Зеленский ответил, почему до сих пор живет на государственной даче

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вправе проживать на государственной даче, однако планирует уехать оттуда. Об этом государственный глава сообщил на пресс-марафоне 26 ноября, передает ТСН.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

При этом украинский лидер акцентировал, что журналисты не имели права использовать дроны над объектами, принадлежащими государству, но все равно это сделали.

"О государственной даче – я имею на это полное право. Я не хочу жить в этой гостинице, я должен купить дом, снять его. Но чтобы я не сделал, вы все равно будете приезжать ко мне, запускать дроны. Объект "Синегоры" — защищенный объект, хотя вы использовали дроны. И это нарушение законодательства", — ответил Зеленский журналисту.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что выполнил свое обещание и некоторые госдачи переданы детям, которые живут без родителей.

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация о якобы неправомерном использовании госресурсов Офисом президента. Журналисты утверждали, что глава ОП Андрей Ермак вместе с Владимиром Зеленским отправились на празднование дня рождения первого на госдачу в Карпаты. При этом высокопоставленные лица якобы пользовались авиацией ГСЧС.

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона фактически дал ответ тем, кто после выхода расследования Bellingcat о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" и заявления экс-главы ГУР Бурбы требовал отставки руководителя ОП. Зеленский назвал Ермака очень ценным человеком, которого нельзя терять из-за того, что он не нравится Порошенко.

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