Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси и РФ: критические запасы угля или спланированная кампания

С 1 ноября Украина, похоже, начнет импортировать электроэнергию из Беларуси и России. Чего не делала с 2020 года.

Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси и РФ - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили данное решение, рассказав, были ли у нашего государства другие варианты и почему мы оказались в подобной ситуации.

Это спланированная кампания с целью подсадить Украину на зависимость от электроэнергии из РФ и Беларуси

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова считает, что к необходимости импортирования российской и белорусской электроэнергии нас, похоже, подводили сознательно.

"Говорить о том, что мы в такой ситуации оказались случайно, не приходится. Это были целенаправленные действия энергетического блока Кабмина и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). На протяжение апреля-июля цены на электроэнергию были низкие, по сути, демпинг. Были введены т.н. пониженные прайс-кепы (изменение граничных цен на электроэнергию). В результате себестоимость выработки электроэнергии не покрывала затраты производителей. Потому не было возможности пополнять запасы, проводить ремонтные работы. И наверстать упущенное, те же запасы угля, когда потеряны 4 месяца из 6, невозможно", – поясняет эксперт.

К тому же, примерно с августа возник еще и серьезный ценовой кризис, дефицит топлива при росте цен на него, напоминает Владимир Омельченко.

"Я считаю, что это спланированная кампания с целью подсадить Украину на зависимость от электроэнергии из РФ и Беларуси, – акцентирует эксперт. – Когда были все возможности, чтобы покупать уголь и другие энергоресурсы, сознательно были созданы условия, сделавшие это невозможным. А теперь разводят руками – у нас нет другого выхода, кроме как импортировать электроэнергию из России и Беларуси (энергетическую систему которой контролируют российские операторы)".

Запасов угля сейчас в 4,2 раза меньше, чем должно было бы быть

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип называет основной причиной решения об импорте электроэнергии – критически низкие запасы угля на складах генерирующих компаний.

"Запасов сейчас в 4,2 раза меньше, чем должно было бы быть. Компании не закупили уголь вовремя по разным причинам. Как следствие – ресурса внутренней генерации может не хватить для того, чтобы пройти с нормальным энергообеспечением отопительный сезон. В сложившейся ситуации есть два варианта: или графики ограничения мощностей и веерные отключения, или импорт, чтобы покрыть соответствующие нужды", – поясняет эксперт.

По мнению Андриана Прокипа, нелепость государственной политики относительно отечественных генерирующих компаний привела к созданию условий, когда они не смогли вовремя проводить ремонты и накапливать запасы угля.

Разговоры, истерики о том, что импорт электроэнергии как-то влияет на атомную энергетику – фантазии, выдумки, перекручивание фактов, политика

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что ничего страшного не происходит. И подчеркивает, что Украина импортирует мало электроэнергии.

"Есть статистика за 2020 год – мы импортировали всего 0,2% электроэнергии от общего объема потребления. Ничтожное количество. Украина больше экспортирует электроэнергии, – отмечает эксперт. – Но у нас много политики вокруг этой темы. Украинская энергосистема состоит из двух моделей: Бурштынского моста (подключен к Европе) и остального (подключена к странам СНГ). Каждый день мы часть электроэнергии поставляем в РФ. Излишки потом они поставляют нам. То же самое – с Беларусью. Идет своеобразный переток. Объемы небольшие. Время от времени бывает сальто, когда мы больше отдали или больше взяли. Остальные разговоры, истерики о том, что импорт электроэнергии как-то влияет на атомную энергетику – фантазии, выдумки, перекручивание фактов, политика".

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