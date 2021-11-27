Пресс-марафон Зеленского: как ответы президента повлияют на ситуацию в стране

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 26 ноября, пресс-марафон длиной в пять с половиной часов.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты рассказали, куда может "качнуть" Украину после ряда громких заявлений, сделанных Зеленским (и по делу "вагнеровцев", и касательно фактического обвинения в адрес самого богатого человека Украины – Рината Ахметова – в якобы подготовке госпереворота). Также эксперты спрогнозировали, ожидать ли досрочных выборов – как президентских, так и парламентских.

В ОП точно работает на то, чтобы уничтожить благоприятные возможности Зеленского для реализации его политики

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что пресс-марафон Зеленского не только ради отчета по поводу экватора (2,5 лет из 5 президентской каденции), но и еще, как минимум, по двум причинам.

сделав это так, чтобы акцентировать позиции Офиса президента (ОП) по этому вопросу. Нанести своеобразный контрудар. Вторая – показать картинку, как президент "вызвал на ковер" Савика Шустера и отчитал. В этом есть определенная технология. Не случайно именно в первом "туре", на первом столе (которых всего было пять, на каждом – шесть журналистов), был как раз таки ведущий ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". Зеленскому было важно сразу, пока пресс-марафон смотрится с интересом, дать яркий ответ Шустеру – и бросить вызов Ахметову", – отмечает эксперт. "Первая – ответить на обвинения по "вагнергейту",

По его мнению, заявления о том, что поступает информация о подготовке госпереворота, но президент не видит возможность для этого, выглядит как попытка демонстрации силы. И тут же – приглашение к переговорам.

Именно после этого усилилось напряжение между Зеленским и Ахметовым. А вот пресс-конференция 26 ноября фактически вывела это противостояние на новый уровень", – подчеркивает Владимир Воля. "Не исключаю, что стороны попытаются провести некие консультации. Хоть вызов со стороны президента был брошен ранее – законом об олигархах.

По его мнению, разговоры о неких записях, где якобы ведутся разговоры о подготовке переворота и возможности привлечения к этом Ахметову — это однозначно политтехнология. Вопрос лишь – чья?

среди фигурантов гипотетического госпереворота был упомянут Василий Грицак – руководитель СБУ времен президентства Петра Порошенко. Но сюда же приплели и Ахметова. Получается, что в "заговоре" участвовал человек Порошенко, а Ахметов рассматривается как потенциальный союзник. На самом деле, таким образом можно попытаться спровоцировать реальный союз Ахметова и Порошенко (и других), чтобы Зеленский не зашел дальше в своих авторитарных действиях. Потому что вчера была явная демонстрация авторитаризма. Интересно, кто в ОП это делает? На кого работает человек, который использует острое эмоциональное восприятие Зеленским всей этой медийной истории (когда на всех каналах его критикуют) – чтобы столкнуть его с Ахметовым? Ведь с точки зрения реальной политики – Ахметов для Зеленского является потенциально важным стратегическим союзником. И если с ним не будет ссоры, все эти игры Порошенко и Ко не смогут добиться нужного им эффекта, включая досрочные парламентские выборы. И всё же кто-то провоцирует этот конфликт, равно как серьезную антипрезидентскую коалицию но уже с участием Ахметова", – отмечает Владимир Воля. "В американском медиапроекте Buzzfeed News

По его мнению, кто-то в ОП точно работает на то, чтобы уничтожить благоприятные возможности Зеленского для реализации его политики.

"Для этого из-под Зеленского нужно выбить две опоры, – считает Владимир Воля. – Первая – глава ОП Ермак с его архитектурой, всей вертикалью, которую он тщательно выстраивал. Или (что более реально) – лишить Зеленского парламентского большинства. То есть, запустить перевыборы. Если это случится, не так важно, кто находится во главе ОП — Ермак или кто-то другой. Потому что президент потерпит стратегическое поражение".

Заявлениями о возможном перевороте президент страхуется, прежде всего, от досрочных перевыборов

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, пресс-марафон Зеленского был полон воды. То есть – размыт и неконкретен.

"Президент неоднократно говорил о возможной эскалации с Россией, но главное было сделать информационный вброс о неких записях спецслужб касательно планы организации внутренней дестабилизации Украины. Разумеется, по причине тайны госбезопасности детали он не разглашал. Правда это или нет – не важно. Важно, что этот вброс произошел – и явно был сделан не просто так. Причем, сказал об этом гарант в самом начале конференции. А, как известно, зритель лучше всего воспринимает информацию (и запоминает ее на дольше), когда она была озвучена в начале или же в конце", – поясняет политолог.

Он предполагает, что данная информация может быть потенциальным фундаментом для введения режима чрезвычайной ситуации или военного положения. Что, соответственно, заблокирует возможные перевыборы, которые сейчас невыгодны президенту. Или же изменит хронологию предстоящих парламентских и президентских выборов. Ведь во время военного положения выборы проводить запрещено.

"Зеленскому выгодно, чтобы сначала состоялись именно президентские выборы. Но ситуация сложилась так, что первыми (осенью 2023 года) могут состояться именно парламентские. Возможно, заявлениями о возможном перевороте президент страхуется, прежде всего, от досрочных перевыборов", – размышляет эксперт.

Дмитрий Воронков также делает выводы, что Зеленский, уклончиво заявивший о возможном втором сроке, точно на него пойдет. Но объявит об этом скорее в привычном театральном стиле где-нибудь со сцены или же на стадионе. Главное – "правильно" настроенная живая массовка, которой он как представителям народа задаст такой вопрос.

"Я бы обратил внимание на слова гаранта о том, что он не уйдет с поста под давлением. Что он имел в виду не ясно – политическое давление, внешнее или протестное, но создается впечатление, что он может повторить ошибку Януковича, который тоже до конца цеплялся за власть. И вот в случае назревания протестных настроений, ОП, опять таки, может использовать щит в виде военного положения, запрещающего массовые демонстрации и дающего больше прав на монополию силы со стороны государства", – прогнозирует политолог.

Он также отмечает, что из уст Зеленского прозвучали довольно лояльные отзывы об Ахметове.

"Мол, его хотят подставить, втянуть в войну…На мой взгляд, это четкое подтверждение того, что между ОП и Ахметовым налажена связь, есть консенсус и никто прижимать бизнесмена не собирается. Больше того, речь идет скорее о сотрудничестве. И это показательная картина так называемой борьбы с олигархатом", – резюмирует Дмитрий Воронков.

Ранее на портале "Комментарии" — Госпереворот и "вагнергейт": как понимать острые заявления Зеленского.

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