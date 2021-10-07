Смена демократии на авторитаризм: к чему может привести отставка Разумкова

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Елизавета Черных
Эксперты для издания "Комментарии" оценили происходящее вокруг Дмитрия Разумкова и собственно с самим Разумковым, которого сперва отстранили от ведения заседаний парламента, а теперь и лишили поста спикера, а также рассказали, как события могут развиваться дальше.
Дмитрий Разумков - фото: Верховная Рада
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний уверен, что именно позиция Дмитрия Разумкова стала причиной конфликта с президентом Владимиром Зеленским. И привела к отставке спикера Рады.
По его словам, основная причина конфликта заключается в отдельном, отличном от позиции Офиса президента, мнении Разумкова по реализации антиолигархического закона как основного в будущей президентской кампании.
Снятие и назначение нового председателя Верховной Рады состоится без затяжки, уверен Юрий Подорожний. Поставят "100% своего человека", который не будет заморачиваться работой по регламенту. Тем более, что президент в Трускавце на слете "слуг" открыто заявил, что именно регламент является причиной торможения экономического развития.
Он акцентирует, что отчет Разумкова как председателя Верховной Рады перед голосование за его снятие с это поста стал своеобразной предвыборной речью.
Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверен, что отставка Разумкова – очередное звено в цепочке событий на пути к диктатуре.
По его мнению, режим Зеленского плодит себе врагов – и внутренних, и внешних, с огромной скоростью.
"Теперь к этому перечню врагов добавляется и Разумков вместе с теми силами, которые ориентируются на него. И закончится это всё для Зеленского очень плохо, – прогнозирует эксперт. – Когда он окончательно потеряет поддержку своих недавних избирателей (а к этом всё идёт), Зеленский станет ненужным и Западу. И тогда Запад с легкостью заменит его на свою очередную марионетку".
Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что Разумкова убрали не столько из-за того, как он сопротивлялся принятию закона об олигархах в таком виде и такими методами, как это сделали "слуги". Речь, по его мнению, скорее в амбициях теперь уже экс-спикера. В том числе – по поводу президентства.
Что касается "слуг" и ОП, то они, по мнению политтехнолога, будут сейчас пытаться пропихнуть изменения в Избирательный кодекс, которые позволят Зеленскому, в случае досрочных президентских выборов, принимать в них участие.
"Безусловно, отставка Разумкова и получение "ручного" спикера ведут к укреплению власти президента Зеленского. Но добавляет популярности и самому Разумкову. Такие скандалы не проходят бесследно. Какое-то количество людей хоть узнало, кто у нас был спикером. Не исключаю, что власть сейчас включит "турборежим", пробивая интересные себе инициативы. Всё выглядит так, что команда Зеленского двигается к смене демократии на авторитарную форму правления. На пути к этому сметая неудобные фигуры и игнорируя мнение оппозиции", – заключает Александр Кондратенко.
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