Украина и США подпишут новую Хартию стратегического партнерства: что это даст Киеву

В Вашингтоне 10 ноября состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором страны подпишут новую Хартию стратегического партнерства. Почему это важно (и важно ли)? Каковы ожидания? Что Украине может дать обновленная Хартия? В этих вопросах в интервью порталу "Комментарии" помогли разобраться наши эксперты.

Флаги Украины и США. Фото из открытых источников

Украина может получить статус основного союзника вне НАТО

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский считает, что как некий предельный вариант – возможно подписание чего-то типа того, что Украине предоставят статус основного союзника вне НАТО.

"При этом мы знаем, чем кончилась эта "номинация" для Афганистана , также имевшего подобный статус, – отмечает эксперт. – Что бы там не подписали Кулеба и Блинкен в Вашингтоне, вряд ли что-то решительно поменяется в раскладах относительно ситуации в Украине. Зато не сомневаюсь, что данная встреча будет использована в качестве пиара для Зеленского и его команды".

По мнению Михаила Погребинского, если Украина попробует силой вернуть временно неподконтрольные территории, те точно получат поддержку российских войск. А вот украинская власть помощи со стороны США или, к примеру, Великобритании, не получит. И последствия будут трагическими.

В документе должна быть норма о готовности США присоединиться к любым форматам по деоккупации Крыма и Донбасса

Политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун подчеркивает, что на протяжении независимости Украины подобная Комиссия на то и дело собиралась – в том или ином виде.

"Можно вспомнить Комиссию Кучмы-Гора ил подписание соглашения между Кучмой и Клинтоном о партнерстве. Проходила подобная встреча и во времена президентства Порошенко. Так что прецеденты есть, – отмечает политолог. – И хорошо, что появилась возможность обновить документ, прописать в нем какие-то более системные стратегические нормы. Проблема в том, что Украина не умеет качественно использовать те дипломатические договоренности, которые мы имеем. И из-за этого недополучаем каких-то побед. Никто не запрещает нам, обновив предыдущие соглашения, активнее привлекать США к процессам хоть по Донбассу, хоть по Крыму, хоть в рамках внешнеполитической помощи. Но мы почему-то этого не делаем на должном уровне".

Проанонсированное подписание нового украино-американского соглашения Максим Джигун считает хорошим имиджевым и дипломатическим ходом со стороны украинского руководства. Желанием показать, что позиции Украины во взаимоотношениях с США усиливаются, что в нас американцы видят серьезных партнеров.

"Но подчеркиваю, в первую очередь это – имиджевый пиар-шаг со стороны украинской власти. Хотелось бы, чтобы в Хартии были прописаны не только действенные шаги поддержки со стороны США, но и определенные обязательства со стороны Украины. Иначе это не партнерство, а попрошайничество. Украина сама должна быть интересна Штатам, должна усовершенствовать свое законодательство, проводить качественные реформы, – поясняет политолог. – Надеюсь, что в новом соглашении будут некие прикладные пункты, которые помогут нам стать более уверенными. Нет смысла в очередном рамочном соглашении, которое ни о чём не говорит и вскоре после подписания забывается. Нужен документ, который способствует реальному переходу на качественно новый уровень отношений — экономических, политических. Возможно, в вопросе военной поддержи. Важно, чтобы была прописана норма о готовности США присоединиться к любым форматам по деоккупации Крыма и Донбасса. Если сможем достичь подобного — это будет успехом".

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