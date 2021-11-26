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Зеленский рассказал о запланированном госперевороте в Украине и участии в этом Ахметова

Президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова втягивает его в войну против Украины и президента

сегодня, 13:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Во время пресс-марафона со СМИ президент Владимир Зеленский обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Об этом информирует издание "Комментарии",

Зеленский рассказал о запланированном госперевороте в Украине и участии в этом Ахметова

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что власти сегодня имеют не только агентурную информацию, но и данные, которые подтверждены звуковой записью. На этой записи представители Украины и представители России обсуждают участие украинского бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. 

По словам Зеленского, когда обсуждался вопрос госпереворота в Украине, то также шла сумма о финансировании всех этих действий. В том разговоре называлась сумма – 1 миллиард долларов.

Владимир Зеленский высказал свою точку зрения, заявив, что таким образом украинского бизнесмена просто хотели подставить. Скорее всего, отметил президент, Россия задействовала операцию по Ринату Ахметову. Политик и бизнесмен может оказаться втянутым в войну против своего же государства.

Также глава государства отметил, что Ринат Ахметов принял такие правила игры и вошел в войну против Украины, чем допустил огромную ошибку, потому что нельзя вести войну против своего народа и своего государства, против президента, который избран народом Украины. Президент допустил, что сам Ринат Ахметов даже может не знать о своем участии в такой спецоперации вражеских спецслужб относительно Украины.

"Я пригашаю Рината Ахметова на Банковую послушать ту информацию, которой он может поделиться или к соответствующим органам, где он может воспринять эту информацию. Мне кажется, что это очень важная информация для нашего общества", – отметил президент.

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