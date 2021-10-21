Инвестиции - минус, а вот налоги - плюс: аналитик рассказал о «сюрпризах» от власти в законопроекте №5600

Парламент в ближайшее время планирует перейти к принятию законопроекта №5600, который предусматривает повышение ренты на налоги. Закон будут принимать по спецпроцедуре из-за большого количества поданных к нему поправок. Почему этот законопроект, который называют еще "ресурсный" очень больно ударит почти по всем украинцам, изданию "Комментарии" рассказал аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин.

Законопроект №5600. Фото: из открытых источников

Мы наблюдаем реинкарнацию политики времен Азарова и Клименко, основанной на наглом увеличении вмешательства государства в экономическую деятельность

Хотя в ходе доработки проекта 5600 ко второму чтению несколько токсичных норм было остановлено (например, ограничение права на бюджетное возмещение НДС, сохранение льготы по НДС для продажи жилья на вторичном рынке, отменено увеличение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, отменена норма, когда жалоба плательщика налога по признанию противоправным налогового уведомления-решения становится основанием для налогового залога), но перечисленные достижения, к сожалению, не стали исчерпывающими, поскольку документ все еще сохраняет кучу неприятных подарков для налогоплательщиков.

Эксперт отметил, стоит остановиться на ключевых глухих углах проекта 5600.

Во-первых, начало уплаты с 2022 общего минимального налогового обязательства с с/х земель (далее — МПЗ). Суть этого явления проста — обязать владельцев и пользователей земли при любых условиях (кризис, неурожай и прочее) в обязательном порядке платить налоги на уровне не ниже МПЗ. Новое налоговое бремя (от 10 до 12 млрд грн в год) упадет именно на малый бизнес (ФОПы, в частности на едином налоге, семейные фермерские хозяйства) и граждан, так как большинство крупных и средних компаний его уплачивать не будут (их суммарное налоговое бремя и сегодня больше минимального уровня). Кроме собственно нового налога, бизнес получает и дополнительное административное бремя: обязанность представления новой отчетности — отдельное приложение с расчетом МПЗ в составе налоговой декларации за год, а ФОПы — плательщики единого налога третьей группы будут вести отдельный учет доходов и расходов от производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции (упрощенная система для них перестает быть упрощенной).

На этом сельское хозяйство не оставляют в покое, предлагая:

— переформатирование льготы по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи собственной с / х продукции — вместо площади более 2 га введено обязанность налогообложения при продаже продукции на сумму от 12 минимальных зарплат в год (сегодня это 72 тыс грн)

— сокращение срока действия моратория на индексации нормативной денежной оценки земель для целей налогообложения платой за землю (на 1 год — для с/х земель, с 01.01.2021 — для земель водного фонда, населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного назначения — обращаю внимание на нарушение требований статьи 58 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица).

К чему приведут эти новации? Скорее всего к уменьшению доходов наиболее уязвимых землевладельцев (они получат меньше денег от аренды земельных паев). Более того, часть "малых" землевладельцев не сможет позволить себе соблюдение всех требований законодательства и не выдержат роста налоговой и административной нагрузки. Ждем "земельные бунты"?

Во-вторых, мы наблюдаем реинкарнацию политики (времен Азарова и Клименко), основанной на наглом увеличении вмешательства государства в экономическую деятельность. Главными механизмами проекта 5600 станут:

— право налоговиков в течение 60 дней, следующих за предельным сроком представления налоговой декларации, провести внеплановую документальную проверку любого плательщика налога в случае заявления им бюджетного возмещения и/или отрицательного значения налога (действующая норма — если более 100 тыс грн). Иными словами, заявил хоть копейку к возмещению или снижение платежей в будущем — жди внеплановую проверку или договаривайся;

— право получать по запросу информацию от плательщика не по факту выявленного правонарушения, а при наличии фактов, что только могут свидетельствовать о нарушении законодательства. На любые подозрения налоговиков нужно будет отвечать письменно и нести административное бремя;

— сомнительные учитывая конституционные свободы полномочия на получение решения суда об ограничении выезда руководителя юридического лица — должника (долг существует более 240 дней и превышает 1 млн грн) за границу до погашения долга или освобождения такого руководителя, ведение Реестра руководителей — должников;

— ограничение права плательщика возможности включения в состав налогового кредита налоговых накладных, составленных более 12 месяцев (действующая норма — 3 года) с момента операции (норма поможет изымать в бюджет 1 млрд грн ежемесячно).

Как могут распорядиться новыми возможностями налоговые органы догадаться не трудно — рост административного давления на бизнес с для наполнения казны.

В-третьих, в условиях неуверенного восстановления экономики проект 5600 предлагает обременительные шаги по недружественной (по сути) и незаконной (по сроку внедрения) модернизации элементов отдельных налогов и сборов, а именно:

— ущемление упрощенной системы налогообложения за исключения из второй группы единого налога физических лиц — предпринимателей, которые предоставляют услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (смогут принадлежать исключительно к 3-й группы);

— вместо поддержки промышленность получает "конфискацию" 2500000000 грн в виде увеличенного в три раза экологического налога за выбросы двуокиси углерода (с 10 до 30 грн / тонну) и повышение в 8 раз до 01.01.2025 года (сначала обещали к 2029 году ) налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

— перенос обязанности уплаты "местного акциза" (5% с розничной продажи табачных изделий) на производителей / импортеров. Наблюдаем ревизию децентрализации, когда центральная власть получит еще один инструмент влияния на местную власть (потери местных бюджетов составят до 2900000000 грн / год).

"В целом, проект 5600 даже в лайт-варианте предлагает чрезвычайный за последние годы и вопреки принципу стабильности налогового законодательства (изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода), рост налогов. В следующем факторе 5600 станет одним из тех, что наряду с войной, экономическим кризисом и пандемией, сформирует слабое экономическое восстановление и уход инвестиций. То есть, почти никакого шанса национальной экономике на скорейшее выздоровление. А на фоне введения в следующем году косвенного контроля расходов украинских граждан и запуска Бюро экономической безопасности на базе "старых традиций и персоналий" ждать надо еще и ухудшение условий ведения бизнеса в стране ", — резюмировал Вячеслав Черкашин.

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