Россия, газовый кризис в Европе, и новые украинские предложения: разбор от экспертов

Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также обвинил Москву в организации газового кризиса в Европе и призвал ЕС сотрудничать с Киевом против российской "газовой агрессии". В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина готова предложить транспортировать дополнительно 55 млрд кубов газа в год. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эти заявления.

Газовый кризис - фото из открытых источников





Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что заявление Зеленского выглядит несколько истерично.

"Есть действующий контракт с Газпром, согласно которому с 2021 по 2024 он обязуется прокачивать через территории нашей страны 40 млрд кубов. газа. Причем по формуле "качай или плати". То есть, даже, если транзит не идет, деньги за оговоренные объемы нам поступают. Контракт выполняется, даже порой перевыполняется", – поясняет эксперт.





Насчет некой скидки в 50% за превышение объемов прокачки — нужно для начала понимать, есть ли вообще соответствующие ресурсы газа, отмечает Дмитрий Марунич. Он также подчеркивает, что все предыдущие годы именно украинская сторона делала всё, чтобы разрушить экономическое сотрудничество с РФ, включая газовое.





"А теперь видим какую-то странную самодеятельность. Хоть подоплеку ее я понимаю. Задача показать, какой плохой Газпром, как он не хочет пользоваться предложениями Киева, зато якобы хочет оставить Европу без газа. Так газовый бизнес не делается. Если бы Киев хотел реально эффективных условий транзита и покупки газа, давно бы уже проводил переговоры напрямую с Москвой, а не бросался подобными пропагандистскими заявлениями", – уверен эксперт.





Он также напоминает: Европа последовательно все предыдущие годы заявляла, что будет снижать потребление газа, зависимость от импортного газа, в том числе из РФ.





"А тут вдруг ситуация обернулась так, что этот газ нужен. Но это же не значит, что Газпром должен эти дополнительные объемы обеспечивать. У него, возможно, нет такой физической, технической возможности. Это же не просто – взял газ и отдал. Нужно бурить дополнительные скважины, вкладывать средства в их разработку. И если Газпром не ориентировался на дополнительные объемы поставок газа в Европу (что вполне возможно), то и взять газ неоткуда", – резюмирует Дмитрий Марунич.





Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили считает газовые заявления Зеленского и Данилова – напоминанием США и Германии, что они обещали ввести санкции против России, если она прекратит транзит природного газа через ГТС Украину после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Или будет использовать СП-2 для шантажа.





"Также эти заявления говорят о том, что психологически украинские власти еще не приняли тот факт, что источник дохода в виде транзита российского газа потерян, – отмечает эксперт. – Сейчас Киев делает попытки заинтересовать европейцев в поставках газа через нашу ГТС, чтобы добиться прежних объемов транзита. Однако, сложно сказать, насколько все эти предложения будут эффективными".





Георгий Кухалейшвили акцентирует, что США приняли "Северный поток-2" как свершившийся факт. А Германия более чем заинтересована в функционировании газопровода.





"Россия не будет полностью прекращать транзит газа через ГТС Украины, чтобы не злить Америку и Европу. Но в перспективе направит основные объемы по "Северному потоку-2". Через ГТС Украины будут поставляться символические объемы газа", – прогнозирует эксперт.





Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает предложение Зеленского о скидке на транзит неким шагом отчаяния.





"Газпром выкупил в этом году немного, около 4 млрд кубов, свыше 40 млрд обязательных. А теперь не выкупает ничего. И это – недополученная прибыль Оператора ГТС Украины. С другой стороны, мы получаем прибыль, гарантированную контрактом — за 40 млрд кубов. Даже если их не будут прокачивать, мы деньги получаем в любом случае. Кстати, транзит газа через Укр стоит около 35 долл за 1 тыс кубов. На такую же цену, или чуть выше, и выходит предложенная скидка. То есть, подобные скидка говорит о том, что та высокая цена, которую ОГТС ставить за дополнительные мощности, будет приведена к обычной цене. Логика высокой цены за дополнительные мощности есть в том плане, что ты как бы предоставляешь дополнит услуг, не обговоренную, клиенту. В данном случае — Газпрому. Но есть другой нюанс", – отмечает Юрий Корольчук.





Он поясняет: по "Турецкому потоку", и по газопроводу "Ямал-Европа" (на участке Белорусь-Польша) цена на транзит существенно меньше, чем через Украину. Даже с учетом предложенной Зеленским скидки. То есть, Газпрому, по сути, выгоднее увеличивать транзит по этим газопроводам, а не через украинскую ГТС.





"Так что мы видим скорее политические шаги со стороны украинского руководства. Шаги достаточно странные, учитывая, что Зеленский и вся украинская власть постоянно критикуют Россию, обвиняют в том же газовом кризисе. А тут – бах! – и выходят к ней с предложением скидки. Еще момент. Если вы реально хотели сделать такую скидку — зачем об этом говорить через СМИ? Почему не сделали официальное предложение через Оператора ГТС, который является стороной контракта с Газпромом? Или через Нафтогаз, который также является участником контракта… А заявления такого типа — холостой выстрел в воздух. Несерьезный подход", – резюмирует эксперт.





По его мнению, украинская власть не отслеживала ситуацию на рынке. А тот давал определенные сигналы еще в начале лета, когда ряд поставщиков (те же Норвегия, Алжир) уменьшали добычи газа. Соответственно, меньше поставляли его на рынки Европы. Уже тогда.

"И наибольшие объемы газа шли именно от Газпрома. Который и сейчас ставит транзитные рекорды. Так что все заявления, что Газпром специально создает кризис — больше политические, чем экспертные, – говорит Юрий Корольчук. – Кстати, заявление о дополнительных объемах, сделанное Даниловым, также показывает непрофессионализм. О заявил о дополнительных 55 млрд кубометрах, тогда речь, по сути, о 15 миллиардах. Думаю, Газпром не пойдет на эти предложения".





Напомним, облгосадминистрации трех областей Западного региона встали перед проблемой, что имеет место из-за дефицита природного газа для отопления коммунальных организаций и других местных учреждений. По поводу этого они провели заседание областных комиссий ТЭБ и ЧС в Хмельницкой, Закарпатской и Львовской ОГА

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