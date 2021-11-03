Отставка пяти министров: о чем говорят итоги голосования в Раде

В среду, 3 ноября, парламент Украины, как и планировал, уволил пять министров.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Свои посты покинули глава Минзащиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, глава Минобороны Андрей Таран, вице-премьер, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, вице-премьер, глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, а также первый вице-премьер, руководитель Минэкономики Алексей Любченко.

О чём говорят итоги голосования? К чему может перевести частичная перезагрузка Кабмина? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Отставка министров в какой-то мере объединила власть и оппозицию

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что данная ротация вряд ли приведет к глобальным изменениям в работе Кабмина.

"Возможно, что-то подтянется в плане коммуникации. Но не более. Сейчас власть нашла, скажем так, условных "стрелочников". Люди насобирали негатива, их меняют на новых. При этом мы понимаем, что не министерства, а Офис президента (ОП) рулит процессами. Министры лишь исполняют те задачи, которые им ОП нарезает. А модерирует процесс премьер. Если бы министры были субъектными, можно было бы ожидать каких-то серьезных изменений при их смене. А поскольку истинный центр принятия решений у нас остается один – президент и его Офис – то от смены исполнителей их воли общая картина вряд ли изменится", – поясняет Александр Антонюк.

Важным моментом он считает то, что все министры написали собственноручно заявление об отставке. По собственному желанию. То есть, имелся формальный мотив, чтобы это удовлетворить. Ну и – всем министрам, несмотря на то, больше они собрали негатива (как министр обороны Таран) или меньше (как его вероятный преемник Резников, ради этого ушедший из Минреинтеграции) дали возможность уйти красиво.

"Отставка министров в какой-то мере объединила власть и оппозицию. Каждое увольнение поддержали более 300 голосов. А вот назначение новых министров вряд ли пройдет так гладко, – прогнозирует политэксперт. – Тут, скорее, ставка будет делаться исключительно на голоса СН и групп-сателлитов ("Доверие", "За будущее", часть внефракционных нардепов)".

Частичная перезагрузка Кабмина несколько снизит накал страстей в обществе

Политический консультант Александр Вербицкий обращает внимание, что "слуги" показали отсутствие при голосовании за отставки самостоятельных 226 голосов.

"Максимальный показатель – 225 "за" от СН, при голосовании за отставку Резникова. Остальное – "добор" среди партнёрских проектов. А поскольку Резников претендует на должность министра обороны, его кандидатуру не поддержали ОПЗЖ, ЕС, "Батькивщина" и "Голос". Такой себе жест президенту, который является субъектом выдвижения кандидатуры, а парламент — только инструментом утверждения, согласно Конституции", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что частичная перезагрузка Кабмина несколько снизит накал страстей в обществе.

Кроме того, Александр Вербицкий считает интересным моментом, что ОПЗЖ и "Голос" играли вместе при голосовании за отставку Любченко. То есть – не голосовали вообще. Аналогично поступали нардепы от ОПЗЖ в других случаях, создавая своеобразные несвойственные коалиции с "Европейской солидарностью", "Батькивщиной" и внефракционными.

По мнению политконсультанта, из голосований по отставке пяти министров можно сделать следующие выводы:

– власть в очередной раз показала свою силу и способность управления в парламенте, по крайней мере, на сегодняшний день;

– ситуативность союзов, о которой могут говорить эксперты и аналитики, таковой не является по определению, так как не голосование за отставку скорее находится в плоскости демарша и отстаивания своих узких целей, как и голосование за них;

– интересными обещают быть голосования за назначения новых министров – и мотивация, озвученная представителями фракций и депутатских групп.

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