Пленарная неделя в Раде: какие важные решения могут принять нардепы

Следующая неделя у Верховной Рады Украины – пленарная. Уже известна приблизительная повестка дня парламента, ее опубликовал нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк. Прошлая пленарная неделя запомнилась завершением эпопеи с законом о деолигархизации, принятием проекта госбюджета-2022 в первом чтении, отставкой пяти министров и назначением четырех новых.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Грядущая обещает упор на экономических, финансовых и налоговых моментах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с принятием каких законопроектов могут быть сложности, а также – каких сейчас не хватает.

Если можно принять закон, который ухудшит положение дел в экономике – нардепы делают это намного оперативнее

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко размышляет следующим образом:

(учитывая его рассмотрение по ускоренной процедуре во втором чтении) достаточно много". "Давать прогнозы относительно результатов "работы" отечественных парламентариев – дело неблагодарное, потому как они зачастую ведут себя настолько же предсказуемо, как обезьяна с гранатой... Однако в большинстве случаев, если можно принять закон, который ухудшит положение дел в экономике – нардепы делают это намного оперативнее, чем относительно тех актов, которые должны это самое положение дел улучшать. Потому шансов на то, чтобы быть принятым у т.н. "ресурсного" или "бюджетонаполняющего" законопроекта №5600

По словам эксперта, олигархи уже, насколько ему известно, пролоббировали исключение части норм о росте рентных платежей. А вот ни ФОПы, ни аграрии не смогли убрать норм об "обязательном налоговом платеже" за землю. Равно как не смогли сохранить за "упрощенцами" права производить и продавать курятину, индюшатину, уток, перепелок и яйца. В итоге – ждем роста цен и увеличения импорта яиц, предупреждает Юрий Гаврилечко.

"В то же время, – продолжает он, – законопроект №3739, направленный на развитие отечественного машиностроения за счет локализации, который также могут голосовать по сокращенной процедуре, рискует не стать законом. И тут можно обратить внимание на достаточно широкую медийную кампанию против его основного лоббиста, главы профильного Комитета — Дмитрия Наталухи".

Юрий Гаврилечко предполагает, что, скорее всего, пройдет и будет проголосован законопроект о полномочиях Бюро экономической безопасности (БЭБ) №3959-1, которое до 25 ноября так и не будет создано – и вряд ли заработает в этом году. Именно поэтому, считает эксперт, законопроект и получит свои голоса "за".

"Многострадальные законопроекты №4278 и №4279 про посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора могут, в принципе, стать законами, – говорит эксперт. – Но, опять-таки, поскольку их принятие пусть чуть-чуть, но направлено на улучшение того, что сами же нардепы и ухудшили 2 года назад, вероятность я бы дал 50/50".

На повестке будущей недели в Раде нет ключевых реформ — реформ госаппарата

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что законопроект №5600 — это очередная вредная инициатива по сужению экономических свобод граждан.

"Да, возможно среди остальных инициатив, которые Рада намерена рассмотреть на будущей неделе, есть что-то полезное. Но нет ключевых реформ — реформ госаппарата. Депутаты изо всех сил пытаются реформировать народ, а реформировать нужно госаппарат", – поясняет Павел Себастьянов.

По его мнению, на наших глазах новая служба БЭБ наполняется кадрами налоговой милиции, все репрессивные контролирующие органы продолжают своё безбедное существование.

"Сокращения госаппарата не происходит, а значит, не будет инвестиций, не будет экономического роста, не будет повышения благосостояния людей", – резюмирует эксперт.

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