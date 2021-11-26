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Зеленский ответил, почему до сих пор живет на государственной даче

Президент отметил, что часть государственных дач уже передана детям-сиротам

сегодня, 17:32
Автор:

Елизавета Черных
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вправе проживать на государственной даче, однако планирует уехать оттуда. Об этом государственный глава сообщил на пресс-марафоне 26 ноября, передает ТСН. 

Зеленский ответил, почему до сих пор живет на государственной даче

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

При этом украинский лидер акцентировал, что журналисты не имели права использовать дроны над объектами, принадлежащими государству, но все равно это сделали. 

"О государственной даче – я имею на это полное право. Я не хочу жить в этой гостинице, я должен купить дом, снять его. Но чтобы я не сделал, вы все равно будете приезжать ко мне, запускать дроны. Объект "Синегоры" — защищенный объект, хотя вы использовали дроны. И это нарушение законодательства", — ответил Зеленский журналисту. 

Кроме того, глава государства подчеркнул, что выполнил свое обещание и некоторые госдачи переданы детям, которые живут без родителей. 

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация о якобы неправомерном использовании госресурсов Офисом президента. Журналисты утверждали, что глава ОП Андрей Ермак вместе с Владимиром Зеленским отправились на празднование дня рождения первого на госдачу в Карпаты. При этом высокопоставленные лица якобы пользовались авиацией ГСЧС. 

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона фактически дал ответ тем, кто после выхода расследования Bellingcat о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" и заявления экс-главы ГУР Бурбы требовал отставки руководителя ОП. Зеленский назвал Ермака очень ценным человеком, которого нельзя терять из-за того, что он не нравится Порошенко. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/ya-imeyu-na-eto-polnoe-pravo-zelenskiy-rasskazal-pochemu-zhivet-na-gosdache-1918969.html
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