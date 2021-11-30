«Слуги» уступают: о чем говорят новые рейтинги – экспертный анализ

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 26-29 ноября, свидетельствуют, что "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1%) уже опережает партию "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%), а "Разумная политика" экс-спикера Дмитрия Разумкова (8,6% и 9,9%) набирает больше ОПЗЖ (8% и 9,2%), закрепившись на четвертой позиции (впереди ЕС, СН и "Батькивщина", у которой 11,5% и 13,3%).

Слуга народа - фото из открытых источников





Преодолевают проходной барьер в 5% либо находятся рядом с ним следующие политсилы: "Сила и честь" (5,8% и 6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (4,7% и 5,4%), "Наши" (4,6% и 5,3%), "УДАР" (3,9% и 4,5%).

Эксперты проанализировали эти данные для издания "Комментарии".





Политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркивает, что любые промежуточный рейтинги – за полгода, за год до выборов – малоинформативны. По его словам, они чаще используются пограничными политсилами (у которых в районе 5% – плюс-минус), чтобы получить бюджеты на свои последующие избирательный кампании. Показать: смотрите, я почти прохожу, у меня есть потенциал, неплохо бы дать мне еще больше денег, чтобы я рейтинг нарастил. Известная технология.





"Что касается динамики представленных КМИС рейтингов – тут тоже всё довольно предсказуемо. В ближайшее время мы увидим еще пару соцопросов, которые, возможно, покажут чуть другую картину. К примеру, уже у "Слуги народа" будет на 1-2% больше, чем у "Евросолидарности". Но гонка будет именно между этими партиями. И гонка эта, подчеркиваю, важна именно для оппозиционных сил. Чтобы они могли посылать меседжи в стиле: смотрите, как мы наращиваем силы, смотрите, как обгоняем власть, – поясняет политтехнолог. – Хоть опережение – на уровне статистической погрешности, да и не отображает это истинное положение вещей".





По мнению Бориса Тизенгаузена, если сложить события недавнего времени, то логика следующая. Из фракции СН выходит депутат, появляется рейтинг, демонстрирующий, что партия власти теряет лидерство. Всё это делается накануне выступление президента в Раде. И начинается история по "раскачке": смотрите, у них рейтингов нет, давайте оттуда выходить.





"На самом деле, ситуация не так проста, а партия власти не так слаба, – поясняет эксперт. – При этом следует признать, что смена руководства подтвердила: партию "Слуга народа" следует отстраивать именно как партию. Пора что-то менять, проводить чистку рядов. Чтобы точечные скандалы отдельных депутатов не влияли на комплексный рейтинг СН. Массовая чистка рядов могла бы показать, – да, мы делаем ошибки, но мы делаем из них и правильные выводы. Фракция СН, кстати, одна из немногих, кто по разным причинам исключает людей из своих рядов. Потом они переходят в другие объединения. Подобного мы не видели, к примеру, во фракциях ЕС и "Батькивщины" (а скандалов с их нардепами тоже хватало), потому что там, несмотря на "проколы" отдельных парламентариев, дорожат каждым "штыком", ведь их мало", – поясняет политтехнолог.





Он подчеркивает, что перед новым руководителем партии СН Еленой Шуляк стоит колоссальная по значимости и важности задача.





"Ей нужно удержать людей, масштабировать партию, которая, по сути, начала создаваться не так давно. Проводить эти процессы по всей стране. И начать от местных элит, привлекать местных людей с хорошим кредитом доверия. А времени остается крайне мало, – предупреждает Борис Тизенгаузен. – Учитывая происходящие процессы и снижающиеся рейтинги (и Зеленского, и СН), многие политтехнологи, я в том числе, прогнозируем досрочные выборы (и парламентские, и президентские) уже в следующем году. И тут для представителей власти важно провести сначала президентские (так как Зеленский остается лидером этой гонки). А потом, на волне этого успеха, провести и парламентские. Потому что победа Зеленского на досрочных выборах добавляет партии СН минимум 5-6%".





Социолог Ирина Щиголь не видит ничего странного в противостоянии СН и ЕС и смене лидера, если мы вспомнить, что 26 ноября был пресс-марафон Зеленского. Где он предстал не в лучшем ракурсе.





"Его перепалки с журналистами были массово растиражированы заинтересованными силами. А любая его фраза трактовалась в свою пользу – как сторонниками, так и противниками, – поясняет социолог. – Еще хочу подчеркнуть: давно подмечено, что когда опрашивают в один и тот же период методом САТІ (компьютерная система телефонного опроса), то поддержка Порошенко выше, чем Зеленского у КМИС".





По мнению Ирины Щиголь, все изменения, которые произошли в рейтингах в течение месяца, находятся в рамках погрешности. А потому нельзя говорить о безоговорочной смене лидера гонки.





"О партии Разумкова также говорить пока рано, поскольку она еще не показала себя – ни с хорошей, ни с плохой стороны, – отмечает эксперт. – Уменьшение рейтинга ОПЗЖ, вероятно, ситуативно, поскольку сейчас у них относительное затишье в активной медиадеятельности и падение их рейтинга показывает не только КМИС, но и Социологическая группа "Рейтинг". Интересно, что Центр Разумкова, напротив, показывает небольшое повышение рейтинга ОПЗЖ в ноябре по сравнению с октябрем".





Ирина Щиголь предполагает, что рейтинг экс-спикера Разумкова и его партии растет, поскольку в него вкладывают деньги, чтобы оттянуть голоса у "вечных" соперников – Порошенко и Зеленского. А затем, возможно, передать их или новой фигуре, которую активно ищут, или "продать" его электорат подороже перед выборами.

"Объединение Авакова, Разумкова, Комаровского, Шустера – хороший проект, чтобы увидеть, насколько устойчив электорат у других сил (конечно, у политических старожилов он известен в пределах 0,5-1,0% для партийных аналитиков). А вот прощупать электорат СН и мелких партий – это поможет. И уже потом можно работать с ними, когда нужно, усиливая кем-то команду, убирая непопулярных в нужные моменты, – поясняет социолог. – Если Офис президента и Зеленский пойдут по пути расправы с оппонентами, то вскоре они получат объединение недовольных, с которым будет труднее бороться, чем с каждым из них в одиночку. К тому же, еще не пришли полные платежки за месяц за отопление. После них народ еще больше обвалит рейтинги правящей партии и президента".





Напомним, к середине каденции президента Владимира Зеленского резкими выпадами в адрес его лично и всей "зеленой" власти отметились недавние ее "составляющие": экс-спикер Дмитрий Разумков, бывший глава МВД Арсен Аваков. Продолжают бить по "зеленым" другие "эксы" — Александр Данилюк (12-й секретарь СНБО), Руслан Рябошапка (бывший генпрокурор), Андрей Богдан (бывший глава ОП) и другие. Добавились к критикам доктор Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон. Все эти люди в 2019-м так или иначе поддержали Зеленского.

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