Луценко рассказал, откуда взялись "пленки Медведчука"

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Наталья Некрасова
Записи разговоров,
которые фигурируют в уголовном производстве в отношении оппозиционного политика
Виктора Медведчука, были сделаны тайно одним из должностных лиц Службы
безопасности Украины, и с 2014 по 2019 годы спецслужбам о них было ничего
неизвестно. Об этом в эфире ТК "Прямой" заявил генеральный прокурор
Украины в 2016-2019 годах Юрий Луценко.
Виктор Медведчук и Владислав Сурков. Коллаж: "Комментарии"
По его словам, в 2016-2019 годах Генпрокуратура Украины не знала ни об одной из этих записей. Луценко также сообщил, что разговаривал со своим предшественником — генпрокурором в 2014-2015 годах Виталием Яремой. О пленках якобы разговоров Медведчука с помощником президентом РФ Владиславом Сурковым ему тоже ничего не было известно.
Экс-генпрокурор утверждает, что этот человек до сих пор работает в Офисе президента Украины. Луценко также рассказал, что во время президентских выборов в Украине зафиксировал слова Медведчука, которые "граничили с государственной изменой", и отправил их на экспертизу.
В контексте расследования вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году Луценко считает, что главным "раздражителем" для Белого дома сейчас является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который "ведет свою политику".
Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд принял решение оставить Медведчука под домашним арестом до 9 июля. Политика обвиняют в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Медведчук считает обвинения политическим заказом и намерен и дальше защищаться в суде. 27 мая СБУ вызвала пятого президентаУкраины Петра Порошенко на допрос по делу Медведчука, однако Порошенко не явился. В день допроса в СБУ он поехал на Донбасс.
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