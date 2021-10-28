Внешнеполитический прогноз для Украины: каких важных встреч и событий ожидать в ноябре

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие важные для Украины внешнеполитические события могут произойти в ноябре, в том числе в ракурсе российско-украинского конфликта.

Внешнеполитический прогноз для Украины - фото из открытых источников

С 1 ноября РФ закрывает свою миссию при НАТО. Украина могла бы воспользоваться этим моментом, чтобы расширять сотрудничество с Альянсом

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов отмечает, что с 31 октября по 12 ноября в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата – COP26.

"Соберутся лидеры мировых государств. Президент США Джо Байден под это событие привязал свое очередное турне по Европе. В Глазго планирует прибыть, как раз под саммит, украинский президент. Возможно, состоятся какие-то важные для нас встречи. Хоть пока ничего не анонсировано", – подчеркивает Александр Леонов.

Он также напоминает, что с 1 ноября РФ закрывает свою миссию при НАТО. И таким образом, уже на официальном уровне, де-факто и де-юре подтверждает тезис, что НАТО и РФ больше не являются партнерами, входят во всё бОльшую конфронтацию.

"Мне кажется, Украина могла бы воспользоваться этим моментом, чтобы расширять сотрудничество с Альянсом", – отмечает эксперт.

В течение ноября, по его мнению, также станут понятны контуры новой коалиции в Германии, где выборы состоялись еще в конце сентября.

"Скорее всего, будет так называемый "светофор" (по партийным цветам ее участников) – социал-демократы + "зеленые" + свободные демократы. Очевидно, что в этом формате Украину интересует роль лояльных к нам "зеленых". Получат ли они, к примеру, пост министра иностранных дел. Напомню, что именно "зеленые" активно выступают против запуска "Северного потока-2". Впрочем, по не которым данным, официально о формировании коалиции объявят лишь в декабре", – говорит Александр Леонов.

Важным фактором ноября он считает и то, что Украина с последнего месяца осени, похоже, возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси. Возможно и из России. Впрочем, даже белорусская электроэнергия – это, считай, российская.

"Такое решение идет вразрез с общеевропейской политикой санкций против Беларуси. Тем самым Украина осложняет свои отношения с партнерами по ЕС, – уверен эксперт. – С одной стороны, мы требуем ужесточения санкций против РФ, требуем жестче говорить с ней по поводу "Северного потока-2", а в это же время покупаем у нее (пусть даже через Беларусь) электроэнергию. Это всё ослабляет позиции Украины".

Ноябрь даст четкие ответы на газовый кризис

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин не исключает, что в ноябре может состояться вторая в этом году (после июньской, происшедшей в Женеве) встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

где общалась с тем же Дмитрием Козаком (курирует украинское направление) и другими представителями Администрации президента РФ. Скорее всего, они обсуждать темы, связанные с Украиной. Известно, что перед поездкой в Москву Нуланд имела телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Очевидно, что в том числе по мирному треку", – отмечает Алексей Якубин. "Ходит много информации разного толка. И вряд ли просто так замгоссекретаря США Виктория Нуланд в октябре совершила визит в РФ,

По его словам, ходит информация, что Путин и Байден могут обсуждать идею о том, что РФ поможет США тем, что стабилизирует обстановку в Афганистане после вывода оттуда американских войск. А в ответ США, к примеру, включаются более активно в вопросы, связанные с Украиной.

Алексей Якубин считает еще одним важным для нас мировым событием – как Евросоюз будет реагировать на разворачивающийся газовый кризис. И ответ мы, надо полагать, услышим в ноябре.

новые контракты и так далее. Думаю, не просто так недавно прозвучала идея Зеленского о 50% скидке на транзит российского газа сверх оговоренных лимитов. Похоже, украинская власть как-то пытается вклиниться в процесс газовых переговоров глобального масштаба, – размышляет политолог. – Думаю, ноябрь даст четкие ответы на газовый кризис. Вопрос лишь в том, будет ли это общеевропейский ответ, или каждая страна Европы, как сейчас, будет искать сама выход из сложившейся ситуации". "Будет ли ЕС вырабатывать некий общий ответ на вызовы. Организуют ли встречу ЕС-РФ, чтобы обсуждать вопросы, связанные с энергетическими аспектами. Включая провал рынка газа, вероятный запуск "Северного потока-2",

Третьим важным для Украины, по мнению Алексея Якубина, внешнеполитическим событием ноября станут выборы в нижнюю палату Конгресса США, а также избрание ряда губернаторов.

"Почему важно для нас? Потому что от ситуации в США, от расстановки там сил, во многом зависит и происходящее в Украине. Мы ведь понимаем, что Штаты вовлечены во многие процессы, так или иначе связанные с нашей страной", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, какие вызовы стоят перед экономикой Украины, и что может измениться в ноябре.

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