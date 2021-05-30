Луценко рассказал, откуда взялись "пленки Медведчука"

Записи разговоров, которые фигурируют в уголовном производстве в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука, были сделаны тайно одним из должностных лиц Службы безопасности Украины, и с 2014 по 2019 годы спецслужбам о них было ничего неизвестно. Об этом в эфире ТК "Прямой" заявил генеральный прокурор Украины в 2016-2019 годах Юрий Луценко.



Виктор Медведчук и Владислав Сурков. Коллаж: "Комментарии"

"Медведчук долгие годы не занимал никакой должности и не подписывал никакие документы. Привлечь его к ответственности, конечно, очень хочется, но хотеть и мочь, знать и доказать — это разные вещи. Пленок разговоров Медведчука, которые сейчас фигурируют в эфире, во время моей каденции генпрокурора с 2016 по 2019 год не было", — сказал Луценко.

По его словам, в 2016-2019 годах Генпрокуратура Украины не знала ни об одной из этих записей. Луценко также сообщил, что разговаривал со своим предшественником — генпрокурором в 2014-2015 годах Виталием Яремой. О пленках якобы разговоров Медведчука с помощником президентом РФ Владиславом Сурковым ему тоже ничего не было известно.

"Эти пленки не были известны и в СБУ. Взялись они из рук человека, который работал на высокой должности в СБУ и записывал для себя. И сейчас этот человек работает в Администрации президента Украины и использует эти пленки в своих политических играх. Это не обвинение, это анализ", — подчеркнул Луценко.

Экс-генпрокурор утверждает, что этот человек до сих пор работает в Офисе президента Украины. Луценко также рассказал, что во время президентских выборов в Украине зафиксировал слова Медведчука, которые "граничили с государственной изменой", и отправил их на экспертизу.

"Без экспертизы нельзя предъявлять подозрение, и тем более — обвинения. После этого — смена власти и на два года все замерзает. Два года никого это не интересует. Единственное положительное, что Зеленский сделал за два года, — это воспользовался санкциями СНБО и решениями, которые еще при Порошенко Совет нацбезопасности принял, и окончательно закрыл три телеканала ("112 Украина", Newsone и ZIK, — прим. ред.)", — заявил экс-генпрокурор.

В контексте расследования вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году Луценко считает, что главным "раздражителем" для Белого дома сейчас является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который "ведет свою политику".

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд принял решение оставить Медведчука под домашним арестом до 9 июля. Политика обвиняют в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Медведчук считает обвинения политическим заказом и намерен и дальше защищаться в суде. 27 мая СБУ вызвала пятого президентаУкраины Петра Порошенко на допрос по делу Медведчука, однако Порошенко не явился. В день допроса в СБУ он поехал на Донбасс.

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