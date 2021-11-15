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У нас будет работать императивный мандат: Елена Шуляк рассказала о дисциплинарном совете

"То, что мы можем применять к народным депутатам, иногда выглядит "беззубо", - Елена Шуляк

сегодня, 20:08
Автор:

Денис Подставной
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Новоиспеченная глава партии "Слуга народа" рассказала о создании дисциплинарного совета. Об этом информируют корреспонденты портала "Комментарии".

У нас будет работать императивный мандат: Елена Шуляк рассказала о дисциплинарном совете

Елена Шуляк. Фото: Facebook

Во время партийного съезда, который состоялся 15 ноября Елена Шуляк рассказала о дисциплинарном совете. Глава партии отметила, что ранее во фракции была идея создания этического совета, который бы давал оценку поведению нардепов. 

"Ранее у нас была идея еще во фракции создать так называемый этический совет, который бы рассматривал разное поведение наших народных депутатов, что входят во фракцию. Но инициатива не реализовалась Поэтому мне кажется, когда сейчас именно партия возьмет на себя эту инициативу и такая дисциплинарная комиссия будет работать", — рассказала Шуляк. 

Также глава партии подчеркнула, что в отношении депутатов будет работать императивный мандат.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что ни народные депутаты ни депутаты местных советов не несут криминальной и административной ответственности за определённые поступки, но повторюсь, у нас будет работать императивный мандат и для тех местных депутатов, которые будут вести себя недостойно, возможно будет правильно его применять. Это нужно будет рассматривать в каждом конкретном случае. Конечно бы хотелось чтобы в такую дисциплинарную комиссию входили люди с чрезвычайно высокой репутацией. Именно репутация в 21 веке является бесценным кладом. Надеюсь что в кругу обсуждений, когда мы будем работать именно над документом и выработаются определённые пункты", — проинформировала Елена Шуляк.  

Дисциплинарный совет также будет следить и за поведением нардепов. 

Что касаемо народных депутатов также могут быть разные применения. Мы видим, что на сегодня то, что мы можем применять к народным депутатам, иногда выглядит "беззубо". Поэтому мы будем смотреть, какие именно механизмы можно предложить тем, кто будет совершать недостойные поступки. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа".

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в ВСК рассказали, давал ли Зеленский указание сорвать операцию по "вагнеровцам"


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Источник: https://comments.ua/
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