Законопроект «Об олигархах»: о чем он говорит и как оценивать обнародованные данные

Цель законопроекта об олигархах вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слияния политиков, медиа и крупного бизнеса". Об этом говорится в материале "Зеркала недели", автор которого уверяет, что получил доступ к законопроекту об олигархах.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

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По мнению главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, появление такого законопроекта дает властям возможность на основании решений СНБО определять уровень участия тех или иных политических акторов и групп влияния в политической жизни страны.

"Так, предлагается создание реестра олигархов и внесение туда отдельных лиц на основании решения СНБО. Им будет запрещено владение медиа, распространяющими любую политически чувствительную информацию и быть спонсорами политических партий. Эти решения несут в себе опасность монополизации политической жизни и медиа в Украине, в силу возможности решать вопрос о масштабах влияния и включения олигархов в реестр вручную", — поясняет эксперт.

Кроме того, исключение возможности владеть медиа политического значения будет вести к переоформлению их на подставных граждан. Либо же разрушит политический рынок медиа в Украине вовсе, считает Ярослав Божко.

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько уверен, что главной целью законопроекта об олигархах является не устранение предпосылок для деятельности олигархата, а передел медиасферы.

"Поскольку, как следует из проекта закона (если это действительно тот проект), достаточно олигарху продать медиа — и он уже не олигарх, — поясняет политэксперт. — Законопроектом предлагается определить, кто такой олигарх. Это лицо, участвующее в политической жизни; имеющее значительное влияние на медиа, контролирующее значительную по объему хозяйственную деятельность. Причем все три фактора должны присутствовать одновременно. То есть, устранив один из факторов, лицо не попадет под понятие олигарх".

Проблема в том, что все нормы имеют широкую юридическую определенность. То есть широкое поле для трактовки и применения. А определять, кто олигарх, а кто нет, станет такой орган как СНБО, который в последнее время называют пиар-агентством Зеленского, подчеркивает Владимир Манько.

"Поскольку доказать прямое участие в политической жизни трудно, то основной акцент будет делаться на медиа или бизнесе. Продавай или медиа, или бизнес и спи спокойно — вот лейтмотив этого законопроекта, — считает эксперт. – То есть, инициатива Зеленского никоим образом не устраняет первопричину существования в Украине олигархата. Кто согласится избавиться от своих медиа — тот может продолжать богатеть на монополиях или госбюджете. Все как в России во времена раннего Путина. Одним словом, олигархи получат выбор: или идти на договорняк с властью и продать кому-то из приближенных к ней свои медиа, или попасть в опалу, а может и уехать за границу".

Напомним, украинская власть примет закон по борьбе с олигархами, однако крупному бизнесу будет предоставлен переходный период, чтобы реорганизовать свою работу, не подпасть под определение "олигарх" и не потерять большую часть своих активов. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав, что "тупика" для олигархов не будет.

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