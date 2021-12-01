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Зеленский пообещал открыть накопительные счета для детей украинцев

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский рассказал о введении "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, куда будут перечисляться деньги от уплаты за использование недр, и которые подрастающее поколение сможет использовать на получение образования или приобретение жилья после достижения совершеннолетия. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава государства заявил во время ежегодного послания президента к Верховной Раде.

Зеленский пообещал открыть накопительные счета для детей украинцев

Владимир Зеленский. Фото Украинская правда

Законопроект об экономическом паспорте украинца Владимир Зеленский пообещал внести до 10 декабря. Эта инициатива будет подразумевать накопление средств на личных счетах детей украинцев. Накапливаться средства будут до того времени, пока ребенку не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия граждане Украины будут сами решать, использовать накопленные средства на образование или на жилье, на свое усмотрение.

Владимир Зеленский также рассказал, где правительство возьмет средства на реализацию его инициативы. Финансовый ресурс удастся получить благодаря законопроекту №5600, который существенно увеличивает налоги. 

Глава государства подчеркнул, что эти два закона помогут осуществить давнюю мечту украинцев о том, что олигархи станут главными спонсорами будущего украинских детей. Ведь самые главные инвестиции – это те инвестиции, которые вкладываются в детей.

Также Зеленский анонсировал запуск государственной программы "Украинская мечта". Эта программа будет состоять в том, что украинцы, которые честно платят налоги будут иметь возможность на получение кредита по ставке 5%. Эти средства можно будет использовать на покупку недвижимости, получение образование и так далее.

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