Пленарная неделя в Раде: какие важные решения могут принять нардепы

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Елизавета Черных
Следующая неделя у Верховной Рады Украины – пленарная. Уже известна приблизительная повестка дня парламента, ее опубликовал нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк. Прошлая пленарная неделя запомнилась завершением эпопеи с законом о деолигархизации, принятием проекта госбюджета-2022 в первом чтении, отставкой пяти министров и назначением четырех новых.
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Грядущая обещает упор на экономических, финансовых и налоговых моментах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с принятием каких законопроектов могут быть сложности, а также – каких сейчас не хватает.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко размышляет следующим образом:
По словам эксперта, олигархи уже, насколько ему известно, пролоббировали исключение части норм о росте рентных платежей. А вот ни ФОПы, ни аграрии не смогли убрать норм об "обязательном налоговом платеже" за землю. Равно как не смогли сохранить за "упрощенцами" права производить и продавать курятину, индюшатину, уток, перепелок и яйца. В итоге – ждем роста цен и увеличения импорта яиц, предупреждает Юрий Гаврилечко.
Юрий Гаврилечко предполагает, что, скорее всего, пройдет и будет проголосован законопроект о полномочиях Бюро экономической безопасности (БЭБ) №3959-1, которое до 25 ноября так и не будет создано – и вряд ли заработает в этом году. Именно поэтому, считает эксперт, законопроект и получит свои голоса "за".
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что законопроект №5600 — это очередная вредная инициатива по сужению экономических свобод граждан.
По его мнению, на наших глазах новая служба БЭБ наполняется кадрами налоговой милиции, все репрессивные контролирующие органы продолжают своё безбедное существование.
"Сокращения госаппарата не происходит, а значит, не будет инвестиций, не будет экономического роста, не будет повышения благосостояния людей", – резюмирует эксперт.
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