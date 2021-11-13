Партии нет, есть лишь бренд: чего ожидать от съезда "слуг народа"

В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга народа". Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, чего ожидать от грядущего мероприятия, и какие действия могут остановить или ускорить летящие вниз рейтинги правящей политсилы.

Слуга народа - фото из открытых источников

Хотя съезд – это мероприятие техническое, в данном случае он имеет большое стратегическое значение

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что смена руководства партии "Слуга народа" (СН) и рассчитывалась на то, чтобы поменять негативный тренд падений рейтингов. По его мнению, Александр Корниенко ушел с поста главы партии в вице-спикеры парламента, потому что ему не с руки было бы совмещать две должности. Ставку на Елену Шуляк (зампредседателя депутатской фракции партии СН, запредседателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) как на нового главу партии (кулуарно и не только об этом говорят всё громче) – правильная, считает эксперт. Он подчеркивает, что человек, который занимается региональным развитием, как раз таки может построить партийную структуру, которую "слуги" не построили за два года.

как "слугам" и ему самому хотелось бы", – отмечает Николай Давидюк. "Должна произойти активизация мажоритарщиков (и не только их) на местах. Не все они ассоциируют себя со "Слугой народа", не все готовы заниматься рутинной политической деятельностью. Большинство рассчитывает, что на следующих выборах всё случится, как в 2019-м, когда их втянул в Раду большой личный рейтинг Зеленского. Но проблема в том, что рейтинги Зеленского сегодня не настолько большие

По его словам, хоть съезд – это мероприятие техническое, в данном случае он имеет большое стратегическое значение. Ведь если не будут приняты правильные меры, это в будущем может негативно отразиться на деятельности СН.

Комментируя слухи о том, что на съезде могут лишить депутатского мандата экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, эксперт отметил:

"Это было бы очень глупо. Если имея такие возможности, такое большинство, партия власти будет обращать внимание на межфракционное объединение – это скажет лишь о мелочности и реальном страхе. Если сейчас что-то примут по Разумкову, то через пару недель могут принять что-то по Гордону и Комаровскому, также критикующих власть. А там и до "Дизель-шоу" дойти могут".

Интрига съезда – по какому пути пойдет Зеленский. И любой ведет в пропасть

Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что летящие вниз рейтинги СН и Зеленского уже не остановить. Вопрос лишь в том, с какой скоростью далее продолжится падение.

"Главная интрига съезда – вопрос о лишении Разумкова мандата. И тут огромная дилемма. Зеленский сам себя загнал в цугцванг. Любой ход – проигрышный", – считает эксперт.

По его мнению, если лишить Разумкова мандата – это открытая уже фаза войны. Из фракции выйдет минимум 20 мажоритарщиков. И монобольшинства (коалиции) не станет уже официально.

"Как следствие – запускается отчет до формирования новой коалиции. Сформируется – это удовлетворять "хотелки" новых партнеров. Не сформируется – через 60 дней новые выборы, где Зеленский вряд ли получит лояльный парламент. Даже если выход из фракции совершат депутаты-списочники, которые рискуют потерять при этом мандат, времени будет недостаточно для того, чтобы их выгнать и завести новых по списку. В итоге – начинается парламентский кризис, идут процессы, не управляемые Офисом президента, – поясняет Михаил Чаплыга. – При этом, Зеленский уже потерял меч, которым пугал "слуг". Мол, если что-то случится с ним плохое в электоральном плане, их тоже "потянут на эшафот", вышибут из власти. А потому они обязаны голосовать, как велит ОП, поддерживать все идущие оттуда инициативы. Иначе – им тоже кранты".

Но конфликт Зеленского с Ахметовым открыл, по словам эксперта, новую альтернативу – Разумкова и его грядущий политический проект.

"Таким образом, у Зеленского был выбит меч, которым он угрожал "слугам". У них появился вариант – перебежать под крышу нового проекта, условного "Слуги народа-2", но уже под руководством Разумкова и под патронатом Ахметова. Теперь есть, скажем так, где спрятаться, если у СН и Зеленского всё пойдет совсем плохо. То есть, Зеленский потерял влияние на фракцию", – подчеркивает Михаил Чаплыга.

Если же Зеленский не лишит Разумкова мандата на съезде, тем самым он покажет свою слабость, уверен эксперт. Что также ударит по рейтингам и лояльности.

"Интрига съезда – по какому пути пойдет Зеленский. И любой ведет в пропасть. Просто один (лишение мандата) чуть короче", – говорит Михаил Чаплыга.

Избрание партийного руководства, какие-то планы по партийному строительству, что намерены обсуждать на съезде – это завеса, уверен эксперт. По его мнению, реальных членов партии СН – пара сотен человек.

"Партии как таковой в классическом смысле нет. Есть лишь бренд – не более, – поясняет Михаил Чаплыга. – Резюмируя. Убирает Зеленский из депутатов Разумкова – показывает, что царь сильный, но запускает ускоренный процесс политического кризиса. Не убирает – демонстрирует слабость, что "царь не настоящий". И это тоже политкризис, просто немного отсроченный. Любой из сценариев закончится тем, что Зеленскому, скорее всего, предложат компромисс – до весны провести изменения в Конституцию, чтобы превратить Украину в парламентскую республику".

Ранее на портале "Комментарии" - В СН рассказали, планируют ли на съезде партии обсуждать лишение Разумкова мандата.

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