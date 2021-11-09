На Банковой сделали предложение по переговорам по Донбассу: будет ли от этого толк

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Сергей Никифоров – заявил, что нужно создать новую подгруппу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей на Донбассе. Эксперты оценили это предложение для издания "Комментарии", а также спрогнозировали, что может дать толчок к разморозке переговоров.

Донбасс. Фото с фейсбука ОБСЕ

Минский процесс замер и создавать дополнительную подгруппу в нерабочем процессе – нелепо

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука не видит логики в подобных предложениях.

"Сам по себе Минский процесс фактически замер. И создавать дополнительную подгруппу, да еще и раздражающую РФ, в нерабочем процессе – нелепо", – поясняет Георгий Тука.

По его словам, пока не видно перспектив для возрождения переговоров.

"Позиция России достаточно хорошо известна. Кремль жестко увязывает возможные продолжения работы ТКГ с рядом пунктов. Первый – прямые переговоры Киева с т.н. ОРДЛО. Второй – отчет украинской власти выполнении (не выполнении) взятых на себя обязательств (в том числе имплементация формулы Штайнмайера) президентом Зеленским в Париже, во время встречи глав нормандского формата в декабре 2019-го. Третье – проведение очных переговоров в Минске", – перечисляет Георгий Тука.

Позиция Украины, понятно, кардинально противоположная. И никаких подвижек со стороны РФ для возобновления диалога пока нет.

Есть возможность разблокировать вопрос освобождения военнопленных

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев также считает, что подгруппу по границе в рамках ТКГ создать нереально. РФ, по его мнению, будет настаивать на своем план пошагового выполнения Минских договоренностей. А выборы в ОРДЛО стоят там перед проведением демаркационных действий на временно неподконтрольном Киеву участке украино-российской границы. Соответственно, подобное предложение будет нивелироваться российской стороной.

"В то же время, работу подгрупп ТКГ можно разблокировать, если делать упор на гуманитарной составляющей, – считает Дмитрий Снегирев. – Ситуация с заболеваемостью коронавиурсом на оккупированных территориях – катастрофическая. Уровень смертности из-за "короны" – 12-14%, наивысший в мире. И украинская сторона должна поднять вопрос наличия там не сертифицированной российской вакцины "Спутник лайт". Украина должна предложить с помощью Красного Креста осуществлять поставки сертифицированных, одобренных ВОЗ вакцин на оккупированные территории. И осуществлять организацию пунктов прививания местного населения через структуры Красного Креста. Так мы вынесем проблему на международный уровень и реально поможем жителям ОРДЛО, привлечем международных посредников. Сможем разблокировать работу и КПВВ, и гуманитарной подгруппы".

Также есть возможность разблокировать вопрос освобождения военнопленных, уверен эксперт. По его мнению, для этого следует поднять вопрос юридической очистки списков украинских военнопленных и лиц, удерживаемых на территории РФ.

"Мы должны менять ситуацию, зашедшую в тупик. Одно из предложений – указом президента помиловать двух-трех человек из списка на обмен (желательно женщин или лиц пожилого возраста). И передать их в ОРДЛО как акт жеста доброй воли", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Он не исключает, что выносить на обмен можно и участника незаконных вооруженных формирований Андрее Косяке, который был задержан 13 октября на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области. Именно этот инцидент привел к тому, что члены миссии ОБСЕ были фактически заблокированы, причем почему-то на неподконтрольной части Донетчины.

"Что касается предложения Никифорова о создании подгруппы, которая будет работать над возвращением Украине контроля над временно неподконтрольной частью госграницы. Поднимать вопрос об этом в какой-то мере имеет смысл – хотя бы свете нивелирования российского присутствия в районе неконтролируемого участка границ. Следует настаивать на расширение присутствия там мисси ОБСЕ, Другие варианты здесь не сработают. Напомню, что согласно Парижскому коммюнике (после встречи глав государств нормандской четверки в столице Франции в декабре-2019) Москва поддержала расширение мандата СММ ОБСЕ в моменте трансграничного контроля. Но не выполняет их, сваливая всю вину на Украину", – акцентирует Дмитрий Снегирев.

Что касается работы нормандского формата, то пока она заблокирована всё той же Россией, отмечает он.

Читайте на портале "Комментарии" — "нормандский формат" зашел в тупик. Эксперты рассказали, какие шансы есть оживить процесс.







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