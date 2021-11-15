Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Об этом информируют журналисты портала "Комментарии".

Елена Шуляк. Фото: Facebook

Елена Шуляк стала главой партии "Слуга Народа" вместо Александра Корниенко, который сейчас занимает должность первого вицеспикера Верховной Рады. Соответствующее решение было принято партийным съездом сегодня, 15 ноября.

Отметим, что по словам спикера партии Юлии Палийчук, кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост.



Для справки: Елена Шуляк 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 году избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что 19 октября, народные депутаты выбрали нового первого вице-спикера парламента. Им стал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, которого поддержали 256 народных избранников. Отметим, что, кроме Александра Корниенко на должность первого вице-спикера Верховной Рады претендовала депутат от "Европейской солидарности" София Федина.

Юлия Палийчук, спикер фракции Слуга народа, обнародовала видео, в котором Александр Корниенко объявляет об изменениях, которые в скором времени ожидают партию.

Корниенко уходит с должности главы партии "Слуга народа", планируя полностью посвятить себя работе первого вице-спикера Верховной Рады. Решение он принял, получив ряд задач от Зеленского по реформированию парламента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Читайте также, Глава украинского государства Владимир Зеленский не давал указания отменить спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Глава Офиса президента Андрей Ермак также не имеет никакого отношения к срыву операции. Он не давал таких указаний, потому что у него нет соответствующих полномочий. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию озвучила председатель ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая во время брифинга-обнародования промежуточного заключения парламентской ВСК.









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