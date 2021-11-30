Политическое предательство: Александр Корниенко прокомментировал выход Сохи из фракции

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал ситуацию с выходом депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа". Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии".

Александр Корниенко, фото пресс-службы партии

Сегодня, 30 ноября, Корниенко во время брифинга заявил, что выход из фракции в будущем может стать политически болезненным для депутатов.

"Он (Соха, — ред), как мажоритарщик может безболезненно для себя выйти, но хотел бы всем мажоритарщикам напомнить, что безболезненность сейчас в будущем может стать политически болезненной", — рассказал Александр Корниенко



Также Корниенко добавил: "Людей, которые предают свои политические силы не очень уважают в народе, эту статистику можно увидеть за последние 20 лет. Сейчас это, конечно, может быть расценено, как сильный шаг. Это уже на усмотрение этих граждан и депутатов, а мы в рамках регламента будем сразу зачитывать все заявления, которые будут поступать".

Первый заместитель председателя Верховной Рады называет выход из фракции политическим предательством.



"Если человек шел под флагом одной силы, а потом выходит и говорит я теперь за другие ценности, идеалы, вообще с фракции выходит, то это же тогда, скажем так, политическое предательство небольшое или большое", — отметил Корниенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что руководитель МФО "Умная политика" Разумков объяснил, почему нардеп Соха вышел из фракции "Слуга народа". Относительно того, будет ли еще выходить кто-нибудь из фракции, экс-спикер подчеркнул, что фамилий не знает, однако показатель несогласных с политикой партии будет увеличиваться.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что США призвали Россию и Беларусь отказаться от напряжения на границах.

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