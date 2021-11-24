Война за рейтинги и сопротивление "старой системы": почему "эксы" критикуют Зеленского

К середине каденции президента Владимира Зеленского резкими выпадами в адрес его лично и всей "зеленой" власти отметились недавние ее "составляющие": экс-спикер Дмитрий Разумков, бывший глава МВД Арсен Аваков. Продолжают бить по "зеленым" другие "эксы" — Александр Данилюк (12-й секретарь СНБО), Руслан Рябошапка (бывший генпрокурор), Андрей Богдан (бывший глава ОП) и другие. Добавились к критикам доктор Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон. Все эти люди в 2019-м так или иначе поддержали Зеленского.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Почему теперь они – по другую сторону баррикад? Что-то не так делает Зе-команда – или это сопротивление "старой системы"? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Зе-команда старается выполнять свои обещания, тогда как новые и старые оппозиционеры считают, что могут воспользоваться некой дестабилизацией ситуации в Украине

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков обращает внимание, что тот же Разумков – вроде как новый политик, но старого политического типа.



"Как верно отметил политолог Владимир Фесенко, очень удачно, по-моему мнению, Разумков – это среднее арифметическое между Бойко и Порошенко. Потому абсолютно логично, что он так поступает, – поясняет эксперт. – Что касается и его, и других… Кто-то посчитал, что они должны получить некие дополнительные преференции, а не показывать, что они члены единой команды, выполняя рекомендации, которые дает президент, который, собственно, привел (кого-то вновь, кого-то впервые) в политику. Арсена Авакова этого не касается, он старожил украинской политики. Но после того как ушел в отставку, прошел через окно или двери "прозрения", через которые у нас проходят многие чиновники. Суть в том, что когда человек пребывает на должности, он не видит, оказывается, целого ряда проблем, которые вдруг становятся для него очевидными, когда уходит в отставку".

Поэтому, отмечает Сергей Быков, ряд персон, которые поддерживали Зеленского в 2019-м, занимают сейчас крайне оппозиционную позицию.

"При этом, большая часть из них не отрицает успехи, которые есть у команды Зеленского и непосредственно у Владимира Александровича. Тот же Дмитрий Гордон, Арсен Аваков, отмечают "Большое строительство" как успешную реформу. Другие говорят о приложении "Дия" и в целом о программе "Государство в смартфоне" как о тех изменениях, которые получились", – подчеркивает эксперт.





Есть претензии, что еще не вся программа президента выполнена. Но постепенно к этому идем, считает Сергей Быков. Так, по данным проекта Рolitkarma аналитического портала "Слово и Дело", Владимир Зеленский выполнил уже 27% своих предвыборных обещаний, тогда как его предшественник, Петр Порошенко, за полную каденцию выполнил, только 53% избирательной программы.

"Так что на экваторе президентства показатель успешности у Зеленского уже выше, чем у предшественника. Плюс – есть успехи в выполнении обещаний партии "Слуга народа". Если сравнивать с предыдущим созывом, там процент выполнения программ "Народного фронта" и "Самопомощи" был очень высок (НФ вообще 100%). Но это не столько их заслуга, сколько то, что в программах данных политсил было не так много обещаний, как, к примеру, у "Слуги народа", – говорит Сергей Быков. – Итого: Зе-команда старается выполнять свои обещания, тогда как новые и старые оппозиционеры считают, что могут воспользоваться некой дестабилизацией ситуации в Украине и попытаться вернуться в большую политики. Но, как показывают опросы, шансов у них не много".

Ни один из новых оппонентов на данных момент не ровня Зеленскому, поэтому нападают коллективно

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко называет вполне закономерным и даже природным отход части команды, которая шла во власть, в оппозицию.

"Все революции, контрреволюции, взятие власти нахрапом, как было у нас в 2019-м (когда несистемный политик пришел к власти с командой), похожи. Это и Великая Французская, когда Робеспьер с Маратом всех казнили, потом их казнили. Так было и с февральскими и октябрьскими революциями 1917 года, после которых образовался СССР и бывшие соратники уничтожали друг друга. Революции, как известно, пожирают своих детей. Потому – с одной стороны мы видим закономерность человеческой природы и определенных политических явлений. Ну, а в нашем случае еще имеем определенные украинские реалии и нарциссизм как президента Зеленского, так и его соратников, – поясняет Виктор Бобыренко. – Когда во время выборов – "мы команда", а потом начинает формироваться культ личности. И те, кто не хочет быть на подтанцовке у Зеленского, быть лишь фоном, декорациями, убираются из власти".

Плюс, подчеркивает аналитик, фавориты постоянно подсиживают друг друга. Он напоминает, что фаворит Андрей Ермак подсидел сперва Богдана, потом начал убирать другие сильные фигуры вокруг себя. Того же Авакова.

"И каждый на что-то обижается, потому что себя считает особенным. Тот же доктор Комаровский считает, что он кроме медицины разбирается еще и в политике. О Гордоне уж не говорим. В итоге и часть членов команды (как те же Разумков и Богдан), и попутчики (как те же Комаровский и Гордон) так или иначе стали по другую сторону баррикад от Зеленского и его нынешнего окружения, – поясняет эксперт. – А у нас не сталинские времена. Таких людей не поставишь к стенке, не сошлешь в лагеря. И потому приходится как-то с этим жить – с нарастающими угрозами, с увеличивающимся количеством оппонентов. Харизматичные нарциссы, мало разбирающиеся в ситуации, не обладающие способностями к анализу, не говоря о стратегии, оказались в итоге по разные стороны. При этом ни один из новых оппонентов на данных момент не ровня Зеленскому. А потому нападают коллективно. А команды Ахметова, Коломойского, а также пророссийские силы используют происходящее в своих целях. А пока они воюют между собой за рейтинги и потоки, страдает вся Украина, а также наши международные отношения".

Ранее на портале "Комментарии" — Послание Зеленского к Раде: что президент скажет нардепам

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