Борьбу Зеленского с олигархами Луценко сравнил с Порошенко

За время президентства Владимира Зеленского введены санкции в отношении трех телеканалов и оппозиционного политика Виктора Медведчука, однако бизнесменам времен экс-президента Виктора Януковича возвращено конфискованное в период каденции пятого президента Петра Порошенко имущество. Об этом в эфире ТК "Прямой" рассказал генеральный прокурор Украины в 2016-2019 годах Юрий Луценко.



Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Коллаж: "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский за два года каденции воспользовался санкциями и решениями Совета нацбезопасности и обороны относительно телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которые связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Однако эти решения СНБО были приняты еще при Порошенко, утверждает экс-генпрокурор.

"Это хорошо. То, что потом Генпрокуратура смогла вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука", — тоже хорошо. Правда, нехорошо, что никто не знает, что именно сейчас Курченко вернули спецконфискованній "Одесский нефтеперерабатывающий завод", а на прошлой неделе еще одному деятелю времен Януковича — Клименко — вернули более 1,5 миллиарда арестованного имущества. Это уже по решению САП", — заявил Луценко.

Информация о борьбе с олигархами подается командой Зеленского избирательно, считает он. Луценко рассказал, что уголовное дело о госизмене в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука могло быть открыто еще два года назад. О пленках якобы разговоров Медведчука с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в 2014 году никто из спецслужб в 2016-2019 годах не знал, утверждает экс-прокурор. По его словам, эти записи тайно сделал сотрудник СБУ, который сейчас работает у Зеленского.

По словам Луценко, обвинения, которые предъявлены Медведчуку, мягко говоря, "сырые".



"Одно из обвинений, не только госизмена, а еще — нарушение обычаев и законов ведения войны. Вау! А что у нас Медведчук — военнослужащий? Или он ведет войну? Или он официально зафиксирован, как сторона военных действий? Как правило, такие статьи инкриминируются, как пример, о расстреле наших бойцов под Иловайском, которые выходили "зеленым" коридором по договоренности, но их расстреливали, как в тире, российскими танками. Да, это — военное преступление по этой статье, а Медведчук тут при чем? Там написано, что он воровал национальные богатства... А речь идет о нефти и газе", — пояснил свое мнение экс-генпрокурор.

Луценко считает, что Медведчук должен получить законный и обоснованный приговор, но пока у него лично и в прокурорских кругах складывается впечатление, что команда Зеленского рассчитывала на то, что Медведчук уедет из страны, как это сделал Янукович. Однако Медведчук остался в Украине и отстаивает свои интересы в суде, а американцы хотят от украинской власти несколько иной борьбы с олигархами, считает экс-генпрокурор.

"Но Зеленский боится начинать войну с Коломойским, с Ахметовым, а тем более с Фирташем и его облгазами, поэтому он говорит: "Я занят Медведчуком"... В Украине была негласная, но стойкая с 2014 года договоренность: санкции Америки и Украины зеркальные. И если Украина вводит санкции, Америка зеркально вводит усиленные, но зеркально", — рассказал Луценко.

Экс-генпрокурор также считает, что в контексте расследования вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году главным "раздражителем" для Белого дома сейчас является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который "ведет свою политику".

20 мая Зеленский анонсировал, что в парламенте в ближайшие дни появится его законопроект по борьбе с олигархами. Президент подчеркнул, что, когда документ будет принят, крупному бизнесу дадут время переходного периода, чтобы реорганизовать свою работу, не подпасть под определение "олигарх" и не потерять большую часть своих активов. Однако законопроект в Раду до сих пор не внесен, а СМИ анализируют якобы уже готовый документ, полученный из своих источников. К чему готовиться бизнесу, анализируют и эксперты.

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