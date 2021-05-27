Законопроект «Об олигархах»: о чем он говорит и как оценивать обнародованные данные

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Ольга Чародий
Цель законопроекта об олигархах вовсе не "преодоление
конфликта интересов, вызванного слияния политиков, медиа и крупного
бизнеса". Об этом говорится в материале "Зеркала недели", автор
которого уверяет, что получил доступ к законопроекту об олигархах.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Как оцениваете обнародованные данные? О чём они говорят?
Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".
По мнению главы Центра политических студий
"Доктрина" Ярослава Божко, появление такого законопроекта дает
властям возможность на основании решений СНБО определять уровень участия тех
или иных политических акторов и групп влияния в политической жизни страны.
Кроме того, исключение возможности владеть медиа
политического значения будет вести к переоформлению их на подставных граждан.
Либо же разрушит политический рынок медиа в Украине вовсе, считает Ярослав
Божко.
Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько уверен, что главной целью законопроекта об олигархах является не устранение предпосылок для деятельности олигархата, а передел медиасферы.
Проблема в том, что все нормы имеют широкую юридическую
определенность. То есть широкое поле для трактовки и применения. А определять,
кто олигарх, а кто нет, станет такой орган как СНБО, который в последнее время
называют пиар-агентством Зеленского, подчеркивает Владимир Манько.
Напомним, украинская власть примет закон по борьбе с олигархами, однако крупному бизнесу будет предоставлен переходный период, чтобы реорганизовать свою работу, не подпасть под определение "олигарх" и не потерять большую часть своих активов. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав, что "тупика" для олигархов не будет.
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