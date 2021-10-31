Ноябрь в Верховной Раде: чего ожидать от депутатов и власти

Ноябрь в украинском парламенте. Чего ожидать и почему? Какие важные законы могут быть приняты в течение последнего месяца осени? Эти вопросы издание "Комментарии" решило задать экспертам.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Владимир Зеленский и его Офис будут и далее консолидировать фракцию "Слуга народа"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что начало следующей парламентской недели будет проходить под знаком Госбюджета-2022.

Напомним, что его пока продолжают рассматривать в первом чтении.

который рассмотрят по сокращённой процедуре. Скорее всего, его примут, хотя дискуссии будут. Далее, предполагаю, рассмотрят законопроекты о налоговой поддержке индустриальных парков и фермеров. А ковидные законопроекты, как известно, намерены рассмотреть на внеочередном, может даже во вторник. Тут в целом будет консолидированная позиция всех фракций и групп", – прогнозирует Игорь Петренко. "Думаю, к среде депутаты закончат рассматривать правки по бюджету в первом чтении. Дальше народные избранники будут ломать копья об законопроект 5600

По его мнению, президент Владимир Зеленский и его Офис будут и далее консолидировать фракцию "Слуга народа". Глава государства, отмечает эксперт, заинтересован в монолитности своей команды для продвижения инициатив и программных обещаний.

"Главная задача Зеленского — это ограничить влияние Ахметова на парламент, с которым у него сейчас напряжённые отношения. Думаю, что партийные группы "Довира" и "За майбутне" и дальше будут поддерживать провластные инициативы. В целом никакого кризиса пока не видно", – резюмирует Игорь Петренко.

Интрига месяца — перипетии с законом о деолигархизации

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает:

Там все 100% вакцинированы? Да ещё и есть просто упорные антивакцинаторы среди монобольшинства". "Первое и самое интересное в прикладном плане — как будет работать парламент в условиях "красной зоны" Киева

Вторым важным моментом ноября для парламента эксперт называет решение кадровых вопросов. В том числе по отставке министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского и ещё ряде заявленных кандидатов "на выход" из Кабмина.

"Третье, это принятие закона о столице, где "слуги народа" прямо нарушают Европейскую хартию о местном самоуправлении (пытаясь лишить городского голову поста руководителя Киевской горгосадминистрации), но, как всегда, отрицают это. Если не боитесь выводов европейцев, то лучшее послать текст законопроекта в Венецианскую комиссию. Вообще, битва за Киев, несмотря на состоявшиеся год назад выборы, продолжается, – отмечает Светлана Кушнир. – Вернее, продолжаются попытки уничтожить политические перспективы мэра Виталия Кличко. Банковая пытается лишить киевлян возможности выбирать себе власть. Ей интереснее самой управлять городом".

Продолжится в ноябре, уверена эксперта, и битва за госбюджет-2022 и законопроект 5600, которым подавляющее большинство простых украинцев обяжут оплачивать новые налоги.

В частности, тем, кто же его подпишет для отправки на подпись президенту. Страсти поутихли, но не совсем, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Как и прогнозировалось, в октябре непонимание Офисом президента роли парламента, отсутствие со стороны Банковой уважения к законодательной ветви власти, привели к смене спикера Рады и росту доверия в обществе к отставленному Дмитрию Разумкову. На фоне падения доверия к президенту и партии "Слуга народа" Не исключено, что в ноябре "слуги" на этой почве попытаются инициировать изъятие мандата у Разумкова". "И интрига месяца — перипетии с законом о деолигархизации

Ранее на портале "Комментарии" - политический ноябрь в Украине: каких важных событий ожидать и почему.

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