Рада приняла Госбюджет-2022: о чем говорят результаты голосования и чем завершится бюджетный процесс

Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада приняла, наконец, в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Документ поддержали 273 депутата, 226 из которых – представители фракции "Слуга народа".

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" итоги голосования и спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Расходная часть принята в интересах олигархов, которые будут осваивать средства госказны

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что голосование по бюджету выявило ряд важных вещей.

"Первое – удалось собрать минимально необходимое количество голосов для формального существования монобольшинства — 226. Этого явно недостаточно, чтобы такое большинство считалось реально существующим. Но с формальной точки зрения ситуация важна для Офиса президента и лично Зеленского. Могут теперь говорить, что смогли обеспечить принятие госбюджета-2022 в первом чтении исключительно своими силами", – отмечает Михаил Чаплыга.

Вторым важным моментом он считает, что никто больше из фракций (ни "Европейская солидарность", ни ОПЗЖ, ни "Голос", на практически вся "Батькивщина") данный документ не поддержали.

"Голоса дали лишь два представителя "Батькивщины", которые считаются людьми Ахметова. А также партийные группы олигархов — "За Майбутнє" (Коломойский) и "Довіра" (агро-олигархи во главе с Веревским). Ну и традиционно поддержала часть внефракционных", – говорит Михаил Чаплыга.

По его мнению, то, что принято, назвать бюджетом сложно.

"Основная доля доходной части — заимствования. По большому счету, доходной части бюджета не существует. Так что голосование за такого рода "главный финансовый документ" — фикция. Ну, а расходная часть принята в интересах олигархов, которые будут осваивать средства госказны. Вопрос лишь в том, кто и в какой доле станет "пилить" те средства, которые Украины продолжит брать в долг. По сути – бюджет загнивания и смерти", – резюмирует эксперт.

Группы влияния в ВР достигли определенного консенсуса

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает, что голосование за проект госбюджета доказало существование в Раде неформальной коалиции: "слуги", "За Майбутнє", "Довіра", внефракционщики.

"Реальная работа шла в Бюджетном комитете Рады. И ключевые позиции были согласованы именно там, – отмечает эксперт. – Теперь дело за Кабмином, которому надо будет учесть хотя бы частично выводы Бюджетного комитета, проголосованные в первом чтении. И направить проект на второй чтение в Раду с соответствующими правками".

Михаил Дяденко не ожидает каких-то сюрпризов при принятии госбюджета-2022 во втором чтении и в целом.

"Группы влияния в ВР достигли определенного консенсуса, – поясняет он. – И бюджетный процесс, похоже, завершится без особых скандалов и не под елочку, как у нас бывало ранее. Конечно, будет традиционная критика со стороны оппозиции, попытки затормозить процесс. Мы уже видели, как это сделали, настояв на постатейном голосовании по поправкам. Что, впрочем, не принесло оппозиции никаких дивидендов".

Фактически бюджет готов, считает Михаил Дяденко. И называет его особенностью, как и у бюджета текущего года – нацеленность на инфраструктурные проекты.

"Это и "Большое строительство" (программа президента), и "Большая реконструкция". То, что власть хочет сделать коньком будущей предвыборной кампании. Большие средства, которые выделяются на данные проекты, позволяют удовлетворить аппетиты всех заинтересованных сторон. Которые и проголосовали за такой проект бюджета", — резюмирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" - Госбюджет-2022: на что следует обратить внимание правительству.





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