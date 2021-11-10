Кулеба встретится с Блинкеном: какой результат нужен Украине и ждать ли укрепления отношений с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября должен встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. Известно, что стороны подпишут новую Хартию стратегического партнерства.

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба - twitter.com/DmytroKuleba

Какие ожидания от этой встречи? Какой практический результат нужен Украине? Не связана ли переброска РФ военных и вооружения к украино-российской границе с украино-американским сближением? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Мы услышим по итогам встречи со стороны США традиционные заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин напоминает, что об этой встрече договаривался еще в конце августа – начале сентября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США.

"Тогда на встрече с главой Белого дома Джо Байденом, госсеком Энтони Блинкеном наша делегация обсуждала восстановление работы Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины. И создание постоянно действующего режима работы, более активных контактов между нашими странами. То есть, нынешний визит был запланирован более двух месяцев назад", – поясняет политолог.

По его словам, ситуация, которая происходит сейчас, в том числе у границ Украины, вносит коррективы в наполняемость этой встречи.

"Потому и видим, что повестка дня, в том числе, связана с тем, о чем много пишут американские СМИ в последнее время – увеличение российских войск и военной техники у украинских границ", – отмечает Алексей Якубин.

Кроме того, по его словам, будет обсуждаться традиционной спектр вопросов: увеличение военной помощи Украине, в том числе поставок оружия; борьба с коррупцией в нашей стране, важность активизации реформ, энергетические моменты.

– с целью их активизации. Об этом в частности, говорили представители американской и российской администрации во время октябрьского визита замглавы госсека США Виктории Нуланд в Москву ". "Думаю, мы услышим по итогам встречи со стороны США традиционные заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Не исключаю, что будет подниматься вопрос заключения новой кредитной программы с МВФ, с возобновлением которой пока есть проблемы, – размышляет эксперт. – Скорее всего, поднимут тему вовлечения США в переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе

По мнению политолога, Украина пытается активно вовлечь США к процессам переговоров по Донбассу, потому что сейчас встреча даже на уровне глава МИД стран "нормандской четверки" постоянно переносится, а ситуация в Минской ТКГ зашла в тупик.

Во Франции весной – президентские выборы. Если вопрос не активизировать, то высока вероятность, что переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины могут пройти на высшем уровне лишь в конце весны, начале лета-2022. А нам нужны реальные подвижки как можно быстрее", – подчеркивает Алексей Якубин. "При этом в Германии – коалициада после прошедших в сентябре парламентских выборов.

Он также акцентирует, что обсуждается вероятность второй встречи Байдена и Путина. И не исключает, что в этом ракурсе встреча Кулебы с Блинкеном может быть важна для американской администрации. Мол, смотрите, – перед встречей Байден-Путин определенные темы Вашингтон обсудил с Киевом.

о передвижении российских войск в районе украинской границы, отчасти может быть связано с тем, что администрация Байдена пытается обосновать необходимость второй встречи с Путиным. Весной, когда также была эскалация в районе украино-российской границы, когда зашкаливали милитаристские высказывания, это в какой-то мере и привело к первой встрече Путина и Байдена – в июне в Женеве", – напоминает Алексей Якубин. "То, что западные СМИ сейчас активно пишут

Во время встречи Блинкена и Кулебы будет немало вопросов к нашей стране. В том числе относительно тех обещаний, которые Зеленский давал в США два месяца назад

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов подчеркивает, что для Украины стратегический союз с Соединенным Штатами Америки являются вопросом выживания. Потому встречи такого плана, безусловно, важны. Но вряд ли от этой стоит ожидать многого, считает эксперт.

Он поясняет:

"США – единственная страна в мире, которая может оказать (и оказывает) Украине реальную, действенную помощь для противодействия российской агрессии. Чтобы этот стратегический союз развивался, укреплялся, украинским властям нужно реформировать страну, ВСУ. А с этим – большие проблемы. Думаю, во время встречи Блинкена и Кулебы будет немало вопросов к нашей стране. В том числе относительно тех обещаний, которые Зеленский давал в США два месяца назад. В первую очередь – по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), чего так и не сделано. Смешно, когда Зеленский говорит, будто не имеет отношения к блокированию создания комиссии, которая должна избрать главу САП. А в США очень болезненно реагируют на обман".

Комментария американские данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, Александр Леонов обращает внимание на то, что Украина это опровергает. Мол, нет там эскалации.

"Об этом говорят и глава СНБО Данилов, и пресс-секретарь президента Никифоров. Американцев чуть ли не обвиняют в проведении информационных спецопераций против Украины. На самом деле, похоже, что между Украиной и США прекратился обмен информаций, в том числе разведывательной. Возможно после вагнергейта – "слива" из Офиса президента Украины летом 2020 года данных касательно операции по задержанию представителей российской ЧВК "Вагнегра". Если бы обмен соответствующей информаций был, мы бы узнавали о скоплении российских войск не из западной прессы. И не делали бы столь странных опровержений, – подчеркивает эксперт. – Учитывая вышесказанное, ожидать прорывов от этой встречи трудно. Ее проведение демонстрирует, что Украина для США всё еще важный стратегический партнер. Но у администрации Байдена, похоже, всё меньше надежд на то, что Зеленский может что-то сделать для укрепления и развития американо-украинских отношений. Похоже, в глазах Белого дома он не является тем человеком, с которым американцы хотят иметь дело".

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