Разумков выигрывает.

"Если на раннем этапе на посту главы ВР он способствовал тому, чтобы работал "бешеный принтер", а законы принимались практически "не глядя", то потом начал придерживаться регламента. Чем вызвал уважение даже среди оппозиции, зато раздражение в Офисе президента. Что в итоге привело к незаконным действиям по его снятию с поста спикера, – отмечает Виталий Журавский. – Все эти атаки со стороны ОП привели к тому, что личный рейтинг Разумкова уже превышает 8%, а рейтинг его гипотетической партии позволяет преодолеть пятипроцентный барьер. И своими действиями, в том числе в ракурсе создания межфракционного объединения, экс-спикер показывает, что готов к серьезной борьбе и не боится теряющих рейтинги "коллег", многие действия которых идут вразрез с их предвыборными обещаниями и законодательством".

Свой электорат у Разумкова точно будет. А "зеленая" власть, по сути, сама себе копает могилу

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук отмечает, что о существовании так называемой "группы Разумкова" было известно давно. И опубликованный список из 25 фамилий не стал каким-то откровением.

"Мы видим 21 нардепа из "Слуги народа", которые голосовали вразрез со "слугами". Плюс — внефракционную Людмилу Буймистер (еще недавно была членом фракции СН), а также двух нардепов из "Батькивщины" (Владимир Кабаченко и Андрей Николаенко). Просматривается некий "ахметовский пул", а также люди, так или иначе, недовольные тем, во что в итоге превратились "зеленые". То, что за частью людей в объединении явно торчат уши Ахметова, вряд ли хорошо. Как показывает практика, за исключением "Партии регионов", практически все проекты, к которым приложил руку Ринат Леонидович, ожидал если не провал, то точно не успех", – говорит Никита Трачук.

Не самым удачным он считает и количество членов группы – 25, из-за чего ее уже прозвали "группа 25". Эксперт напоминает, что во втором туре президентских выборов-2019 у Порошенко было именно 25%. После чего его сторонники начали даже ставить себе на аватарки это процент, позиционируя себя как своеобразная "секта 25%". По мнению Никита Трачука, создается не очень корректная ассоциация в рамках того электората, на который должен, по идее, ориентироваться Разумков.

"Не прогнозирую пока каких-то громких инициатив от нового межфракционного объединения. Мне кажется, что пока это заготовка. Такая себе "болванка", из которой в будущем намерены выточить что-то более мощное. К примеру, во время прогнозируемого политического кризиса. Если, правда, раньше Офис президента эту группу изнутри не развалит, – отмечает эксперт. – А что попытки такие будут – я не сомневаюсь".

Никита Трачук акцентирует, что Разумков, до его отставки с поста спикера, оставался, по сути, последним альтернативным центром силы во власти.

"Он не был оппозиционным. Скорее – умеренно-альтернативным. И сейчас себя так позиционирует. Что, с точки зрения политтехологий, не совсем верно. Украинцы в последнее время не выбирают умеренных лидеров. Слишком большой накал страстей в обществе. Центристы, прагматичные, скучные в хорошем смысле политики у нас не в чести. К сожалению, – отмечает Никита Трачук. – Но свой электорат у Разумкова точно будет. А "зеленая" власть, по сути, сама себе копает могилу. Плодит врагов. В предыдущих политических циклах умение договариваться власти всё же демонстрировали. У Зеленского этого не умеют. Не способы создавать баланс. По их логике: "есть мы – и есть те, кто против нас". Но с каждым днем тех, кто против — всё больше. Однажды случится так, что их станет больше в разы. И обвинить всех в работе на Кремль или олигархов уже не получится. Ну, а то, что делают с Зеленским и Ко сейчас (и Разумков, и Аваков, и ряд олигархов) называет тактикой "тысячи порезов". Зеленского не будут свергать или устраивать майдан. Но там кусочек оттянут, там. Там порез, там. И по итогу, он останется ни с чем. И ни с кем".

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