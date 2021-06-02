Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: о чем говорили

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Наталья Некрасова
Противодействие строительству газопровода "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе обсудил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегатами от Конгресса США в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами США
Запретить "Северный поток-2" и не дать его достроить способны только США. Это вопрос не только энергетической безопасности. "Северный поток-2" — это новое мощное оружие России, акцентировал Зеленский. Он отметил, что вопрос очень актуален накануне встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отсутствие конкретных сроков по получению Украиной Плана действий по членству в НАТО — еще одна потенциальная угроза. Это может усилить российское влияние в Европе, считает президент.
Глава государства пригласил США к участию в саммите "Крымской платформы", рассказал о земельной реформе и реформировании СБУ. Он также объявил о завершении разработки законопроекта о борьбе с олигархами в Украине.
Участие в переговорах с Зеленским приняли временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, сенаторы Джинн Шахин, Роберт Портман, Кристофер Мерфи и их советники. Они также заслушали украинских политиков и военных относительно обострения ситуации на Донбассе и отсутствии прогресса в переговорах Трехсторонней контактной группы из-за позиции России. Санкции со стороны ЕС и США уже не работают и санкционную политику нужно усилить, считает Зеленский.
Сенаторы США в очередной раз выразили поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Свою позицию обозначила Джинн Шахин.
Несмотря на поддержку Украины, США откажутся от любых дальнейших санкций по "Северному потоку-2", прогнозируют эксперты. Мир ожидает сообщений о результатах личной встречи американского президента Байдена и главы Кремля Путина. Несомненно, наиболее заинтересованной в результате этого диалога сейчас является Украина.
Накануне в СМИ якобы появился текст законопроекта об олигархах. Как оценивать обнародованные данные, и о чем они свидетельствуют портал "Комментарии" спросил у экспертов. 2 июня стало известно, что президентский законопроект №5599 о представителях крупного бизнеса зарегистрирован в парламенте и определен как неотложный. Текст документа на официальном сайте Верховной Рады еще не обнародовали. Законопроект имеет ограниченный срок действия — 10 лет и должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине, отметили в Офисе президента.
Напомним, анонсированный Зеленским закон должен определить критерии, по которым тот или иной бизнесмен попадет под термин "олигарх". За это можно получить санкции и потерять часть активов. Во время своего скандального интервью экс-генеральний прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за время президентства Владимира Зеленского введены санкции против трех телеканалов и оппозиционного политика Виктора Медведчука, но бизнесменам времен экс-президента Виктора Януковича вернули конфискованное при каденции пятого президента Петра Порошенко имущество.
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