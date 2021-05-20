Конец эпохи Медведчука и борьба с олигархами: Зеленский анонсировал новый закон

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Наталья Некрасова
Украинская власть примет закон по борьбе с олигархами, однако крупному бизнесу будет предоставлен переходный период, чтобы реорганизовать свою работу, не подпасть под определение "олигарх" и не потерять большую часть своих активов. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав, что "тупика" для олигархов не будет.
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Называть фамилии олигархов Зеленский отказался, сославшись на данные, которые предоставляет ему Совет национальной безопасности и обороны Украины, и отметив, что никого не боится. Подчеркнул, что именно он стал инициатором закона о борьбе с олигархами в Украине.
Глава государства также акцентировал внимание на главном содержании и философии законопроекта по борьбе с олигархами.
Закон позволит лишать большой бизнес активов за рубежом не благодаря санкциям в Украине, а "благодаря существованию такого понятия на законодательном уровне как "олигарх", пояснил глава государства.
Отвечая на вопрос, конца какой эпохи за время своего президентства Зеленский добился после своих предвыборных обещаний, он сказал:
Зеленский также объяснил, почему нет прогресса по Донбассу, рассказал о подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и видит ли он в мэре Киева Виталии Кличко конкурента на следующих президентских выборах.
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