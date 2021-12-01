Зеленский анонсировал повышение зарплат врачам: названы суммы

Государственный глава Владимир Зеленский анонсировал повышение заработных плат врачей в Украине. По словам президента, зарплата вырастет с 1 января 2022 года. Об этом гарант заявил во время послания к Верховной Раде.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Зеленский отметил, что впервые в Украине заработная плата доктора выросла за год вдвое. Украинский лидер подчеркнул, что минимальная зарплата врачей в стране будет составлять 20 тысяч гривен, а средняя — 24 тысяч гривен.

"Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу не только тогда, когда нам это нужно. Я уверен, что в своем следующем послании к парламенту я скажу то же самое о зарплате наших учителей", — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что с 1 декабря в Украине повысили зарплату педагогов. Выплаты увеличились на 8,4%, что предусмотрено Госбюджетом на 2021 год.

Напомним, что президент Владимир Зеленский выступает с посланием к украинскому парламенту. Обращение главы государства к народным избранникам предусмотрено законодательством. Послание Зеленского должно касаться ситуации внутри Украины, а также положения государства на международной арене.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что выступление президента с обращением в Верховной Раде должно стать альтернативой не очень удачному пресс-марафону, который состоялся 26 ноября. По его мнению, депутатам и избирателям действительно важно услышать о перспективах развития Украины по ключевым направлениям. И получить ответы, которые действительно волнуют людей.

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что президенту следует представить отчет о реформах: судебной, силового блока, в сфере тарифной политики, здравоохранения, образования.





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