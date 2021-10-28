Заявление, что "Северный поток - 2" не будет представлять опасности для поставок газа: что думают эксперты

Министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям (ФАС) заключение, касающееся сертификации "Северный поток-2" (СП-2). В документе говорится, что газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию и ЕС.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Что это значит? Как Украине минимизировать риски от всё более явно приближающегося запуска СП-2? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Наш "Нафтогаз" устами Витренко отреагировал, сказав, что это печально. Вот и вся реакция со стороны Украины

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский отмечает, что Минэнерго ФРГ, по процедуре, должно было давать свою оценку после решения ФАС. Но сделало это раньше. Что, впрочем, никак не влияет на ситуацию, считает эксперт.

"То есть, на данный момент Минэкономики ФРГ считает, что никаких проблем с СП-2 нет. Более того, отмечается, что были проведены переговоры со странами, на которые это влияет. Речь идет, к примеру, о Прибалтике, Польше, Словакии, Чехии, Венгрии. Наш "Нафтогаз" устами Витренко отреагировал, сказав, что это печально. Вот и вся реакция со стороны Украины. Отмечу, что речь идет именно о газопроводе. Независимость оператора трубопровода не является предметом рассмотрения Минэкономики ФРГ. Этот как раз таки вопрос ФАС, который должен его изучить, после чего передать соответствующие документы в Европейскую Комиссию", – поясняет Валентин Землянский.

Он напоминает, что Украина (в лице "Нафтогаза" и Оператора газотранспортной системы – ОГТС) и Польша подали заявки немецкому энергетическому регулятору (ФАС) на участие в сертификации российского газопровода.

Процесс сертификации оператора СП-2 должен определить, соответствует ли Nord Stream 2 AG европейскому законодательству.

"Федеральное агентство по сетям сказало, что учтет наше мнение, но – не более того. То есть, ни Польша, ни Украина фактически никак не смогут повлиять на процесс сертификации, – отмечает Валентин Землянский. – Как будут далее развиваться события – сказать сложно. Мы видим, к примеру, заявление главы ОГТС Украины Сергея Макогона о вероятности создания некого международного газотранспортного консорциума. Хоть нигде о таких переговорах информации нет. Возможно, это результаты встречи с немецким представителем, проводившим переговоры в Киеве и Москве. Не исключено, что результатом таких переговоров может стать заявление о трехстороннем международном газовом консорциуме ФРГ-РФ-Украина. Но пока, подчеркиваю, никаких официальных заявлений по этому поводу не было".

Главный вопрос – будет ли ресурс, в случае запуска СП-2, для стран Восточной Европы и особенно для Украины

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что ситуация существенно не изменилась. Процесс сертификации идет, он рано или поздно завершится. Соответственно, рано или поздно же "Северный поток-2" начнет функционировать, уверен эксперт.

"Сегодня – второй день 7-го Украинского газового форума. На котором немало выступлений посвящено именно энергетической безопасности – и Европы в целом, и Украины в частности. В том числе в ракурсе работы "Турецкого потока" и возможного запуска "Северного потока-2". Выступали уже секретарь СНБО Данилов, представители Минэнергетики, украинские и зарубежные эксперты, – отмечает Леонид Униговский. – Главный вопрос – будет ли ресурс, в случае запуска СП-2, для стран Восточной Европы и особенно для Украины. Ведь мы сталкиваемся с достаточно жесткой стратегией со стороны Газпрома, граничащей с диктатом".

По мнению эксперта, учитывая вызовы, мы делаем недостаточно, не решаем вопрос комплексно. Тогда как важно активно заниматься переустройством нашей системы обеспечения газом.

"Это вопрос общегосударственный. И он должен быть в большем ракурсе внимания со стороны Кабмина, со стороны СНБО. Ведь это энергетическая безопасность страны, – поясняет Леонид Униговский. – Речь не просто о необходимости перестройки газотранспортной системы, но и об обеспечении газоснабжением промышленности и населенных пунктов, комбинируя поставки газа по магистральным и распределительным сетям с поставками пропан-бутановых смесей, сжиженного, сжатого природного газа. Необходимо думать также – как вместо утилизации незадействованных участков нашей ГТС использовать их для других проектов".

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