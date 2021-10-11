Закон об олигархах передали на подпись Стефанчуку: какая судьба ждет резонансный документ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки передал на подпись новому председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку законопроект №5599 об олигархах, принятый в сентябре. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, который также является членом комитета.

Закон о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как ситуация с резонансным законопроектом может развиваться дальше.

Офис президента получит возможность лишить "организационного и информационного оружия" как своих действующих, так и потенциальных оппонентов

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин акцентирует, что каждый закон имеет выраженный целевой и функциональный характер. И, по его мнению, уже в полном названии документа №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" мы видим серьезный конфликт с базовыми правами человека.

"Ведь влиятельные люди по определению позитивно влияют на общественную жизнь, – поясняет эксперт. – Интересы крупного национального капитала в большинстве тождественны национальным интересам. В современном определении западных экспертов угрозами "национальной безопасности" могут быть только внешние силы. А с внутренними проблемами развитое демократическое общество справляется без силовых инструментов. Что кстати абсолютно наглядно видим в "Стратегии национальной безопасности США". Потому, есть большие сомнения в достижении главной цели, которую через имплементацию данного закона преследует Офис президента – о демонстрации зарубежным партнёрам курса на ослабление власти олигархов и преодоление коррупции".

По словам Андрея Мишина, закон об олигархах интересен западному бизнесу (некоторым крупным кампаниям из ЕС и США) как возможность лишить влиятельных украинских предпринимателей основных активов и не допустить их участия в "большой приватизации".

"Офис президента получит возможность лишить "организационного и информационного оружия" как своих действующих, так и потенциальных оппонентов. Прежде всего, условную "проевропейскую" оппозицию Петра Порошенко, и условную "пророссийскую" оппозицию Виктора Медведчука. Их будут принуждать отказаться от финансирования основных медиа-ресурсов подконтрольных политических сил, – прогнозирует эксперт. – Закон вступит в силу только через полгода после подписания президентом. Еще до этого времени в Киев придет (понятно отрицательный) вердикт Венецианской комиссии, но его аргументы власть тихо проигнорирует. Для Запада более важно, чтобы президент Зеленский был активным бойцом в гибридной войне, а кто сказал, что войны выигрываются в судах?"

Ключевой вопрос именно в том, в какой редакции будет подписан этот законопроект

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает наиболее важным ответ на вопрос, в какой редакции законопроект, в конце концов, будет подписан, в том числе президентом.

"На момент принятия законопроекта №5599 бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что согласен подписать данный закон. Но в статье 5 будут все три редакции, как в стенограмме. То есть, определять олигархов смогут Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), Национальное агентство по предотвращении коррупции (НАПК) или некая специальная комиссия в контексте НАПК. И Разумков подчеркивал, что готов подписать законопроект со всеми тремя правками, которые взаимоисключают друг друга, – акцентирует политолог. – А Стефанчук, ставший теперь спикером, делал акцент на том, что будут проведены правки (хоть это не соответствует стенограмме), согласно которым только СНБО будет определять олигархов".

По словам Алексея Якубина, ключевой вопрос именно в том, в какой редакции будет подписан этот законопроект. Будет ли там учтена ситуация, что в зале депутаты проголосовали все три нормы. Или же там будет отредактированная версия.

"И кто ее должен подписать? Стефанчук? Получается, что он будет подписывать отредактированный задним числом вариант – и в таком виде передаст президенту. Но с точки зрения регламента Рады, так нельзя, – поясняет эксперт. – Если была стенограмма и она зафиксировала противоречия, то нужно переголосовать документ. В противном случае, возникнет ситуация, когда нормы этого законопроекта можно оспаривать в суде (в контексте неправомерной процедуры принятия его в таком виде). Это смогут делать даже те, кого назовут олигархами. Во-вторых, я уверен, что будет направление от депутатов в Конституционный суд Украины данного документа на рассмотрение его соответствия Основному закону. Причем как норм, которые там прописаны, так и процедуры принятия. Думаю, что КСУ сможет по процедурным моментам просто отменить этот закон".

В интервью для портала "Комментарии" глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал основные позиции закона об олигархах.

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