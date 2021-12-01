Послание Зеленского к Раде: что нардепам и избирателям важно услышать от президента

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Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит с обращением к парламенту.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Какие тезисы может озвучить глава государства? С каким настроем подходит? Ожидать ли сюрпризов? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.
Политолог Кирилл Сазонов считает, что выступление президента с обращением в Верховной Раде должно стать альтернативой не очень удачному пресс-марафону, который состоялся 26 ноября.
По его мнению, депутатам и избирателям действительно важно услышать о перспективах развития Украины по ключевым направлениям. И получить ответы, которые действительно волнуют людей.
Политический эксперт Светлана Кушнир считает показательным, что выступление президента в Раде пройдет на следующей день после поддержки нардепами "ресурсно-кормового" законопроекта №5600, который ударит по многим.
Она считает, что акценты президентского послания должны быть в рамках 106 статьи Конституции:
- о мирном процессе;
- об усилении обороны;
- о международной поддержке созданной президентом Крымской платформы;
- о наших политико-экономических взаимоотношениях с международными партнерами;
- о плане преодоления негативных последствий пандемии;
- о защите прав и свободы гражданина Украины.
Среди прочего, по мнению Светланы Кушнир, следует представить отчет о реформах: судебной, силового блока, в сфере тарифной политики, здравоохранения, образования.
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