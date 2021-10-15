Из-за газового шантажа РФ украинцы могут потерять работу: эксперты рассказали об опасной игре Кремля

России следует сделать больше для обеспечения энергобезопасности Европы. Об этом на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Как стоит оценивать происходящее на европейском энергорынке? Какие основные выводы нужно сделать? Будут ли они сделаны? В этих вопросах в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Газпром. Фото: 24 канал

Россия намеренно ограничивает экспорт газа, чтобы ускорить получение разрешений на запуск "Северного потока-2"

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов напоминает, что цены на газ в Европе выросли с $300-$400 за тыс. куб. м. в начале лета – до рекордных $1400-$1500 всего за несколько месяцев.

"Несколько дней на спотовом рынке газа Европы сохранялась цена в феноменальные $2000 за тыс. куб. м. Действия России на газовом рынке – одна из главных причин ценового ралли, – уверен эксперт. – Российская нефтегазовая компания Газпром поставляет около 50% от всего импорта природного газа в Европу. Остальной газ ЕС покупает у Норвегии (20-25%) и Алжира (8-13%). По прямым долгосрочным договорам, которые заключается на срок в 10-25 лет, Газпром выполняет свои обязательства. Примерно, половина таких контрактов привязана к спотовым котировкам, около трети к форвардным контрактам, а в 10-15% цена зависит от стоимости нефтяной корзины. В результате, средневзвешенная цена покупки газа для предприятий остается высокой, но гораздо ниже спотовых цен".

По словам Адриана Пантюхова, Газпром ограничил поставки на спотовый рынок Европы. Объемы поставки за первые 2 недели октября в 2021 году сократились на 11% к предыдущему году, и почти вдвое к 2019 году. Между тем, газовые хранилища в ЕС был заполнены на 13 октября в среднем на 60-80%. Тогда как для успешного завершения отопительного сезона на случай холодной зимы требуется около 90-95%. Поэтому, спрос на газ на спотовом рынке будет сохраняться на высоком уровне, прогнозирует эксперт.

"Кроме того, усугубляет ситуацию, повышенный спрос на сжиженный газ (LNG) со стороны Китая, Японии, Кореи. А он составляет около 25% от импорта в ЕС. Так, в Поднебесной назревает энергетический кризис — некоторые предприятия столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что Россия намеренно ограничивает экспорт газа, чтобы ускорить получение разрешений на запуск "Северного потока-2", который уже в этом году сможет пропустить через себя около 5 млрд куб. м. газа (около 50% от импорта Украины). По оценкам Международного энергетического агентства, Россия может увеличить поставки газа на рынок на 15% практически мгновенно.

"Тем временем, ЕС и Британия начинают вводить жизненно необходимые льготы и субсидии для промышленных предприятий и населения, которые чувствительны к повышениям цен на газ, – отмечает Адриан Пантюхов. – Украинская же промышленность еще более уязвима к скачкам цены на энергоресурсы, ведь ей приходится закупать газ по спотовым ценам в $1000-$1200 за тыс. куб. м., против средневзвешенных цены в ЕС в $500-$600 за тыс. куб. м. Если цена останется на таком уровне, что вероятно, учитывая стабильно-высокий спрос на рынке со стороны ЕС, компаниям в Украине, которые не потянут себестоимость, придется закрывать производство. И таких – большинство. После стабилизации цены поздней зимой-весной, многие просто не откроются. Остается только смотреть за практиками, опробованными в ЕС. В кратчайшие сроки государство должно организовать программу по выделению точечных налоговых льгот, субсидий, кредитов по нулевой ставке для промышленных предприятий, и тогда наихудших последствий можно будет избежать".

Европейцы не ведутся на шантаж РФ. И это открывает для президента Владимира Зеленского окно возможностей

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук, Игорь Петренко с сожалением отмечает, что мы видим очень вялую реакцию ЕС на откровенно враждебные действия РФ в сфере энергетической безопасности.

"Газпром сознательно ограничивает поставки газа в ЕС, поддерживая дефицит голубого топлива. Учитывая такое политически мотивированное поведение Газпрома было бы логичней, чтобы ЕС защищался и реагировал более жестко. Но даже в опубликованном плане реагирования ЕС на чрезвычайною ситуацию с газом содержаться очень ограниченные мероприятия, без надлежащих средств давления на РФ", – отмечает эксперт.

В то же время, ЕС не дает РФ сигналов касательно запуска СП-2 на условиях россиян. И это хорошо, подчеркивает Игорь Петренко. Ведь именно такой план у Кремля – обменять дефицит газа на запуск СП-2.

"То есть, европейцы не ведутся на шантаж. И это открывает для президента Украины Владимира Зеленского и всей властной команды окно возможностей в продвижении идеи о том, чтобы современною европейское законодательство применялось ко всем газовым проектам в Европе, в частности к СП-2. И в этом направлении союзником также могут быть не только ряд стран ЕС, но и США", – резюмирует Игорь Петренко.

Единственный вывод из ситуации – шаг за шагом избавляться от газовых наручников России

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко не сомневается, что энергетический кризис в Европе – это последствия целенаправленных действий России. Суть – держать Европу пожизненно на своем газовом крючке (отсюда недавние заявления Путина о важность долгосрочных контрактов) и диктовать ей выгодные для Кремля условия.

"Для России это – не только заработок, но и инструмент для политического давления, – подчеркивает эксперт. – Энергетический кризис в Европе, который может обернуться продовольственным, промышленным кризисом, обнажила слабые места Старого Света. И Россия будет давить на них для укрепления своих позиций", – прогнозирует экономист.

По словам Александра Вовченко, подписание соглашения между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины, "Северный поток-2", нежелание РФ увеличивать поставки газа на европейский рынок – это всё элементы одной мозаики, одной политики Кремля. Цель – контролировать "энергетическую кнопку" Европы.

"Единственный вывод из ситуации – шаг за шагом избавляться от газовых наручников России. Инвестировать ресурсы в надежные источники и возобновляемую энергетику. Ведь энергетическая безопасность – это, прежде всего, энергетическая независимость", – констатирует Александр Вовченко.

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