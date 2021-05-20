Конец эпохи Медведчука и борьба с олигархами: Зеленский анонсировал новый закон

Украинская власть примет закон по борьбе с олигархами, однако крупному бизнесу будет предоставлен переходный период, чтобы реорганизовать свою работу, не подпасть под определение "олигарх" и не потерять большую часть своих активов. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав, что "тупика" для олигархов не будет.

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Называть фамилии олигархов Зеленский отказался, сославшись на данные, которые предоставляет ему Совет национальной безопасности и обороны Украины, и отметив, что никого не боится. Подчеркнул, что именно он стал инициатором закона о борьбе с олигархами в Украине.



"Этого закона до сих пор нет, потому что мы детально подходим к каждой норме этого закона. Закон, в принципе, готов, написан. Он на 100% готов, но мы считаем, что есть несколько деталей. Я думаю, что он появится на следующем неделе", — сказал президент.

Глава государства также акцентировал внимание на главном содержании и философии законопроекта по борьбе с олигархами.

"Мы не хотим убить крупный бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на СМИ не будет. Влияния на политику не будет. Влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре, и тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у него находятся заграницей", — рассказал Зеленский.

Закон позволит лишать большой бизнес активов за рубежом не благодаря санкциям в Украине, а "благодаря существованию такого понятия на законодательном уровне как "олигарх", пояснил глава государства.



"Никто никого не убивает. Все хотят, чтобы крупный бизнес оставался, был крупными налогоплательщиками, чтобы они могли развивать бизнес и увеличивать количество рабочих мест. Это моя философия и жесткая позиция", — подытожил президент Украины.

Отвечая на вопрос, конца какой эпохи за время своего президентства Зеленский добился после своих предвыборных обещаний, он сказал:



"Не помню, была ли на бигбордах эпоха Медведчука. Я думаю, что это часть программы общества, а не программы президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается".

Зеленский также объяснил, почему нет прогресса по Донбассу, рассказал о подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и видит ли он в мэре Киева Виталии Кличко конкурента на следующих президентских выборах.

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