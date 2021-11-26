Зеленский об истории Бурбы: он известен со времен разгона Майдана и его планировали уволить

Зеленский утверждает, что руководил несколькими секретными операциями, о которых он и министр обороны знали все детали. Любая операция разведчиков акцептируется (утверждается) президентом и министром Тараном. При этом измеряются риски – сколько может быть жертв.

Прес-марафон Владимира Зеленского

Бурбу президент планировал уволить, потому что его коллеги не слишком хорошо отзывались о нем. И он знал это. Что касается ситуации, которая развивается полтора года:

"Это операция под названием Бурба, которая окончилась".

Президент Владимир Зеленский объяснил свое видение ситуации с "Вагнергейтом" и Василием Бурбой, обвиняющим Офис президента в сливе спецоперации.

Именно этот человек руководил блокировкой транспорта во время разгона Майдана, сообщил Президент, а также успел отремонтировать дом, потратив 11 млн. Он остался в должности благодаря предыдущему президенту, а Зеленского к нему относился "скептически", совместно с Тараном они хотели его уволить.

По словам президента, Бурба пытался задержаться на должности и приходил с какими-то необычными идеями. В частности, он пришел с информацией, что знает какая страна создала вирус ковида и намеренно распространяет его в мире. Формула вакцины также оказалась фейком.

Что касается вагнеровцев, то Зеленский знал, что какая-то работа по ним ведется. Когда Бурба пришел с идеей задержания, президент задал несколько вопросов. Должен знать об этом Реджеп Эрдоган? Да. Будут ли обычные люди в самолете? Да. Может быть, что боевики захватят самолет и будут жертвы? Да, и это даже лучше, потому что можно обвинить противника.

Операция, по мнению Зеленского, была непродумана, и он не был готов подтвердить действия, в которых пострадают люди. Кроме того, должен был быть огромный скандал с Турцией, который он не мог допустить. Поэтому:

"Мы ее не проводили, а нас втянули".

После этого Зеленский не хотел встречаться с этим человеком:

"Русские радовались, как они нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки. Мы были слабы в этой операции".

Согласно данным разведки, на Бурбу готовится покушение, ему предложили охрану:

"Есть люди, которым выгодно, чтобы с ним что-то получилось, чтобы сказать, что это власть".

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