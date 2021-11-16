Новое руководство и исключение нардепов: итоги и последствия съезда "слуг народа"

В понедельник, 15 ноября, состоялся съезд партии "Слуга народа". Новым главой СН стала Елена Шуляк, которая уже озвучила ряд инициатив, включая работу дисциплинарной комиссии. Также принято решение об исключении нардепов Артема Дмитрука и Людмилы Буймистер из состава парламентских комитетов. А Дмитрука – еще и из партии.

Слуга народа - фото из открытых источников

Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти решения и их возможные последствия. А также пояснили, почему в СН решили не трогать экс-спикера Дмитрия Разумкова, разговоры о возможном исключении которого из рядов партии с последующим лишением мандата активно муссировались накануне съезда.

Создание дисциплинарной комиссии обусловлено тем, что партия всё больше "расползается", особенно в регионах, где "слуги" могут вступать в коалицию с политическими оппонентами

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов акцентирует, что "Слуга народа" (СН) – это не партия, а политический проект. И не имеет значения в техническом плане, кто его возглавляет.

"Ведь ассоциируется СН исключительно с одним человеком — с президентом Зеленским, – поясняет эксперт. – Соответственно, новый глав партии будет просто исполнять всё, что ему спустят из Офиса президента (ОП)".

По словам Кирилла Молчанова, создание дисциплинарной комиссии обусловлено тем, что партия всё больше "расползается", особенно в регионах, где "слуги" могут вступать в коалицию с политическими оппонентами.

"При этом никаких кардинальных изменений от политпроекта ожидать не приходится, – уверен эксперт. – Шуляк, вставшая у руля СН, никогда не занималась партийным строительством. И говорить об эффективности ее работы, пожалуй, не стоит. Что касается "интриги" с возможным лишением мандата Разумкова… Какой смысл Офису президента это делать? У экс-спикера сейчас очень ограниченный ресурс в стенах парламента. А если его лишить мандата – это скорее лишь добавит ему рейтинга. Потому власти выгодно держать Разумкова в ВР, периодически дискредитируя и делая акценты, что он избирался от СН".

"Слуги" не отошли от кампании 2019 года, когда надо было говорить обо всём и нравиться всем

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что съезд представителям "Слуги народа" пришлось собрать в силу обстоятельств. Сменился глава партии – Корниенко ушел в вице-спикеры парламента. И требовалось избрать преемника.

"Решение о смене лидера в СН так или иначе назрело, – уверена Олеся Яхно. – И это даже не столько связано с личностью лидера, сколько с тем, хотят ли "слуги" сохраниться в политике. Если хотят – надо что-то делать… Корниенко периодически попадал в отдельные скандалы. И не понятно, считался ли внутри партии сильным или реальным ее главой. Думаю, не особо. Потому его уход с этой позиции вряд ли стал чем-то кардинальным. А если глава партии настоящий, его замена может серьезно ощущаться. Сейчас этого нет. И это также вопрос к последователю. Станет ли Шуляк настоящим лидером партии. Или ее в перспективе можно будет так же легко, без последствий, сменить, как Корниенко. Поэтому я и говорю, что в СН проблема не столько в личности лидера, сколько в том, что партия должна стать именно партией. Более четко сформулировать свою идеологию, свои понятные подходы, а не размытые и абстрактные, которые наблюдали ранее".

При Корниенко мы видели странные передвижения от либертарианства к центризму, попытки ставить в пример Компартию Китая, напоминает аналитик. По ее мнению, "слуги" не отошли от кампании 2019 года, когда надо было говорить обо всём и нравиться всем.

"Сейчас они должны перейти к конкретике. И из фракции, сформированной из представителей разных групп, стать действительно партией. Станут или нет – вопрос… Может они и не хотят де-факто становиться партией с четкой, понятной идеологией", – размышляет Олеся Яхно.

А Разумкова, по ее мнению, не исключили, возможно, чтобы не придавать ему большего внимания.

"На фоне снижения рейтингов Зеленского и СН, лишение Разумкова мандата только добавило бы ему баллов. Ведь он и сейчас позиционирует себя как альтернативный лидер от власти", – отмечает аналитик.

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