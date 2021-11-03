Отставка пяти министров: о чем говорят итоги голосования в Раде

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Елизавета Черных
В среду, 3 ноября, парламент Украины, как и планировал, уволил пять министров.
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Свои посты покинули глава Минзащиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, глава Минобороны Андрей Таран, вице-премьер, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, вице-премьер, глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, а также первый вице-премьер, руководитель Минэкономики Алексей Любченко.
О чём говорят итоги голосования? К чему может перевести частичная перезагрузка Кабмина? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.
Политический эксперт Александр Антонюк считает, что данная ротация вряд ли приведет к глобальным изменениям в работе Кабмина.
Важным моментом он считает то, что все министры написали собственноручно заявление об отставке. По собственному желанию. То есть, имелся формальный мотив, чтобы это удовлетворить. Ну и – всем министрам, несмотря на то, больше они собрали негатива (как министр обороны Таран) или меньше (как его вероятный преемник Резников, ради этого ушедший из Минреинтеграции) дали возможность уйти красиво.
Политический консультант Александр Вербицкий обращает внимание, что "слуги" показали отсутствие при голосовании за отставки самостоятельных 226 голосов.
Он также акцентирует, что частичная перезагрузка Кабмина несколько снизит накал страстей в обществе.
Кроме того, Александр Вербицкий считает интересным моментом, что ОПЗЖ и "Голос" играли вместе при голосовании за отставку Любченко. То есть – не голосовали вообще. Аналогично поступали нардепы от ОПЗЖ в других случаях, создавая своеобразные несвойственные коалиции с "Европейской солидарностью", "Батькивщиной" и внефракционными.
По мнению политконсультанта, из голосований по отставке пяти министров можно сделать следующие выводы:
– власть в очередной раз показала свою силу и способность управления в парламенте, по крайней мере, на сегодняшний день;
– ситуативность союзов, о которой могут говорить эксперты и аналитики, таковой не является по определению, так как не голосование за отставку скорее находится в плоскости демарша и отстаивания своих узких целей, как и голосование за них;
– интересными обещают быть голосования за назначения новых министров – и мотивация, озвученная представителями фракций и депутатских групп.
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