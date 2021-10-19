Встреча Зеленского с Путиным и привлечение США к переговорам по Донбассу: что думают эксперты

Украина заинтересована во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате, заявил в интервью одному из телеканалов президент Украины Владимир Зеленский.

Война на Донбассе - фото из открытых источников

Он также сообщил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву на прошлой неделе говорила о формате участия Штатов в решение конфликта на Востоке Украины.

Эксперты оценили перспективы встречи в формате Зеленский-Путин, а также перспективы привлечения США к переговорам по Донбассу.

Встречаться, чтобы "просто посмотреть в глаза" – это ни о чём

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что мы имеем слабую позицию, потому что наш президент постоянно просит, заявляет, что хочет встретиться с Путиным. А не наоборот – Путин хочет встретиться с Зеленским (есть много двусторонних вопросов между Украиной и РФ) или хотя бы провести встречу в многостороннем (нормандском) формате, которая обеспечила бы прогресс в переговорах по Донбассу.

"Зеленский не имеет глубинного понимания ни как вести переговоры, ни как принудить Путина к этим переговорам. Ни давление, ни призывы тут не сработают. Нужны серьезные аргументы, чтобы РФ была критически заинтересована в такой встрече, – поясняет генерал. – Это всегда серьезно готовиться. И на уровне двухсторонних отношений (Украина-Россия), и на уровне общения с международными партнерами, которые влияют на многие глобальные процессы в мире – и в отдельности на РФ. Ведь Москва заинтересована в урегулировании многих вопросов с США, ЕС, Китаем, Японией, Индией, Египтом. И мы могли бы на этом сыграть. Следует сформировать стратегию сотрудничества, поддержки позиции Украины в ракурсе конфликта с Россией. Которая, в свою очередь, связана со многими игроками различными интересами, включая экономические. Не говоря уже о таких глобальных темах как безопасность (разоружение, борьба с международным терроризмом), экология и так далее".

По мнению Николая Маломужа, Украина должна активно работать с третьими странами, которые влияют на мировые процессы и так или иначе связаны с Россией. И уже вместе мы можем работать над тем, что объединяет нас с разными партнерами в плане решения наших проблем с РФ.

"Где-то мы можем кого-то чем-то стимулировать, а где-то – оказывать умелое давление – не явное, но дипломатичное и эффективное. Чтобы РФ пошла, наконец, на уступки хотя бы по Донбассу (по Крыму – вопрос более дальней перспективы). Но при всех посылах Зеленского касательно встречи с Путиным, мы не видим системной программы такого визита, не видим мотивации, чтобы заинтересовать РФ в этой встрече (как напрямую, так и через наши партнерские контакты). Как следствие, имеем позиции Путина, Лаврова, Пескова, которые отрицают возможность такой встречи", – резюмирует генерал.

Он напоминает, что 11 октября зампредседателя Совета безопасности России, бывший премьер и бывший президент РФ Дмитрий Медведев написал жесткую статью об Украине, поясняя, почему не получится наладить в обозримом будущем украино-российские отношения.

Там были месседжи, что украинское руководство недоговороспособно, что оно то и дело меняет позицию, зависит от третьих стран, а потому с нами нет смысла говорить.

"Это посыл не просто Медведева, это посыл Путина. И им нельзя пренебрегать. Хоть это ненормативный, даже оскорбительный посыл, но – он сделан. В пику нам. В такой ситуации нелепо просто взывать к встрече, – уверен генерал. – Нужно готовить системные аргументы (и для РФ, и для своих союзников) для того, чтобы она состоялась. Сделать это могут лишь профессионалы, которые имеют глубокие знания, контакты в разных странах. К сожалению, сейчас этот блок людей не привлечен к такой работе. А он должен быть возвращен в разные структуры власти: МИД, Офис президента, спецслужбы. Туда, где имеются механизмы подготовки таких визитов, наработки аргументов, общения с союзниками – комплексной модели создания условий для переговоров, чтобы результаты были приемлемыми для нас".

А встречаться, чтобы "просто посмотреть в глаза" – это ни о чём, уверен Николай Маломуж. Путин будет занимать жесткую позицию.

"Тем более, тот же Медведев напомнил, что наш нынешний президент в свое время работал в России и зарабатывал там деньги. Намекая не только на определенную зависимость Зеленского от РФ, но, возможно, на некий компромат на него. Нехорошая ситуация. Учитывая это, нам нужна сильная, логичная, дипломатическая, просчитанная не провоцирующая позиция. Чтобы россиянам было интереснее договариваться, чем как-то нас давить и компрометировать украинское руководство", – подчеркивает генерал.

Комментируя перспективы привлечения США к переговорам по Донбассу, Николай Маломуж обратил внимание на следующее:

"То, что говорит Зеленский о российско-американских переговорах в Москве, указывает, что он даже не знает их тематику. А это демонстрирует, что у нас не особо доверительные отношения с США. По идее, если об Украине говорили без Украины, американцы могли бы поделиться, хотя бы неофициально, о чём именно шла речь. Нехороший сигнал, что нам этого не сообщили".

По словам генерала, во время сентябрьской встречи с Байденом в Белом доме, Зеленский тему привлечения США к переговорам поднимал. Но американцы, похоже, не были к этому готовы.

"Когда готовятся такие визиты, подобные важнейшие вопросы оговариваются заранее, – отмечает Николай Маломуж. – США готовы принимать участие в урегулировании украино-российского конфликта. В рамках "Большой двадцатки", в формате подготовки миссии спецпредставителя по этим вопросам. Но это готовится до, а не после встреч на высшем уровне. У нас же получилось, что Байден дал обещание на встрече проработать определенную форму подключения к переговорам. И, скорее всего, обещание будет выполнено. Определенная форма (к примеру, как ранее был спецпредставитель США по Украине – Курт Волкер; или же группа во главе с той же Нуланд) появится. Но пока этого нет. И спешки особой нет, хоть для нас важно, чтобы это было быстро и эффективно. Беда в том, что мы сами не предлагаем формулу, которая была бы выгодна и США, и РФ для активизации соответствующих переговоров. Беда и в том, что сама Украина, похоже, оказывается за бортом данного процесса".

Перспектив привлечения США к переговорам по Донбассу нет

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса с точки зрения содержательности встречи украинского и российского президентов, а также предмета разговора (которого нет), оценивает перспективы тет-а-тета Зеленский-Путин как незначительные.

"С точки зрения желания президента Украины поговорить с Путиным, вероятность такой встречи высокая. Видно, что Офис президента упорно работает над тем, чтобы под каким угодно предлогом эту встречу организовать. Впрочем, я не вижу никаких перспектив сдвинуть вопрос Донбасса с мертвой точки во время такой встречи. Разве что, если Зеленский пойдет на политические уступки и согласится с идеей выполнить Минские соглашения в том порядке, на котором настаивают россияне", – отмечает Илия Куса.

Но в таком случае, отмечает эксперт, непонятно, как Зеленский сможет "продать" это населению Украины, которое выступает против такого решения.

Перспектив привлечения США к переговорам по Донбассу нет, считает Илия Куса. По его мнению, единственный возможный вариант – это реанимация двустороннего диалога между США и РФ в формате "Нуланд-Козак".

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