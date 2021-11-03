СНБО, как орган, определяющий олигархов: риски и последствия для Украины

Верховная Рада Украины в среду, 3 ноября, на пленарном заседании устранила несогласованности в тексте принятого закона о деолигархизации (законопроект №5599).

Заседание СНБО - фото: Офис президента

Согласно предложениям, за которые проголосовали нардепы, органом, принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Эксперты оценили такое решение народных депутатов и рассказали, как ситуация может развиваться в дальнейшем.

Процессы по борьбе с олигархами учитывали, в том числе, мнение западных партнеров

По мнению политолога Петра Охотина, сопротивление отдельных групп закону об олигархах показывало: тот крайне неприятен владельцам финансово-промышленных групп (ФПГ).



"Симптоматично, что активизация процессов по закону шла после отчета Европейской палаты аудиторов, где Украину называли "захваченным государством". Употребленный европейцами термин прямо говорил о зависимости Украины от крупного бизнеса, проникшего в политику и медиа. Так что есть основания говорить: процессы по борьбе с олигархами учитывали, в том числе, мнение западных партнеров", – отмечает Петр Охотин.

Он напоминает, что несогласованность в тексте закона (кто именно имеет право определять олигархов – олигархами) возникла с легкой руки тогда еще спикера ВР Дмитрия Разумкова.

"Так, поправка №398, внесенная Разумковым, предусматривает, что решение о признании человека олигархом принимает глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию олигархов. А поправка №406 гласила, что решение об этом принимает Совет нацбезопасности и обороны по представлению Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета. Именно эту правку учли сейчас", – подчеркивает политолог. – Ну, а Разумков, лишившийся поста спикера, в том числе, за сопротивление принятию закона об олигархах, сейчас активно критикует Зеленского на каналах, принадлежащих людям, которые потенциально могут получить статус олигарха и пострадают от принятого закона".

Иного решения, нежели СНБО как орган, определяющий олигархов, быть не могло – с точки зрения политической, Офиса президента

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что мы видим абсолютно логичное развитие событий.

"Иного решения, нежели СНБО как орган, определяющий олигархов, быть не могло – с точки зрения политической, Офиса президента. НАПК как такой орган в логику их действий не вписывалось", – отмечает эксперт.

По его мнению, то, что "слуги" это сделали в порядке одной из статьей регламента, переголосовав поправки – лучшее, что можно было сделать в сложившейся ситуации. Вторым адекватным вариантом было вето президента, подчеркивает Богдан Бондаренко.

"Скорее всего, законопроект будет подписан и новым спикером Русланом Стефанчуком, и президентом Владимиром Зеленским, – прогнозирует Богдан Бондаренко. – Я неоднократно высказывал сомнения в эффективности этого закона с точки зрения реального уменьшения влияния ФПГ на политику в нашей стране. Но президенту такой расклад удобен – и он явно будет какое-то время разыгрывать эту карту".

Инвесторы при таких условиях будут опасаться нас как чумную территорию, где не действует закон, а действуют "хотелки" власти

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ уверен: то, что в законе об олигархах, который так пиарила власть, допустили взаимосключающие пункты, говорит о качестве законодательной работы. А также о том, что данный законопроект изначально не рассматривался как технология борьбы с олигархами. Скорее – как медийная технология пропаганды подобной борьбы.

"И в таком формате не имеет смысла его содержания. Что нам и продемонстрировали. В одной статье могли написать, что реестр олигархов формирует СНБО, потом добавить, что это делается по решению президента, руководителя НАБУ, коллегиальному решению семи посольств и так далее. Как письмо в мультике о Простоквашино, когда Дядя Федор писал, а Шарик и Матроскин – дописывали. А если это медийные технологии, то и борьбы с олигархами – не будет", – считает Алексей Кущ.

По его мнению, закон рассчитан на внутреннюю аудиторию. Но он будет иметь колоссальное отрицательное влияние и для внешней. А именно – инвесторов.

"Вопрос не в том, как власть намерена бороться с олигархами, а в том, какие риски это несет для тех, кто олигархом не является. Переиначивая слова классика, можно сказать, что власть Зеленского = монокоалиция + СНБОризция всей страны. Инвесторы при таких условиях будут опасаться нас как чумную территорию, где не действует закон, а действуют "хотелки" власти. В стиле — кого хочу, того и посчитаю олигархом", – поясняет эксперт.

Он уверен, что крупные иностранные инвесторы будут рассматривать данный закон как потенциальный риск, что их в любой момент могут причислить к олигархам. А оспорить это будет практически невозможно. Соответственно, крупный системный инвестор заходить в Украину не будет, подчеркивает Алексей Кущ.

"Представьте: приходит крупный инвестор, вкладывает в Украину 100 млн долларов. И он автоматически становится внутренним инвестором и в каком-то роде олигархом (одним из пунктов причисления к которым является наличие денежной сумму, эквивалентной 80 млн долларов). Олигарх — это интернациональное понятие. Наши олигархи имеют по несколько паспортов и непонятно, гражданами какой страны являются. Далее решил купить инвестор, после вложения в Украину определенных средств, какое-то информационное издание. И его по формальным признакам уже могут причислить к олигархам. А бизнес заблокируют, – отмечает Алексей Кущ. – Само причисление к олигархату, конечно, не ведет к автоматическую блокированию бизнеса. Но с таким клеймом работать в Украине вряд ли кто-то захочет. А у нас есть крупные иностранные собственники металлургических комбинатов, коммерческой недвижимости, инвестиционных компаний. И все они потенциально могут рассматриваться нынешней властью как кандидаты на вхождение в список олигархов".

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