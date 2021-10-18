Рухнул последний мост сотрудничества между РФ и НАТО: показушности больше не будет

Отношения между РФ и НАТО стремительно ухудшаются. Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации опубликовало заявление о приостановлении работы постоянного представительства в НАТО. Этому предшествовало решение руководства НАТО вдвое сократить российскую миссию при организации, выслав восемь дипломатов и упразднив еще две позиции. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что указанные члены российской миссии при НАТО были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Почему всё происходит именно сейчас? Как могут далее развиваться события? В непростой ситуации разобрались эксперты. Своими мнениями они поделились в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".

НАТО. Фото из открытых источников

После недавней высылки половины персонала российского представительства при НАТО Россия пошла на обострение ситуации

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда уверен, что сворачивание отношений с НАТО целиком вписывается в логику внешнеполитического поведения России последнего времени.

"Конечно, Кремль не собирается признавать Североатлантический альянс более мощным, чем РФ. Но и поддерживать даже видимость сотрудничества с Альянсом в Москве не хотят. Потому после недавней высылки половины персонала российского представительства при НАТО (за деятельность, которая несовместима с дипломатической – по подозрению в ведении разведки), Россия пошла на обострение ситуации. И сворачивает свое присутствие в Брюсселе", – поясняет Евгений Магда.

По его мнению, делает это россияне еще по ряду причин.

"Во-первых, в РФ понимают, что даже новые присланные в Брюссель дипломаты будут теперь под пристальным вниманием зарубежных спецслужб. И развернуться им не дадут, – говорит Евгений Магда. – Во-вторых, Россия всё более явно делает ставку на иные методы влияния на страны ЕС и США. Это и давление на газовом рынке за счет высоких цен и спекулятивного поведения. И постоянное принуждение стран НАТО и ЕС к диалогу по российскому сценарию, по российским подходам. Именно поэтому РФ берет курс на эскалацию. И будет в этом последовательна".

Угроза масштабирования агрессии растет в арифметической прогрессии

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что происходит вполне логичное развитие событий.

"НАТО постепенно становится законодателем мод в отношениях с путинской Россией. Поэтому сокращение численности миссии РФ при НАТО – это ещё один шаг в правильном направлении. Отныне в Брюсселе называть вещи своими именами стало признаком хорошего тона, – отмечает эксперт. – А то, что последовала асимметричная реакция Кремля, которая показывает об абсолютно неадекватной оценке происходящего, свидетельствует лишь об одном. В Москве и дальше готовы играть в игру "кто кого перегоранием", будучи не готовыми вернуться в цивилизованные рамки общения с мировым сообществом".

Для Украины, по мнению Вадим Трюхана, это не очень хороший шаг.

"Угроза масштабирования агрессии растет в арифметической прогрессии. И это нужно учитывать", – предупреждает эксперт.

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