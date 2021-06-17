В Женеве 16 июня состоялся американо-российский саммит. Вечером по его итогам лидеры США и РФ – Джо Байден и Владимир Путин – дали раздельные пресс-конференеции.

Саммит Байдена и Путина: ждать ли прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие ожидания оправдались, а какие нет. А также о том, как встреча глав государств повлияет на Украину.

Подобные месседжи не раз озвучивались ими накануне саммита

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает заявления Байдена и Путина по итогам встречи вполне ожидаемыми. И подчеркивает, что подобные месседжи не раз озвучивались ими накануне саммита.

"Оба в итоге остались довольны тональностью и результативностью встречи — и смотрят с осторожным оптимизмом в будущее. Насколько это оправдано, по мнению Байдена, станет известно в течение 3-6 месяцев", — отмечает политолог.

По его мнению, для Украины единственным позитивом в краткосрочной перспективе станет относительная нормализация обстановки в зоне боевых действий.

"Однако к осени ситуация может измениться в зависимости от того, согласится ли украинское руководство выполнять политическую часть Минских соглашений. Путин делал акцент на том, что Байден, как и он, видит именно их в основе урегулирования ситуации на Донбассе, — подчеркивает Максим Яли. — Впереди ещё визит Зеленского в Вашингтон. Думаю, именно тогда будут расставлены акценты в совместной политике Украины и США в противостоянии российской агрессии. А осенью, вполне возможно, будет предпринята попытка провести выборы в ОРДЛО. Ведь неслучайно отменяли выборы в прифронтовой зоне в прошлом году".

Итоги саммита никак не повлияют на урегулирование конфликта на Донбассе

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает, что встреча президентов прошла довольно успешно как для США, так и для РФ.

"Хоть и не было значительно прогресса, но не было и отката. Как США, так и РФ видят для себя прагматичный интерес в налаживании, прежде всего, в сфере безопасности, каких-то конструктивных отношений между своими странами", — отмечает политолог.

Он призывает смотреть правде в глаза и понять, что Украина не стоит тут во главе угла США или РФ, у которых есть свои национальные интересы. Именно в рамках этих интересов они и действуют.

"Итоги саммита никак не повлияют на урегулирование конфликта на Донбассе. Единственным возможным путем для этого и Путин, и Байден называют Минские соглашения. С которыми ситуация непростая, ведь ни одна сторона не желают идти на уступки (вопрос очередности выборов и передачи контроля за границей). К тому же, мы практически потеряли переговорную площадку в Минске, что тоже можно считать неким регрессом в переговорном процессе", — говорит Максим Степаненко.

Позитивным моментом он считает, что после встречи Байдена и Путина появился шанс, что США назначат спецпредставителя по Украине – как ранее Курта Волкера.

"Возвращение к подобному формату было бы определенным успехом для Украины от этой встречи. При этом нам нужно продуцировать собственные инициативы, иначе ситуация не выйдет из тупика", — резюмирует Максим Степаненко.

Ранее "Комментарии" писали, что по мнению народного депутата от партии "Слуга народа" Данила Гетманцева, ничего нового по поводу Украины на саммите озвучено не было. Кроме того, нардеп считает, что подтверждение Минских соглашений как указателя является "тупиковым путем", из которого бесспорно надо выходить.













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