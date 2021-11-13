Партии нет, есть лишь бренд: чего ожидать от съезда "слуг народа"

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Елизавета Черных
В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга народа". Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, чего ожидать от грядущего мероприятия, и какие действия могут остановить или ускорить летящие вниз рейтинги правящей политсилы.
Слуга народа - фото из открытых источников
Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что смена руководства партии "Слуга народа" (СН) и рассчитывалась на то, чтобы поменять негативный тренд падений рейтингов. По его мнению, Александр Корниенко ушел с поста главы партии в вице-спикеры парламента, потому что ему не с руки было бы совмещать две должности. Ставку на Елену Шуляк (зампредседателя депутатской фракции партии СН, запредседателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) как на нового главу партии (кулуарно и не только об этом говорят всё громче) – правильная, считает эксперт. Он подчеркивает, что человек, который занимается региональным развитием, как раз таки может построить партийную структуру, которую "слуги" не построили за два года.
По его словам, хоть съезд – это мероприятие техническое, в данном случае он имеет большое стратегическое значение. Ведь если не будут приняты правильные меры, это в будущем может негативно отразиться на деятельности СН.
Комментируя слухи о том, что на съезде могут лишить депутатского мандата экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, эксперт отметил:
"Это было бы очень глупо. Если имея такие возможности, такое большинство, партия власти будет обращать внимание на межфракционное объединение – это скажет лишь о мелочности и реальном страхе. Если сейчас что-то примут по Разумкову, то через пару недель могут принять что-то по Гордону и Комаровскому, также критикующих власть. А там и до "Дизель-шоу" дойти могут".
Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что летящие вниз рейтинги СН и Зеленского уже не остановить. Вопрос лишь в том, с какой скоростью далее продолжится падение.
По его мнению, если лишить Разумкова мандата – это открытая уже фаза войны. Из фракции выйдет минимум 20 мажоритарщиков. И монобольшинства (коалиции) не станет уже официально.
Но конфликт Зеленского с Ахметовым открыл, по словам эксперта, новую альтернативу – Разумкова и его грядущий политический проект.
Если же Зеленский не лишит Разумкова мандата на съезде, тем самым он покажет свою слабость, уверен эксперт. Что также ударит по рейтингам и лояльности.
Избрание партийного руководства, какие-то планы по партийному строительству, что намерены обсуждать на съезде – это завеса, уверен эксперт. По его мнению, реальных членов партии СН – пара сотен человек.
"Партии как таковой в классическом смысле нет. Есть лишь бренд – не более, – поясняет Михаил Чаплыга. – Резюмируя. Убирает Зеленский из депутатов Разумкова – показывает, что царь сильный, но запускает ускоренный процесс политического кризиса. Не убирает – демонстрирует слабость, что "царь не настоящий". И это тоже политкризис, просто немного отсроченный. Любой из сценариев закончится тем, что Зеленскому, скорее всего, предложат компромисс – до весны провести изменения в Конституцию, чтобы превратить Украину в парламентскую республику".
Ранее на портале "Комментарии" - В СН рассказали, планируют ли на съезде партии обсуждать лишение Разумкова мандата.
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