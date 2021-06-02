С моря погоды: что принесет Украине женевский саммит Байдена-Путина

Чуть больше, чем через две недели, весь мир, затаив дыхание, будет ждать сообщений о результатах личной встречи американского президента Джозефа Байдена и главы РФ Владимира Путина. Несомненно, наиболее заинтересованной в исходе этого диалога сейчас является Украина, уже семь лет сдерживающая российскую агрессию на восточных границах.



Особых "зрад" от саммита Байден-Путин эксперты не прогнозируют. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов промежуточными оценками предстоящего президентского саммита. Специалисты рассказали, чего стоит ожидать и к каким последствиям можно готовиться Украине.

Так, по мнению политолога-международника, члена-корреспондента Академии политических наук Украины Максима Яли, никаких особых подвижек для Украины после встречи президентом США и РФ ждать не стоит.

"Во-первых, станет окончательно ясно, что санкций против "Северного потока-2" больше не будет и уже осенью он будет достроен. Во-вторых, будут ритуальные заявления со стороны Байдена о непризнании аннексии Крыма и поддержки территориальной целостности Украины со стороны США. В-третьих, станет окончательно понятно, что ПДЧ в НАТО нам в ближайшем времени не светит", — делает конкретные прогнозы эксперт.

При этом Максим Яли считает, что в целом по теме Украины Байден и Путин не смогут прийти к консенсусу. Но заявлений к Украине с требованием выполнять политическую часть "Минских соглашений" политолог не ждет.

"Однако осенью вновь актуализируется тема имплементации "Формулы Штайнмайера" и проведения выборов в ОРДЛО по Кремлевскому сценарию в украинском информационном пространстве, — считает эксперт. — К тому же Путин будет пытаться заручиться поддержкой Байдена в вопросе подачи днепровской воды в Крым. Но никаких официальных "зрад" по итогам саммита ожидать не стоит".

Максим Яли предполагает, что о любых возможных договоренностях, если такие будут достигнуты между Вашингтоном и Москвой, мы сможем узнать не раньше осени.

Интересно, что весьма похоже видит исход предстоящей встречи Байдена и Путина политолог Украинского Института Политики Елена Броницкая. Различается лишь взгляд на "Минск".

"По моему настойчивому мнению, Украина может рассчитывать с Женевского саммита между Байденом и Путиным только на дипломатический совет в подписании "Минских договоренностей", — отметила эксперт.

Также Броницкая напомнила, что этот документ был в свое время поддержан президентом Владимиром Зеленским. Официально положения договоренностей были закреплены парижским коммюнике 9 декабря 2019 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению политического эксперта Константина Елисеева, украинским властям стоит вести себя накануне встречи американского и российского президентов.

Также на портале вы можете узнать, планируется ли любой контакт официального Вашингтона с Офисом президента Украины накануне поездки Байдена в Женеву. Детали — в нашем материале.

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