Смена демократии на авторитаризм: к чему может привести отставка Разумкова

Эксперты для издания "Комментарии" оценили происходящее вокруг Дмитрия Разумкова и собственно с самим Разумковым, которого сперва отстранили от ведения заседаний парламента, а теперь и лишили поста спикера, а также рассказали, как события могут развиваться дальше.

Дмитрий Разумков - фото: Верховная Рада

Как политтехнолог Разумков уходит с должности с хорошим резюме

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний уверен, что именно позиция Дмитрия Разумкова стала причиной конфликта с президентом Владимиром Зеленским. И привела к отставке спикера Рады.

"Король умер! Да здравствует король! Теперь уже экс-председатель парламента идет с обвинениями о политическом лукавстве и политическом двурушничестве. С тем, что нынешний парламент становится похожим на парламент Владимира Литвина", – отмечает эксперт.

По его словам, основная причина конфликта заключается в отдельном, отличном от позиции Офиса президента, мнении Разумкова по реализации антиолигархического закона как основного в будущей президентской кампании.

"У президента хорошо понимают, что в какой-то момент Разумков выступит против них. А потому изъятие из команды Дмитрия Александровича является не только логичным, но и правильным шагом, – поясняет политтехнолог. – Управляемый политический кризис должен не только уничтожить политическое будущее Разумкова, но и показать конфликт как внутрипарламентский".

Снятие и назначение нового председателя Верховной Рады состоится без затяжки, уверен Юрий Подорожний. Поставят "100% своего человека", который не будет заморачиваться работой по регламенту. Тем более, что президент в Трускавце на слете "слуг" открыто заявил, что именно регламент является причиной торможения экономического развития.

"А вот будущее Разумкова – туманно. Да, будут попытки создать политическую силу, которая, скорее всего, войдет в эшелон партий, борющихся за прохождение 5% барьера. Но не стоит говорить о том, что сегодня олигархи или кто-то другой будут вставать в очередь к Разумкову, чтобы отдать ему деньги под политический проект", – считает Юрий Подорожний.

Он акцентирует, что отчет Разумкова как председателя Верховной Рады перед голосование за его снятие с это поста стал своеобразной предвыборной речью.

"Справедливости ради надо сказать, что как политтехнолог Разумков уходит с должности с хорошим резюме, – отмечает эксперт. – Ведь сегодня все убеждены, что председателя Верховной Рады сняли потому, что он придерживался закона. А все обвинения в его адрес – вялые и не яркие. И это серьезная ошибка команды президента. Впрочем, вряд ли этот кризис претендует на главное событие этого политического сезона. Скорее всего, его забудут также быстро, как освобождения Богдана, Гончарука, Данилюка, Рябошапки. И хотя Разумков остается депутатом Верховной Рады, он не сможет создать серьезную группу даже из тех, кого считают "людьми Разумкова". Ведь все понимают, что быть с бывшим означает самим попасть в маргиналы".

Банковая убрала Разумкова из-за того, что он начал проявлять хоть и очень осторожную, умеренную, но всё же непослушность Зеленскому

Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверен, что отставка Разумкова – очередное звено в цепочке событий на пути к диктатуре.

"Предыдущими звеньями в этой цепочке были, например, незаконные, неконституционные попытки устранить главу Конституционного суда Украины, точно такие же незаконные и неконституционные решения СНБО о закрытии оппозиционных телеканалов, санкциях против других оппозиционных СМИ и граждан Украины. Теперь пришла очередь Разумкова, которого Банковая убрала из-за того, что он начал проявлять хоть и очень осторожную, умеренную, но всё же непослушность Зеленскому", – подчеркивает Евгений Филиндаш.

По его мнению, режим Зеленского плодит себе врагов – и внутренних, и внешних, с огромной скоростью.

"Теперь к этому перечню врагов добавляется и Разумков вместе с теми силами, которые ориентируются на него. И закончится это всё для Зеленского очень плохо, – прогнозирует эксперт. – Когда он окончательно потеряет поддержку своих недавних избирателей (а к этом всё идёт), Зеленский станет ненужным и Западу. И тогда Запад с легкостью заменит его на свою очередную марионетку".

Отставка Разумкова и получение "ручного" спикера ведут к укреплению власти президента Зеленского

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что Разумкова убрали не столько из-за того, как он сопротивлялся принятию закона об олигархах в таком виде и такими методами, как это сделали "слуги". Речь, по его мнению, скорее в амбициях теперь уже экс-спикера. В том числе – по поводу президентства.

"Насколько я знаю, финансирование нового проекта (условно – "Розум") еще не запустили в полном объеме. Но это неизбежно, – отмечает Александр Кондратенко. – Как по мне, сам Разумков немножко рано стартанул со своими критическими высказываниями в адрес ОП и "слуг", со своим уходом в оппозицию. Ведь пока Разумков не набрал серьезного политического веса. В случае соответствующего финансирования, мы вскоре увидим новый политический проект. А без серьезной поддержки Разумков может на какое-то время выпасть из поля зрения. И всё же, по моим прогнозам, на следующих парламентских его политсила наберёт больше 5%".

Что касается "слуг" и ОП, то они, по мнению политтехнолога, будут сейчас пытаться пропихнуть изменения в Избирательный кодекс, которые позволят Зеленскому, в случае досрочных президентских выборов, принимать в них участие.

"Безусловно, отставка Разумкова и получение "ручного" спикера ведут к укреплению власти президента Зеленского. Но добавляет популярности и самому Разумкову. Такие скандалы не проходят бесследно. Какое-то количество людей хоть узнало, кто у нас был спикером. Не исключаю, что власть сейчас включит "турборежим", пробивая интересные себе инициативы. Всё выглядит так, что команда Зеленского двигается к смене демократии на авторитарную форму правления. На пути к этому сметая неудобные фигуры и игнорируя мнение оппозиции", – заключает Александр Кондратенко.

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