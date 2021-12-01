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Послание Зеленского к Раде: что нардепам и избирателям важно услышать от президента

Обращение главы государства к народным избранникам предусмотрено законодательством

сегодня, 09:47
Автор:

Елизавета Черных
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит с обращением к парламенту.

Послание Зеленского к Раде: что нардепам и избирателям важно услышать от президента

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Какие тезисы может озвучить глава государства? С каким настроем подходит? Ожидать ли сюрпризов? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты. 

Медицина, социальная политика – вот темы, которые люди хотят обсуждать – и ответы на эти вопросы хотят услышать от президента

Политолог Кирилл Сазонов считает, что выступление президента с обращением в Верховной Раде должно стать альтернативой не очень удачному пресс-марафону, который состоялся 26 ноября.

"Тогда вопросы касались в основном политики, причем той ее части, которая совершенно не задевает широкие массы. Ну, не обсуждают люди в метро или в курилках на работе тему "вагнеровцев"Многие вообще не понимают о чем речь", – поясняет политолог.

По его мнению, депутатам и избирателям действительно важно услышать о перспективах развития Украины по ключевым направлениям. И получить ответы, которые действительно волнуют людей.

"Какая стратегия Украины в вопросе российской агрессии? Что будет с зарплатами и пенсиями? Как государство будет поддерживать экономику в период пандемии? Что будет с коммунальными тарифами и ценами? Медицина, социальная политика – вот темы, которые люди хотят обсуждать – и ответы на эти вопросы хотят услышать от президента", – уверен Кирилл Сазонов.

Акценты президентского послания должны быть в рамках 106 статьи Конституции

Политический эксперт Светлана Кушнир считает показательным, что выступление президента в Раде пройдет на следующей день после поддержки нардепами "ресурсно-кормового" законопроекта №5600, который ударит по многим.

"Наши металлурги и горняки получают повышение платы ренты на добычу железной руды, а более 10 млрд грн в бюджет 2022 по этому закону "слуги" сдерут с владельцев земельных паев и малых фермерских хозяйств. Сегодняшняя акции ФОПов под стенами парламента – это и есть реакция на повышение налогов, за которое проголосовало монобольшинство", – отмечает Светлана Кушнир.

Она считает, что акценты президентского послания должны быть в рамках 106 статьи Конституции:

- о мирном процессе;

- об усилении обороны;

- о международной поддержке созданной президентом Крымской платформы;

- о наших политико-экономических взаимоотношениях с международными партнерами;

- о плане преодоления негативных последствий пандемии;

- о защите прав и свободы гражданина Украины.

Среди прочего, по мнению Светланы Кушнир, следует представить отчет о реформах: судебной, силового блока, в сфере тарифной политики, здравоохранения, образования.

"Хотелось бы услышать и отчет о поступлениях в казну от принятия законов об открытии рынка земли и рынка игорного бизнеса, – отмечает эксперт. – Где вот эти все обещанные миллионы-миллиарды?"

Ранее на портале "Комментарии" — послание Зеленского к Раде: нардеп рассказал, как президент попытается уйти от неудобных вопросов. 


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Источник: https://comments.ua/
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