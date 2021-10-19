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Министр экологии Абрамовский написал заявление на увольнение по собственному желанию

Увольнение министра будут рассматривать на профильном комитете 20 октября

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Абрамовский Роман Романович подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности. Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов.

Министр экологии Абрамовский написал заявление на увольнение по собственному желанию

Роман Абрамовский (фото Экономическая правда)

Рассматривать заявление министра будут на комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования в среду, 20 октября.

Сегодня во время брифинга руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил об этом. Он рассказал, что видел министра, когда тот выходил из кабинета спикера Верховной Рады Украины. Также он заявил, что Абрамовский написал заявление по собственному желанию.

Главной претензией "слуг народа" к министру есть коррупционные действия экологических инспекций в регионах. Арахамия отметил, что голоса для отставки найдутся. Сейчас претендента на пост главы экологического ведомства нет. В партии изучают кандидатуры из своего списка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арахамия рассказал, когда стоит ждать переформатирования Кабмина . В первых числах октября стоит ожидать переформатирования Кабмина. В правительстве некоторые министры будут отправлены в отставку и на их место придут новые люди. В первой декаде октября парламент закроет этот вопрос. По его словам, он уже ранее делал анонс, что кадровые изменения в правительстве стоит ждать до конца сентября. Сейчас консультации продолжаются. Поэтому решению пока немного затянулось и уже предметно можно будет сказать, кто в Кабмине будет заменен в первой декаде октября. Окончательно решение по претендентам на министерские портфели будет принято на расширенном совещании "Слуги народа" в Трускавце.


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Источник: https://t.me/tmelnychuk/110
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