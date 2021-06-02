С моря погоды: что принесет Украине женевский саммит Байдена-Путина

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Вечканова Елена
Чуть больше, чем
через две недели, весь мир, затаив дыхание, будет ждать сообщений о результатах
личной встречи американского президента Джозефа Байдена и главы РФ Владимира
Путина. Несомненно, наиболее заинтересованной в исходе этого диалога сейчас
является Украина, уже семь лет сдерживающая российскую агрессию на восточных
границах.
Особых "зрад" от саммита Байден-Путин эксперты не прогнозируют. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии"
решили поинтересоваться у экспертов промежуточными оценками предстоящего
президентского саммита. Специалисты рассказали, чего стоит ожидать и к каким
последствиям можно готовиться Украине.
Так, по мнению
политолога-международника, члена-корреспондента Академии политических наук
Украины Максима Яли, никаких особых подвижек для Украины после встречи президентом
США и РФ ждать не стоит.
При этом Максим
Яли считает, что в целом по теме Украины Байден и Путин не смогут прийти к
консенсусу. Но заявлений к Украине с требованием выполнять политическую часть "Минских
соглашений" политолог не ждет.
Максим Яли предполагает,
что о любых возможных договоренностях, если такие будут достигнуты между Вашингтоном
и Москвой, мы сможем узнать не раньше осени.
Интересно, что весьма
похоже видит исход предстоящей встречи Байдена и Путина политолог Украинского
Института Политики Елена Броницкая. Различается лишь взгляд на "Минск".
Также Броницкая
напомнила, что этот документ был в свое время поддержан президентом Владимиром
Зеленским. Официально положения договоренностей были закреплены парижским коммюнике
9 декабря 2019 года.
Ранее "Комментарии"
сообщали, как, по мнению политического эксперта Константина Елисеева, украинским властям стоит вести себя накануне встречи американского и российского президентов.
Также на портале
вы можете узнать, планируется ли любой контакт официального Вашингтона с Офисом президента Украины накануне поездки Байдена в Женеву.
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