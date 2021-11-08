«Слуга народа» обезглавлена: зачем на Банковой решили убрать удобного для себя Корниенко

Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Александр Корниенко, пришедший на эту должность 19 октября 2021 года, покидает пост председателя политической партии "Слуга народа". Преемника изберут на съезде в ноябре, сам Корниенко остается в рядах партии. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные перемены.

Александр Корниенко. Фото: пресс-служба Слуги народа

Активных, медийных кадров еще и с талантом орговиков у "слуг" практически не осталось

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что в партии "Слуга народа" давно назрели определенные ротации.

"Когда Корниенко двинули в президиум ВР, можно было предположить, что руководить параллельно еще и партией он не сможет. Спикер и вице-спикер должны быть более-менее равноудаленными, представлять интересы всего парламента, не быть озадаченными другими вопросами, включая партийное строительство", – поясняет Александра Решмедилова.

Она подчеркивает, что изначально Корниенко попал в "слуги" как технолог. И на нем было немало организационных вопросов.

"Пока разговоров о том, что его изгоняют с позором, не звучат. Официальная версия уже озвучена – он заявил, что намерен "сосредоточиться на парламентской работе". Но это то, как поясняет ситуацию он сам. Другое дело – как будет позиционировать партия, как это "прочитают" оппоненты, – отмечает аналитик. – Понятно, что партийные рейтинги провисли. И было бы логично, чтобы кто-то за это ответил. И есть определенная логика, когда Корниенко "забрасывают", что он был недостаточно эффективен во главе партии".

В тоже время, напоминает Александра Решмедилова, довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях 31 октября "слуги" выиграли. И они это преподносят как то, что электорат СН активно поддерживает.

"Впрочем, на самом деле поддержка меньше с каждым днем. И Корниенко, если хочет далее оставаться в политике, возможно, сам не против весь балласт, который будет в будущем, провалы "слуг" в будущем – снять с себя. Кто возглавит партию? Может Арахамия, Гришина, Качура, Шуляк. Активных, медийных кадров еще и с талантом орговиков у "слуг" практически не осталось. "Сливки" подтянули в Офис президента. Еще кого-то – в министерства", – говорит Александра Решмедилова.

Она сравнивает ситуацию с классическим диалогом из известного мультфильма:

– Дайте мне лучших из лучших!

– Лучшие из лучших зализывают раны….

– Тогда дайте мне лучших из худших!

"Понятно, что личность партийного лидера должна быть медийно интересная, активная. И желательно хоть немного субъектная, самостоятельная. Если будет невыразительное лицо – это точно скажется на партии. Важно также, чтобы личный рейтинг потенциального лидера помог партии, добавил ей, а не отнял. Персона с негативным шлейфом тут точно не годится. При этом, вряд ли мы увидим реальные, кардинальные трансформации в СН. Они могут как-то иначе выстраивать медийную кампанию. Возможно, на ток-шоу появятся новые спикеры, а то же крыло антиваксов будет ограничено в медийной активности. Но всё это – попытка преподать старую песню на новый лад. Глобально же СН – послушная, ручная фракции и партия. Говорить о том, что там сильно озадачены партийным строительством на местах, какие-то ячейки выстраивают, пока не приходится", — резюмировала аналитик.

Электоральный рейтинг партии "Слуга народа" значительно уступает президентскому рейтингу Зеленского

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что перед "Слугой народа" сегодня стоит ряд вызовов – как в парламенте, так и вне его.

"В Раде разворачивает активность Дмитрий Разумков. Очевидно, что создание межфракционного объединения – лишь первый шаг к регистрации депутатской группы. А это уже право на выступления по всем вопросам повестки, участие в заседаниях Согласительного совета, квоты в коллегиальных органах. Ибо депутатская группа, согласно регламенту, получает почти все права фракции. Миграция части депутатов из состава монобольшинства может привести к снижению его штатного состава ниже критических 226 депутатов. В свое время именно это стало поводом для роспуска парламента предыдущего созыва. Соответственно, первоочередной задачей в Раде для руководства СН является сдерживание Разумкова. Вероятны попытки лишить его депутатского мандата и избежать утечки депутатов из большинства", – поясняет Игорь Попов.

По его мнению, обострение войны с олигархами увеличивает вероятность досрочных выборов. Локальные выборы последнего года правящая партия проводила успешно лишь за счет компромиссов с местными элитами. Сетка партийной организации не была развита и не сможет в одиночку провести успешную национальную кампанию.

"К тому же, выборы будут отличаться от местных выборов в 2020-м. И уж тем более – от "игры в одни ворота" в 2019-м. Электоральный рейтинг партии "Слуга народа" значительно уступает президентскому рейтингу Зеленского. Не исключено, что на следующие выборы сторонники президента будут баллотироваться в составе объединения с другим брендом. К примеру, "Блока Владимира Зеленского". Это требует внесения изменений в Избирательный кодекс и соответствующего планирования. Весь этот сеанс одновременной игры на многих политических досках требует формирования новой кадровой архитектуры. И отставка Корниенко – вероятно, один из ходов по апгрейду "политической машины" власти", – считает Игорь Попов.

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