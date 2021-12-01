Зеленский: судебная реформа будет доведена до конца

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием, где заявил, что судебная реформа хоть и проводится не впервые, однако именно в этот раз она будет доведена до конца. Об этом сообщает Interfax Ukraine.

Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде - фото из открытых источников

Судебная реформа предполагает, прежде всего, создание одинаковых возможностей для граждан и представителей сферы бизнеса по защите прав и интересов, обновление судейского корпуса и введение электронного суда. Также планируется создание Этического совета для проверки членов ВРП на добродетель, сокращение полномочий Окружного административного суда в Киеве и привлечение международных экспертов к формированию комиссии.

Несмотря на такие грандиозные планы по реформированию суда, сам же президент Владимир Зеленский отмечает, что пока нечем гордиться и Украина только в начале своего пути, ведь на данный момент проголосовали всего за два первых закона. Несмотря на незначительные достижения в реформировании суда, Зеленский подчеркнул, что судебная реформа впервые будет доведена до конца, хотя и не впервые начата. Президент подчеркнул, что главное условие в борьбе с коррупцией – это справедливый и независимый суд.

"Этот путь будет очень непростым", – добавил Зеленский.

Также президент выразил благодарность тем народным депутатам, которые голосовали за принятие законов, имеющих целью реализацию судебной реформы, судьям, которые готовы претворить ее в жизнь, и международным партнерам, оказывающим поддержку Украине в этой сфере.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Киеве проходит форум "Украина 30", посвященный проблемам развития правосудия.





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