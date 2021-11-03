Центральная избирательная комиссия обнародовала данные об обработке 100% протоколов с участков в Черкасской и Херсонской областей, где 31 октября проходили довыборы в Верховную Раду. Везде победили выдвиженцы "Слуги народа".

"Слуги народа" победили на довыборах в Раду, несмотря на падение рейтингов: что говорят эксперты - фото из открытых источников

Эксперты сделали главные выводы по итогам выборов для издания "Комментарии".

Центральной власти было важнее показать электоральный успех партии, чем, вернуть регион в более-менее нормальное социально-экономическое русло

Отметим, что на округе №184 в Херсонской области победил экс-губернатор Сергей Козырь, который набрал 64,38% голосов. Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский лидировал на округе №197 в Черкасской области с результатом 46,95% голосов.

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров считает, что победа кандидатов от "Слуги народа" на обоих округах вовсе не означает, что у СН там превалирующие позиции.

"Победа и в Херсонской, и в Черкасской областях произошла за счет задействования административных инструментов. Плюс – стартовые договоренности с местными элитами, которые фактически избрали своих представителей в ВР, просто используя бренд СН", – считает эксперт.

По его словам, для "слуг" победа на этих довыборах была особенно важна после скандального избрания на промежуточных выборах в ВР их ставленника Василия Вирастюка в Ивано-Франковщине, на округе № 87.

"Победа Вирастюка вызвала массу сомнений у рядового избирателя и незаангажированных экспертов. И партии власти необходимо было доказать, что СН еще жива как проект. Что она имеет возможность получать нужные результаты даже в регионах, которые не отличаются большими успехами в социльно-экономическом плане. Так мы и получили, что получили, – поясняет Андрей Бодров. – Местные элиты фактически выдвинули своих кандидатов через партийный бренд СН. А "слуги" получили возможность показать обычному избирателю, не вникающему в детали, что партия якобы имеет превалирующие позиции".

Эксперт отмечает, что если в Черкасском округе выборы были фактически изначально безконкурентными, то в Херсонской их таковым сделал под занавес кампании ход центральной власти. А именно – вывод из игры главного конкурента Сергея Козыря, Геннадия Лагуту, путем назначение его на пост губернатора Херсонщины.

"Судя по всему, центральной власти было важнее показать электоральный успех партии, чем, вернуть регион в более-менее нормальное социально-экономическое русло", – резюмирует Андрей Бодров.

Значительную часть голосов победителям дал именно бренд "Слуга народа"

Политический эксперт Денис Гороховский отмечает:

При этом, довыборы показали, что "слуги" до сих пор имеют высокий кредит доверия со стороны населения". "Шутка о том, что лучшая социология у ЦИК, давно перестала быть шуткой. Буквально за последние две недели несколько социологических групп опубликовали результаты опросов, согласно которым, президентская партия теряет свой рейтинг.

Учитывая биографии кандидатов (оба до избрания были местными чиновниками), можно утверждать, что значительную часть голосов им дал именно бренд "Слуга народа", считает Денис Гороховский.

Он также обращает внимание на значительный разрыв между победителем и вторым местом: на 197-м округе разница почти в два раза, на 184-м округе второй по популярности кандидат получил в 4,5 раза меньше голосов.

Довыборы в Раду превратились в праздник "гречки", в праздник подкупа

По мнению политолога Виктора Тарана, эти довыборы в очередной раз продемонстрировали, что региональные лидеры, так называемые ленд-лорды, бароны, удерживают пальму первенства на, скажем так, "выборах в глубинке".

"Давайте будем объективными – Войцеховский и Козырь не были кандидатами от "Слуги народа". Это были ставленники местных финансовых групп. Голосовали за них те люди, которые у них, скажем так, работают. Просто мобилизовали своих сотрудников. И это помогло победить. И это же вновь доказало, что мажоритка в таких условиях – зло. Потому что побеждают местные князьки. – отмечает политолог. – Радует, что следующие выборы пройдут по открытым спискам, люди будут голосовать за партии. И это минимизирует доступ к Раде таких недоброчестных игроков".

Также Виктор Таран акцентирует, что довыборы в Раду превратились в праздник "гречки", в праздник подкупа.

"При низкой явке победили представители партии власти, которые, судя по информации из открытых источников, массово использовали подкуп избирателей и построение "сетки". По инсайдерской информации, за голос давали около 400 грн. Что совсем недорого даже если учесть, что платили за каждый голос. При этом, по данным ЦИК, Войцеховский получил 15 429 голосов, а Козырь — 21 365. Цена кампания точно была невелика, – считает эксперт. – Ну, а выстраивать "сетку" и проводить подкуп можно лишь при условии, что помогает правоохранительная система (закрывая на многое глаза). Она и помогла".

Ранее портал "Комментарии" анализировал исход выборов мэра Харькова, которые также состоялись 31 октября.





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