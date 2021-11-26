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Как пресс-марафон Зеленского обвалил акции самого богатого человека Украины Рината Ахметова

Акции Ахметова значительно упали после обвинений Зеленского

сегодня, 20:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время пресс-марафона 26 ноября глава государства Владимир Зеленский сделал заявление, что в начале следующего месяца планируется государственный переворот. Он упомянул об аудиозаписи разговора, где "представители нашей страны вместе с россиянами обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте". На это планировали потратить 1 млрд долларов. Об этом пишет ТСН.

Как пресс-марафон Зеленского обвалил акции самого богатого человека Украины Рината Ахметова

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский придерживается мнения, что самого богатого украинца вовлекают в это противостояние против нашей страны, это делают люди из его окружения.

Также глава государства упомянул о медийной политике каналов бизнесмена и заявил, что здесь "перейдены все границы".

"Перейдены все границы. Идет дезинформационная политика. Медийная политика Рената Леонидовича перешла в не очень здоровую фазу. Они могут говорить, что хотят, но не имеют права дезинформировать население", — заметил президент.

Вместе с тем Ахметов резко высказался о том, что обнародовал глава государства. Он назвал его предположение "сплошной ложью".

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент", — ответил богатейший украинец.

Рынок сразу отреагировал на обнародованную по Ахметову информацию. Появились данные, что бумаги энергетической компании ДТЭК, хозяином которой является самый богатый человек Украины, стали дешевле.

По данным терминала Bloomberg, падение достигало 13,3%, за некоторое время акции поднялись в цене – до 11%.

Бумаги "зеленой" энергетики "ДТЭК ВДЭ" опустились на 0,5%, но затем выровнялись. Другой бизнес – "Метинвест" упал в цене на 1,4%.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал о запланированном госперевороте в Украине и участии в этом Ахметова.


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Источник: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-vs-ahmetov-yak-presmarafon-obvaliv-akciyi-nayzamozhnishoyi-lyudini-ukrayini-1919116.html
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