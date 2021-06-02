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Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об олигархах

Президентский законопроект в отношении представителей крупного бизнеса зарегистрирован в парламенте и определен как неотложный

сегодня, 19:46
Автор:

Наталья Некрасова

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №5599 о борьбе с олигархами. Глава государства Владимир Зеленский подал документ в парламент 2 июня 2021 года, информирует портал "Комментарии".

Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об олигархах

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Законопроект имеет длинное название — "Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Президент определил документ как неотложный. Его уже передали на рассмотрение руководству парламента. Однако текст законопроекта и сопроводительные документы на официальном сайте Верховной Рады еще не обнародовали.

Анонсированный Зеленским закон должен определить критерии, по которым тот или иной бизнесмен попадет под термин "олигарх". За это можно получить санкции и потерять часть активов, рассказывал во время пресс-конференции президент. Глава государства уверял, что представителям крупного бизнеса дадут время, чтобы навести порядок в своих делах и не попасть под гриф "олигарх".

По словам Зеленского, этим законом власть "не хочет убить большой бизнес", а имеет цель "убить" понятие "олигарх" и их влияние в Украине.

Автор законопроекта подчеркивал, что олигархи не будут оказывать влияния на СМИ и политику. Если же бизнесмены нарушат этот закон, они появятся в специальном реестре и могут потерять большую часть активов, в частности — за рубежом.

Накануне в СМИ якобы появился текст законопроекта об олигархах. Как оценивать обнародованные данные и о чем они свидетельствуют, портал "Комментарии" спросил у экспертов.

Напомним, во время своего скандального интервью экс-генеральний прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за время президентства Владимира Зеленского введены санкции в отношении трех телеканалов и оппозиционного политика Виктора Медведчука, однако бизнесменам времен экс-президента Виктора Януковича возвращено конфискованное при каденции пятого президента Петра Порошенко имущество.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
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