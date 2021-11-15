В "Слуге народа" решили исключить из фракции Артема Дмитрука: что известно о кадровых решениях политсилы

15 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа". Монобольшинство приняло ряд кадровых решений об исключении из партии нардепа Дмитрука и Буймистер из состава комитета. Об этом сообщают журналисты издания "Комментарии", ссылаясь на заявление пресс-секретаря политической силы Юлии Палийчук.

Артем Дмитрук (фото из открытых источников)

На брифинге Юлия Палийчук сообщила о ряде кадровых решений, принятых на заседании фракции. Следовательно, Слуги народа приняли решение начать процедуру исключения из рядов партии нардепа Артема Дмитрука. Кроме этого, фракция решила исключить нардепов профильных комитетов Верховной Рады Украины, в частности, Людмилу Буймистер из Комитета по вопросам экономического развития, а Артема Дмитрука — из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, зачем на Банковой решили убрать удобного для себя Корниенко. Пришедший на этот пост 19 октября 2021 года первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Александр Корниенко покидает пост председателя политической партии "Слуга народа". Преемника изберут на съезде в ноябре, сам Корниенко остается в рядах партии. Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что у партии "Слуга народа" давно назрели определенные ротации. Она отмечает, что сначала Корниенко попал в "слуги" как технолог. И на нем было немало организационных вопросов. В то же время, напоминает Александра Решмедилова, довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях 31 октября "слуги" выиграли. И они это представляют как то, что электорат СН активно поддерживает.

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